2026春夏Chanel爆紅！Matthieu Blazy 如何以「去老氣化」重塑品牌價值？

近日來時裝界最話題性及火紅的品牌，絕對是非Chanel莫屬，社交媒體網紅及一眾媒體雜誌，都是在討論Chanel，而Chanel世界各地門店亦出現搶購潮，原因不是趁加價前搶購，而是因為被很多2026春夏系列爆紅新款吸引而來。幕後功臣當然不得不提新創意總監Matthieu Blazy，他的首個Chanel處女作是去年10月發表的2026春夏系列，在當時其實並沒有引起太大迴響，不過事隔數個月，新貨正式面世上架不久後很多新款手袋已經被搶購一空，不只是手袋，就連那款摺袖cropped jacket和方頭鞋都被搶購。有如此成績，最開心的當然是Chanel高層及老闆，他們可能心裏沾沾自喜自己眼光獨到請來Matthieu Blazy擔任掌舵人。

我本來都覺得Chanel今次很厲害，在靈魂人Karl Lagerfeld逝世後第一次聘請設計師效力就一擊即中（之前離任的Virginie Viard並不算，因為她是Karl Lagerfeld得力助手並效力Chanel多年而被直接內部提拔）。不過當我仔細再想，Matthieu Blazy的設計雖然時尚美觀，貫徹他在Bottega Veneta的風格，但如果將Chanel 2026春夏系列的設計放在Bottega Veneta、Celine或Valentino身上，其實並不會帶來如此衝擊，因為大家都預期了是這個模樣。而Matthieu Blazy的設計只不過是一下子改變了大家心目中的Chanel模樣，Chanel竟然變成一個不再靠tweed jacket維生的法國品牌，一洗過往多年老氣橫秋的中年氣味，縱使Chanel這些年都想靠G Dragon及Jennie等一眾年輕偶像提昇品牌形象，但其實在零售市場一直都未能成功吸納到年輕消費者，因為其致命點是每當袁澧林及一些年輕女星穿上Chanel亮相後都在社交媒體被網民批評到體無完膚，顯然Chanel的服裝設計一早已經不合時宜。

Matthieu Blazy是不錯的人選，但其實換上Louise Trotter、Phoebe Philo或Daniel Roseberry來主理Chanel，成效都會是一樣，甚至可能更火紅。今次Chanel高層最明智的並不是聘用了Matthieu Blazy，而是下定決心改革，終於狠下心與老臣子Virginie Viard分手，據說Virginie Viard與Chanel是不歡而散，其部門所有員工下屬都是官方宣佈消息當日才得知，在消息發佈三週後舉行的高訂時裝騷，Virginie Viard已經沒有出現謝幕。而Matthieu Blazy的首個處女作時裝騷上，亦不見Virginie Viard前來祝賀打氣，很明顯Chanel與她不歡而散之傳聞已呼之欲出，也難怪聽說Chanel下令日後品牌新聞稿及所有活動內都不能提及Virginie Viard的名字。

與昔日劃清界線也未嘗不是壞事，因為Chanel實在與世界潮流脫節了很多年，難得今日終於清醒，雖然是遲來的春天，但遲到總好過沒有到。Chanel那個雙C標誌那麼值錢，不好好去利用發揮其品牌價值，怎對得起九泉之下的Coco Chanel。