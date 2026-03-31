從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

中菜配酒的趨勢，正悄悄從「西酒主導」轉向更自由、更本土的融合風潮。2026年的香港餐桌，傳統上配粵菜的Riesling、Champagne或Sauvignon Blanc依然穩坐江山，尤其是off-dry或有酸度的白酒，能完美對抗辣、酸、甜、鮮的複雜口感；但近年來，大家開始玩得更大膽：黃酒、客家酒、陳年玫瑰露、甚至汾酒這些中式老朋友，被重新請上桌，與西方的砵酒、干邑、威士忌混搭，創造出「東西合璧」的驚喜。不是為了追潮流，而是因為這些酒本就與中菜的醬香、鮮味、陳皮香天生一對——它們不搶戲，只讓食材更立體、更回甘，這股風潮在高級中菜館裡特別明顯。最近，康得思酒店六樓的明閣，便推出了「醴饌珍頌」限定菜單，將佳釀融進頂級食材裡，令味蕾沉醉！

旺角康得思酒店周圍車水馬龍，但一進六樓，世界就靜下來了。母貝鑲嵌的牆面映著月光般的柔和色調，青銅器皿低調點綴，空間雅致得像一幅現代中式水墨畫。李悅發師傅帶領團隊二十多年，堅持用最新鮮的食材，火候拿捏精準，無魚翅、無重油重味，只求原汁原味，讓每道菜都像在說故事。最近，李悅發師傅和高級助理餐廳經理兼侍酒師李振鋒攜手推出「醴饌珍頌」限定菜單，把自家浸梅酒、客家黃酒、陳年玫瑰露、廿年青花汾酒，甚至西方的砵酒、柑曼怡干邑，全都請進廚房，融進頂級食材裡。這不是簡單的「酒配菜」，而是讓酒成為菜的靈魂，提鮮、增香、入味。

李悅發師傅說得很有味道：「酒不只是佐餐的配角，它是昇華食材的靈魂。『醴饌珍頌』是我們的一次細膩冒險，掌握酒性、火候與食材的微妙平衡，讓酒香滲進每一口，帶來超越傳統的層次感。每道菜，都像獻給美酒與美食的一首獨特小曲。」

八道菜聽起來已吸引，每一道也香氣足、口感實，酒也配得穩，不會飄、不會搶。自家浸梅酒浸南非醉鮑魚拼魚子醬，南非溏心鮑魚先以自家梅酒慢浸，整口鮑肉由外到內都軟糯，咬下去不散、不韌，鮮味被梅酒的甘酸托起得剛剛好。拼上魚子醬後，鹹鮮像細碎的海風一層層滲開；再加一點點梅酒清香，口腔立刻醒一醒，開場就乾淨俐落。配搭的Daishichi Kimoto日本清酒米香輕、酒性乾淨，銜接鮑魚的鮮與梅酒的回甘，層次不會浮起來，反而更貼實。

五味雜陳洛神花酒百香果鵝肝凍的鵝肝本身夠豐腴，所以酒用「五味雜陳」先把味道收得住：洛神花酒帶出微酸與花香的底韻，不會把鵝肝的脂香推走，反而令入口更順。百香果再化成果酸甜香，最後凝成凍，切一口，果香先衝出來，跟鵝肝的滑香慢慢合流。口感是絲滑但不膩，東方草本的厚與法式奢華的細，咬合得踏實。配 Magnolia Lab Roselle Soda Cocktails，輕快花果氣泡感，一口後收得乾爽，正好替下一道鋪路。

廿年青花汾酒神仙鴿講究的就是慢與細，改用花膠海參粒取代魚翅，先用鴿肉炆得入味，花膠海參的膠質與鮮味跟着滲進去，入口更厚實、更有“咬住口”的滿足感。再用廿年青花汾酒調味醃入，清雅蘭香滲透得均勻，餘韻綿長但不甜膩，收口乾淨。配 濃郁瑤柱茨汁更層次分明——鹹鮮厚度把整道穩穩兜住。酒配方面，侍酒師推薦山西杏花村汾酒 53度（陳藏二十年）：從凜冽變成醇厚，提鮮但不搶戲。再配紐西蘭 Gibbston Pinot Noir，酸度剛好平衡鴿肉的香與油脂，吃下去會覺得「舒服、唔打架」。

15年陳釀客家黃酒乾撈日本A5和牛的A5和牛輕煎一煎就收味，外緣香脆、內裡依舊嫩，底下放銀芽金菇韭黃做清爽墊底，而不是淡，而是把油脂感向外拉開，令口腔不悶。再澆上15年客家黃酒調的燒汁：酒香不是直白嗆鼻，而是穩穩包住每一片嫩肉，帶出微甜、微酸與陳香的深度；拌起來就是乾撈最舒服的「濃而不膩」。配Aberfeldy 16年單一麥芽威士忌，煙燻麥芽味與黃酒醇厚同一個方向走，偏深、偏暖，所以合拍得自然。

手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉的本灣鮮蟹份量足，黃酒蒸法更講求出味。一斤二兩的鮮蟹先用手工黃酒同蒸，熱氣把酒香直直推進蟹肉裏，鹹鮮更立體，甜味也更顯。自家陳村粉吸得很實在，一口落下，粉不會散，蟹鮮與酒醇整齊地黏着舌頭。最後加泰國青檸皮屑提亮——酸香像收尾的清風，把濃度收得乾乾淨淨。侍酒師推 2009 Dongqu 單一年份紹興酒，經典黃酒深度遇上蟹的鮮甜，兩邊都“更沉一點”，但仍然乾爽收口。

火焰砵酒15年陳皮焗台山蠔肥美的台山蠔先炒香蒜芹和彩椒，再上桌用 熱15年砵酒 點火，火焰一過，香氣會更立體：酒香與陳皮香同時上來，而且都帶着醇厚的感覺。蠔肉保持鮮嫩但更入味，汁水帶出甜潤與陳香，吃完會覺得飽足又不會膩。配Pio Cesare Barolo巴羅洛本身有結構與果酸，跟砵酒的甜潤呼應得好，反而令整道更有骨架，並非單靠香而已。

香橙干邑欖角黑虎掌焗本地青龍蝦的本地青龍蝦講求清甜與鮮味，所以烹法要把香氣層層包住。用柑橘干邑、欖角、黑虎掌菌一起焗。干邑的橙香先出來，欖角帶鹹香與鹹甜平衡，菌味則做出「肉感般」的厚度。焗出來後，龍蝦清甜被提得更乾淨；一口咬下去會覺得香、甜、鮮是同時到位，不會只得酒味或只得菌味。配Grand Marnier Special Edition，橙香濃郁，延續菜的風華之餘，酒性也跟着收得貼實，令後段餘韻更連貫。

陳年玫瑰露酒糟網油香煎東星斑球伴自家製XO醬脆腸粉令回味，東星斑球先用白酒糟醃，讓魚身更濕潤、更貼味；再裹上豬網油慢煎，灑上陳年玫瑰露。整個香氣會由內到外慢慢升起：魚的鮮被酒糟提細，玫瑰露的花香則落在表層、變成清楚的香感線條。外酥內嫩，口感實在。配自家XO醬脆腸粉：腸粉做得脆，XO 的濃郁香氣迎上去，兩邊不互相壓住，而是把鹹鮮與酒香一起推到同一個高點。侍酒師推 Laurent-Perrier La Cuvée 香檳，氣泡與玫瑰香輕輕托起整道菜的細膩，讓每一口都更清爽、更利落，最後收尾同樣乾淨。

這系列從3月2日到5月31日限定供應，午晚市都吃得到。李悅發師傅用他的經驗和敏感度，抓住當下餐酒融合的脈動——輕鬆、細膩、有層次，又不失粵菜的溫暖本質。愛酒之人，不要錯過。

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3300

營業時間：星期一至五及公眾假期前夕 11am-2:30pm、6pm-10:30pm；星期六至日及公眾假期 10:30am-3:30pm、6pm-10:30pm