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西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
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從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！
Dining

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　中菜配酒的趨勢，正悄悄從「西酒主導」轉向更自由、更本土的融合風潮。2026年的香港餐桌，傳統上配粵菜的Riesling、Champagne或Sauvignon Blanc依然穩坐江山，尤其是off-dry或有酸度的白酒，能完美對抗辣、酸、甜、鮮的複雜口感；但近年來，大家開始玩得更大膽：黃酒、客家酒、陳年玫瑰露、甚至汾酒這些中式老朋友，被重新請上桌，與西方的砵酒、干邑、威士忌混搭，創造出「東西合璧」的驚喜。不是為了追潮流，而是因為這些酒本就與中菜的醬香、鮮味、陳皮香天生一對——它們不搶戲，只讓食材更立體、更回甘，這股風潮在高級中菜館裡特別明顯。最近，康得思酒店六樓的明閣，便推出了「醴饌珍頌」限定菜單，將佳釀融進頂級食材裡，令味蕾沉醉！

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

旺角康得思明閣推出了「醴饌珍頌」限定菜單

 

　　旺角康得思酒店周圍車水馬龍，但一進六樓，世界就靜下來了。母貝鑲嵌的牆面映著月光般的柔和色調，青銅器皿低調點綴，空間雅致得像一幅現代中式水墨畫。李悅發師傅帶領團隊二十多年，堅持用最新鮮的食材，火候拿捏精準，無魚翅、無重油重味，只求原汁原味，讓每道菜都像在說故事。最近，李悅發師傅和高級助理餐廳經理兼侍酒師李振鋒攜手推出「醴饌珍頌」限定菜單，把自家浸梅酒、客家黃酒、陳年玫瑰露、廿年青花汾酒，甚至西方的砵酒、柑曼怡干邑，全都請進廚房，融進頂級食材裡。這不是簡單的「酒配菜」，而是讓酒成為菜的靈魂，提鮮、增香、入味。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

空間雅致得讓世界靜下來

 

　　李悅發師傅說得很有味道：「酒不只是佐餐的配角，它是昇華食材的靈魂。『醴饌珍頌』是我們的一次細膩冒險，掌握酒性、火候與食材的微妙平衡，讓酒香滲進每一口，帶來超越傳統的層次感。每道菜，都像獻給美酒與美食的一首獨特小曲。」

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

明閣及中廚部行政總廚李悅發與高級助理餐廳經理及侍酒師李振鋒首度聯手，設計一系列以中西佳釀入饌的限定菜單。

 

　　八道菜聽起來已吸引，每一道也香氣足、口感實，酒也配得穩，不會飄、不會搶。自家浸梅酒浸南非醉鮑魚拼魚子醬，南非溏心鮑魚先以自家梅酒慢浸，整口鮑肉由外到內都軟糯，咬下去不散、不韌，鮮味被梅酒的甘酸托起得剛剛好。拼上魚子醬後，鹹鮮像細碎的海風一層層滲開；再加一點點梅酒清香，口腔立刻醒一醒，開場就乾淨俐落。配搭的Daishichi Kimoto日本清酒米香輕、酒性乾淨，銜接鮑魚的鮮與梅酒的回甘，層次不會浮起來，反而更貼實。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

自家浸梅酒浸南非醉鮑魚拼魚子醬 $128/位

 

　　 五味雜陳洛神花酒百香果鵝肝凍的鵝肝本身夠豐腴，所以酒用「五味雜陳」先把味道收得住：洛神花酒帶出微酸與花香的底韻，不會把鵝肝的脂香推走，反而令入口更順。百香果再化成果酸甜香，最後凝成凍，切一口，果香先衝出來，跟鵝肝的滑香慢慢合流。口感是絲滑但不膩，東方草本的厚與法式奢華的細，咬合得踏實。配 Magnolia Lab Roselle Soda Cocktails，輕快花果氣泡感，一口後收得乾爽，正好替下一道鋪路。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

五味雜陳洛神花酒百香果鵝肝凍 $188

 

　　廿年青花汾酒神仙鴿講究的就是慢與細，改用花膠海參粒取代魚翅，先用鴿肉炆得入味，花膠海參的膠質與鮮味跟着滲進去，入口更厚實、更有“咬住口”的滿足感。再用廿年青花汾酒調味醃入，清雅蘭香滲透得均勻，餘韻綿長但不甜膩，收口乾淨。配 濃郁瑤柱茨汁更層次分明——鹹鮮厚度把整道穩穩兜住。酒配方面，侍酒師推薦山西杏花村汾酒 53度（陳藏二十年）：從凜冽變成醇厚，提鮮但不搶戲。再配紐西蘭 Gibbston Pinot Noir，酸度剛好平衡鴿肉的香與油脂，吃下去會覺得「舒服、唔打架」。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

廿年青花汾酒神仙鴿 $168/位（兩位起）

 

　　15年陳釀客家黃酒乾撈日本A5和牛的A5和牛輕煎一煎就收味，外緣香脆、內裡依舊嫩，底下放銀芽金菇韭黃做清爽墊底，而不是淡，而是把油脂感向外拉開，令口腔不悶。再澆上15年客家黃酒調的燒汁：酒香不是直白嗆鼻，而是穩穩包住每一片嫩肉，帶出微甜、微酸與陳香的深度；拌起來就是乾撈最舒服的「濃而不膩」。配Aberfeldy 16年單一麥芽威士忌，煙燻麥芽味與黃酒醇厚同一個方向走，偏深、偏暖，所以合拍得自然。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

15年陳釀客家黃酒乾撈日本A5和牛 $588

 

　　手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉的本灣鮮蟹份量足，黃酒蒸法更講求出味。一斤二兩的鮮蟹先用手工黃酒同蒸，熱氣把酒香直直推進蟹肉裏，鹹鮮更立體，甜味也更顯。自家陳村粉吸得很實在，一口落下，粉不會散，蟹鮮與酒醇整齊地黏着舌頭。最後加泰國青檸皮屑提亮——酸香像收尾的清風，把濃度收得乾乾淨淨。侍酒師推 2009 Dongqu 單一年份紹興酒，經典黃酒深度遇上蟹的鮮甜，兩邊都“更沉一點”，但仍然乾爽收口。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉 $888

 

　　火焰砵酒15年陳皮焗台山蠔肥美的台山蠔先炒香蒜芹和彩椒，再上桌用 熱15年砵酒 點火，火焰一過，香氣會更立體：酒香與陳皮香同時上來，而且都帶着醇厚的感覺。蠔肉保持鮮嫩但更入味，汁水帶出甜潤與陳香，吃完會覺得飽足又不會膩。配Pio Cesare Barolo巴羅洛本身有結構與果酸，跟砵酒的甜潤呼應得好，反而令整道更有骨架，並非單靠香而已。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

火焰砵酒15年陳皮焗台山蠔 $428

 

　　香橙干邑欖角黑虎掌焗本地青龍蝦的本地青龍蝦講求清甜與鮮味，所以烹法要把香氣層層包住。用柑橘干邑、欖角、黑虎掌菌一起焗。干邑的橙香先出來，欖角帶鹹香與鹹甜平衡，菌味則做出「肉感般」的厚度。焗出來後，龍蝦清甜被提得更乾淨；一口咬下去會覺得香、甜、鮮是同時到位，不會只得酒味或只得菌味。配Grand Marnier Special Edition，橙香濃郁，延續菜的風華之餘，酒性也跟着收得貼實，令後段餘韻更連貫。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

香橙干邑欖角黑虎掌焗本地青龍蝦 $498/位

 

　　陳年玫瑰露酒糟網油香煎東星斑球伴自家製XO醬脆腸粉令回味，東星斑球先用白酒糟醃，讓魚身更濕潤、更貼味；再裹上豬網油慢煎，灑上陳年玫瑰露。整個香氣會由內到外慢慢升起：魚的鮮被酒糟提細，玫瑰露的花香則落在表層、變成清楚的香感線條。外酥內嫩，口感實在。配自家XO醬脆腸粉：腸粉做得脆，XO 的濃郁香氣迎上去，兩邊不互相壓住，而是把鹹鮮與酒香一起推到同一個高點。侍酒師推 Laurent-Perrier La Cuvée 香檳，氣泡與玫瑰香輕輕托起整道菜的細膩，讓每一口都更清爽、更利落，最後收尾同樣乾淨。

 

從陳年黃酒到干邑：自家梅酒鮑魚、黃酒焗蠔、汾酒神仙鴿，以酒入饌的味蕾盛宴！

陳年玫瑰露酒糟網油香煎東星斑球伴自家製XO醬脆腸粉 $258/位

 

　　這系列從3月2日到5月31日限定供應，午晚市都吃得到。李悅發師傅用他的經驗和敏感度，抓住當下餐酒融合的脈動——輕鬆、細膩、有層次，又不失粵菜的溫暖本質。愛酒之人，不要錯過。

 

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3300

營業時間：星期一至五及公眾假期前夕 11am-2:30pm、6pm-10:30pm；星期六至日及公眾假期 10:30am-3:30pm、6pm-10:30pm

 

Tags:#明閣#香港康得思酒店#Dining#旺角#中菜
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