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全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密
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全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

TEXT:TheoPHOTO:IG@kimbeechan_official、小紅書@甘比kimbee

　　在剛過去的巴塞爾藝術展（Art Basel Hong Kong）中，大家的目光除了被場內天價藝術品牽引，更不自覺落在了華人置業行政總裁甘比（陳凱韻）肩上的一個手袋之上。這位傳聞中的香港女首富，當日選用了一個看似低調、實則驚人的企鵝圖案 Hermès Constance。這款被外界戲稱為「甘比企鵝」的手袋，估計身價遠超 100 萬港元，但真正令人驚訝的，是其「全球唯一」的身份。

 

　　在頂級富豪的世界裏，Hermès Birkin 或 Kelly 只是入門配備，但這款企鵝 Constance 卻是定製界的天花板。它並非一般的 Special Order（SO），而是出自愛馬仕最神秘、甚至連普通 VIP 也未必能觸及的「Hermès Horizon」定製部門。這不單是財富的展現，更是一場關於品牌忠誠度與個人品味的終極示範。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official、小紅書@甘比kimbee

 

企鵝情意結：從童趣到百萬級收藏

 

　　甘比對企鵝的鍾情早已是公開的秘密，她不時在社交媒體分享與企鵝相關的公仔與收藏。而這種原本在南極冰川漫步的小動物，在她的時裝語境中卻轉化成最奢華的符號。事實上，將動物元素融入高級訂製並不罕見，但能夠長期、系統性地發展成個人標誌，則相當少見。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/小紅書@甘比kimbee

 

　　翻開她的收藏清單，大家會發現企鵝並非偶然出現，而是一系列的收藏。除了近日在 Art Basel 引起熱話的藍白企鵝 Constance 之外，她過往亦曾展示多款 Hermè s 企鵝作品。當中包括利用鑲嵌工藝（Marquetry）打造的 Kelly Danse 手袋，以不同皮革拼接出企鵝圖案，精細程度近乎工筆畫。此外，她亦擁有 Jige Elan Clutch，以壓紋及拼皮方式呈現低調企鵝圖案；以及 Bolide 系列，透過皮革編織與拼接「織出」企鵝輪廓。這些作品均顯示出 Hermès 工坊在皮革處理上的極致工藝。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/小紅書@甘比kimbee

 

　　這種將個人喜好完全融入頂級奢侈品的做法，正正反映她對品牌的高度信任。同時，亦是一種「共同創作」的體現——對她而言，企鵝不只是圖案，而是一套與品牌建立的私人語彙。由於這些作品具備極高獨特性，即使放到二手拍賣市場亦難以估價，因為當全球只有一件時，其價值早已超越材質本身，甚至接近藝術品層級。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

隱形的門檻：解構 Hermès Horizon 定製奧秘

　　很多人好奇，為何「有錢」也未必能買到這隻企鵝？這必須歸納到愛馬仕的定製層級。一般高級 VIP 獲邀進行的「SO」定製，大多僅限於更換皮革顏色、五金或加上標誌性的印章。但甘比這款企鵝 Constance，則是屬於「Sur-Mesure」（量身定做）的最高範疇，由 Hermès Horizon 部門全權負責。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

　　業界普遍認為，這類定單直接對接 Hermès 巴黎的高級訂製工坊。Horizon 部門的定位極其特殊，專門處理客戶「天馬行空」的夢想：無論是想要一個能裝下特定樂器的提琴盒，還是如甘比般，要求將特定的企鵝圖案以複雜的皮革鑲嵌技術呈現在手袋上，Horizon 都能達成。整個製作過程極為繁複，工匠需以拼皮、刺繡等方式逐步實現，製作工時往往以數百小時計，確保每一件都是獨立存在的藝術品。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

　　更重要的是，Horizon 的大門並非單靠財力就能開啟。據業內傳聞，品牌會根據客戶多年的消費深度、收藏資歷以及合作歷史，嚴格決定是否開放此類服務。相關客戶的累積消費額往往需以千萬港元計，且必須與品牌維持極佳的長遠關係。 即使符合所有條件，申請亦未必獲批。這正解釋了為何甘比的企鵝袋能成為「全球唯一」，因為這款手袋本身就是品牌對其「超級藏家」地位的最高勳章。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

甘比的 Hermès 宇宙：700 個手袋背後的收藏美學

　　甘比的收藏規模早已超出大眾想像。據悉她個人擁有超過 700 個手袋，家中的橙色盒甚至能砌滿一面牆。除了標誌性的企鵝系列，她還擁有多款以巴黎旗艦店櫥窗為靈感的 Faubourg Sellier Birkin（俗稱「小房子」），白色與藍色版本均在囊中，市價已達數百萬港元。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

　　另一方面，劉鑾雄本身亦是 Hermès 資深收藏者，，曾持有過千件頂級手袋，早前透過蘇富比拍賣的部分珍藏，成交額已突破 2500 萬港元。換言之，整個家族與 Hermès 之間，早已建立長期而穩定的關係。

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

Source/IG@kimbeechan_official

 

全球唯一甘比Hermès企鵝Constance手袋:逾百萬頂級VIP Horizon訂製解密

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Tags:#甘比#企鵝#Hermès#Constance#HermèsHorizon#ArtBasel#KellyDanse
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