開箱Clé de Peau Beauté繁光流彩臻禮系列：星光入膚！打造由內而外的透亮肌

如果說護膚是一種日常，那麼當設計與功效同時被細緻對待，護膚這件事，便自然多了一份值得期待的儀式感。Clé de Peau Beauté 全新推出的「繁光流彩臻禮系列」，以夜空中流動的光影為靈感，將短暫的閃耀轉化為肌膚可持續的光澤狀態。

這個系列的重點，並不只是表面的亮，而是回到肌膚本質——透過補水、修護與防禦三大步驟，逐步建立穩定、細緻而透亮的膚質。當水分充足、屏障健康，光澤自然從肌底慢慢浮現，而非停留於表面。

把夜空收藏於掌心：限量設計與科研交織

第一眼看到這個系列，很難不被其設計吸引。品牌邀請法國插畫家 Lisa Zordan 創作，以她記憶中的夏夜花園為藍本，將星光、花卉與色彩交織成細膩圖案。金色、橙黃與柔紫之間的層次，不張揚，卻耐看。

作為歷時三年的花卉主題壓軸之作，「繁光流彩臻禮系列」並不只著重外觀。系列核心圍繞「由內養出光澤感」，透過高濃度米麴酵母精華補充氨基酸，提升肌膚持水力，同時強化屏障，減少乾燥與粗糙所帶來的暗啞；再配合日間防護與身體護理，讓肌膚由早到晚維持在穩定狀態。某程度上，它所帶來的，是一種可以被感受到的「膚質回復力」。

皇牌升級：鉑鑽凝亮柔膚精華水增量版

對於一直使用這支精華水的人來說，今次推出的 250ml 增量裝無疑更實用。配方中加入米麴酵母精華，蘊含多種氨基酸，配合品牌專利滲透技術，讓保濕成分更有效被肌膚吸收。同時結合鑽光百合與迷迭香精華，在補水之餘提升柔軟度與細緻感。

質地近似水狀精華，吸收迅速，不帶負擔。可日常配合化妝棉使用，亦適合作濕敷急救，特別在轉季或肌膚不穩時，更能發揮其穩定作用。

日間防護：全效修護細胞防曬乳霜

現代防曬早已不止於阻擋紫外線，更講求全面保護。這款 SPF50+ PA++++ 防曬乳霜質地柔潤，塗抹後貼膚不黏膩，同時兼顧舒適度與護膚效果。

配方採用 Adaptable Innershield Technology ，除了抵禦紫外線，亦同時應對藍光與紅外線對肌膚造成的影響，並加入抗污染防護，減少外界微粒附著。日間使用，不只是防曬，更是維持肌膚穩定的重要一步。

細節保養：亮白活膚護手霜

手部往往最容易被忽略，卻最能反映生活節奏。這款護手霜質地柔滑，延展性高，吸收後不留黏膩感，適合日常反覆使用。

香氣以牡丹與蘭花為主調，清新之中帶點柔和層次，不會過於濃烈，卻能在細節中提升整體質感。長時間使用，雙手維持柔軟細緻，同時減少乾燥不適。

由頸至腳：盈亮活膚乳液

相比面部護理，身體護理往往被忽略，但其實更能體現整體膚質狀態。這款身體乳液質地輕盈，延展性高，適合每日使用。

塗抹後肌膚即時變得柔滑，乾燥位置亦有所改善。持續使用，膚質會更均勻細緻，觸感明顯提升。對於經常感到肌膚繃緊或粗糙的人來說，是一種穩定而持續的改善。

Clé de Peau Beauté 查詢：https://www.cledepeau-beaute.com.hk