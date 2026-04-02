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香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中
Culture

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　本地竹工藝術品牌「二回」主理人丁科竣，於香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）103樓大堂，帶來竹藝裝置《不存在中的存在》。六件以開放式六角編技法、並結合生漆創作而成的竹藝作品，散落於一層黑沙之上，沒有既定的觀看順序，竹的纖維在光影之下被刻劃出來。

 

　　成立七年的品牌，以源自日本的傳統工藝「竹細工」為創作語言，並從日常器具延伸至大型裝置，反覆堆疊其形式。「二回」意指竹編至少需要兩層圖騰的工序，讓作品在形式上輕盈卻穩固。

 

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中

 

　　在大堂的微醺燈光下，裝置之下鋪墊著一層帶有細微圖樣的黑沙，襯托六件竹藝作品靜置其中，如同漂浮於一片沉寂之上；其中的黑沙，亦彷彿隱約引出一層宗教象徵。常見於密教傳統中的「金剛砂」，是一種經由咒語加持、被賦予轉化與淨化意義的物質，它被視為能盛載祝願與轉化力量的媒介。金剛砂可用以淨化不可見之物，甚至覆於亡者之上，象徵引渡與消除業障，將無形的情感與記憶寄託於一種可觸碰的存在之中。裝置裏的黑沙所喚起的聯想，與作品主題「不存在中的存在」互相呼應。

 

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中

 

　　丁科竣為作品作出闡述：「這些作品帶有一種偏向平靜，卻暗湧流動的感覺。每個人的感受都不一樣，其中的形態，就如一個人外表看似冷靜，實際上內心可能潛藏許多疑慮；而當人能夠控制自身情緒時，便可以將那些暗湧覆蓋……我此刻說話之所以平穩，是因為我認為，若話語承載過多情緒，其實也會影響對方，就像憤怒或不悅。情緒會彼此感染，並記錄在身體之中；若長時間身處於不快樂的環境，人也會對那個地方產生距離。」

 

　　情緒與記憶的沉澱，雖然無法被直接觀看，卻在媒介之中顯現，因此，作品亦成為一種承載內在狀態的容器。

 

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」

日期：即日至2026年4月8日

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓大堂 香港九龍柯士甸道西1號

詳情：https://bit.ly/4m0jGCD

 

Tags:#竹藝裝置#二回#丁科竣#香港藝術#裝置藝術#Art Central 風格#香港麗思卡爾頓酒店#竹工藝術品牌
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