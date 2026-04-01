他愛上兩個女人：元配妥協，外室配合，竟拼湊成完美的三角平衡

自去年開始，城中一位富豪的情婦經常以「辣媽」的姿態高調曝光，即使被批評不顧富豪的顏面，對元配夫人亦有欠尊重，但她還是堅持以自己喜歡的方式過活。

我也有看過一些相關的訪問，高調確然是事實，她說想藉此建立個人事業，讓自己在男友面前抬得起頭。而網民的反應，往往是愛看又愛罵，這邊廂罵她將小三身份當成「威水史」，那邊廂又八卦他們新年帶子女往哪處旅行。

這樣說好像有點不妥，但富豪身後有多於一個女人，大概沒有人會感到意外吧！就如70年代定立一夫一妻制前，富人有妻有妾亦是常事，只是條例生效久了，外室都不敢再光明正大現身人前，以免招人話柄。偏偏，那位「最強小三」想達成的，無非就是以招人話柄來讓大眾認識。

所以嘛，你討厭她，儘管漠視那些花邊新聞就好，免得落入她的設計之中；相反，你對她感興趣，想理解她背後的思路，那就誠實地面對自己的好奇心吧！

有趣的是，大家常常用個人角度去猜度正室的反應，搞得好像自己就是局中人。事實上，外室也不是富人專利，中產有中產的玩法，草根也有草根的樂園，世上林林總總的關係圖，外人根本難以理解。

不講身份地位，純粹以三人角度出發，有時候婚外情並非絕對十惡不赦。

T小姐與丈夫早於中學時已相戀，捱過升讀不同大學的各種身心距離，捱過所謂「七年之癢」，T曾經以為這輩子就此幸福下去，但她有時候還是能從丈夫的眼神中看出一點隱忍。

其實，男人不是不愛T，但隨著成長，他們的步伐愈走愈遠，但叫他斬斷這段逾10年的感情，他又狠不下心。

後來，第三者出現了，男方甚至覺得對方是心靈上的救贖，否則面對工作和家庭的壓力，他早就垮掉。第三者還會用自己的人脈幫助男人拓展事業，有時候會讓T會感慨，她住得、吃的、穿的，其實也有那女人努力的痕跡。

看破不說破，是T對於丈夫出軌的取態，怕說穿了就只剩離婚這條路。但三年、五年都過去，丈夫除了偶爾不回家外，該盡的本份還是做好做滿。終於，T忍不住向他套話……

「如果你不介意她的存在，我們永遠也會是一家人！」丈夫紅著眼說。

事實是，對於戀上別人的丈夫，第三者心裏也是愧疚的，所以她從沒要求名份，也不希望男方難做，她只想靜靜地待在暗處。明明是壞人，但丈夫和第三者都期望能將傷害降至最低，而T偷看過兩人的合照，她有點感激第三者替丈夫重拾他那久違的幸福笑容。就這樣吧！他們仨似是拿捏好這段複雜關係中的「完美平衡」，在灰色地帶裏共存。

有更理想的處理方法嗎？也許吧！然而，每個人的心態處境都不盡相同，元配、丈夫和外室都安於現狀，旁人何苦強行指點江山？