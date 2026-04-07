歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
四月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九文化區安盛竹翠公園舉行《The Antidepressants Tour》
大型盛事 節慶活動
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜英倫殿堂Britpop樂隊Suede相隔10年載譽歸來 4月11日西九...
推介度：
11/04/2026
13
六月
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站 紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜羅志祥 30th世界巡迴演唱會香港站
推介度：
13/06/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷
Movie & Drama

《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷

TEXT:喬遠｜轉載自藝術當下PHOTO:電影劇照

　　在港英時代首位出任政務司的華人廖本懷於今年3月12日逝世，享壽96歲。他的公務生涯其中一項重大貢獻在於公共房屋建設，包括在1960年代出任華富邨的主建築師，因而有「華富邨之父」的美譽。事有湊巧，以華富邨為故事主要背景的電影《再見UFO》在2018年拍竣後，延至今年3月19日終於在香港正式公映，或許也算是對廖本懷的另類致敬吧。

 

　　華富邨於1963年動工興建，是香港第三個大型公共屋邨（早年稱為「廉租屋」，有別於政府在1950年代開始建設、條件較差劣的「徙置區」），有「平民豪宅」之稱，其特色在於首創「市鎮中心」的概念，整合住宅、商場、街市、學校和各種社區設施，成為自給自足的小市鎮。這種概念獲得各界肯定，華富邨成為日後香港公屋建設的藍本，為香港的房屋發展歷史寫下重要一頁，實在值得以電影方式留下某種紀錄。

 

　　過去數十年間，也有好些港產片會以香港某個地區作為影片的重要元素，不是單純視作故事發生的地點，而是刻意將地理環境或社區的民情結合於劇情中，畫面也會展現地區的獨特景觀。這種處理方法或可追溯至電影新浪潮時期的作品，如《瘋劫》（1979年，許鞍華導演）和《殺出西營盤》（1982年，唐基明導演）均著意描寫西環／西營盤的獨特風貌。會產生這種關注個別社區的意識，其實與戰後在香港土生土長一代的身份認同有關，他們建立起長久以香港為家的意識，自然也就對個別社區的人文地理特別敏感，興起將之放入電影作品的想法。

 

　　按數量計算，這類「地區電影」在港產片中所佔的比率不高，但不少均令人印象深刻。許鞍華導演的《天水圍的日與夜》（2008年）和《天水圍的夜與霧》（2009年）開宗明義探討社會問題，抱持更為宏觀視野的前者成績斐然，看透世情，充滿人文精神的悲憫。同期作品中，《文雀》（2008年，杜琪峰導演）裏的中上環和《月滿軒尼詩》（2010年，岸西導演）裏的灣仔在鏡頭下別具風情，讓人回味。到了近年，寫實小品如《幻愛》（2019年，周冠威導演）、《窄路微塵》（2022年，林森導演）和《紅豆》（2025年，鄒穎導演）都在劇情中注重經營地區的脈絡（分別是屯門、土瓜灣和九龍城），令作品更具實感和豐富。

 

《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷

《再見UFO》以華富邨為背景，帶出一代香港人對昔日生活的回顧。

 

　　但是《再》片真正想寫的，其實不是華富邨，而是該邨身處的時代和地方──故事藉著講述兩男一女鄰居好友在華富邨長大的童年生活，包括見到了不明飛行物體（UFO），以至他們成年後在社會打滾的經歷，以1997年香港回歸為中間點，側寫香港社會由上世紀80年代初（按角色的年齡推算）到本世紀初的面貌。

 

　　電影創作者（相信監製兼編劇之一錢小蕙的角色尤其重要）對昔日香港的觀感，可從《再》片中的兩項設計觀察得到。首先是結局的一場戲設定於2003年4月1日，錢小蕙在一次謝票活動中，不諱言這項設定源於當天是「哥哥」張國榮去世的日子，代表了香港一段美好歲月的終結。從流行文化角度看，那個日子確實具有象徵意義；而更宏觀來看，2003年的香港也出現了「沙士」疫症和重大的政治動盪，同樣影響深遠。

 

　　另一項重要設計是電影選擇以華富邨曾出現UFO的傳說（1980年代在香港廣泛流傳）作為切入點。片中主角真的目睹過UFO，還是只屬幻想，並不重要，UFO或可詮釋為某種大多數人抱否定態度，但少數人堅信的概念，從另一角度解讀也就是「理想」的象徵。《再》片用作與理想對照的，是兩名主角一度擁抱的香港人兩種「務實」主流生活哲學：期望藉著短期的投機炒賣（從股票、地產、的士牌照到電子遊戲「他媽哥池」）致富，或是循讀書、考試、成為專業人士的途徑，謀求富裕安穩的生活。眾主角在不同年代都曾召喚UFO：「Mayday，Mayday，緊急呼叫，我哋要離開地球。」這種渴求離開的心態是因為對上述風氣不以為然，還是其他原因？就留待觀眾自行解讀。

 

《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷

電影以「華富邨出現UFO」的傳說切入，探視香港人如何看待不獲大眾認受的想法。

 

　　不過，《再》片最能令觀眾留下深刻印象的，還是一份眷戀舊事物的情懷。除了上文提及的個別例子外，片中其他細節如舊式文具舖、汽車渡海小輪、《讀者文摘》出版的《瀛寰搜奇》、「長好彩」香煙（即「好彩」牌香煙的濾嘴版本）、超8米厘菲林攝影機、需要用電話撥號方能上網的電腦，以至電視節目播放解剖外星人的片段（甚至節目中的嘉賓曹博士）……，均是一代香港人的集體回憶，令觀眾會心微笑。

 

　　縱使電影憑藉優先場建立起口碑，並且已獲本屆香港「電影金像獎」10項提名，不過公映初期票房未如理想，據說首天只有約20萬元。筆者對這情況倒不感到意外，首先是片中的懷舊元素要至少40多歲的香港人才能領略，較難吸引年輕觀眾。更重要的是，《再》片雖然情懷和訊息不俗，但是論劇情實在比較單薄，人物塑造也不立體。三名主角在成長期不知何故全無聯絡，各人成年後的故事在結局一場之前沒有交疊，欠缺互相之間的戲劇衝突，各自發展的劇情未見動人；加上幾位演員表現不算突出，令劇力更打折扣。同時，如果說UFO代表理想，那麼三人見過UFO後，堅持信念的行動不多，只有女主角林可兒（蔡卓妍飾）曾應徵太空館的職位，以及男主角之一何家謙（黃又南飾）曾上電視，試圖證明UFO存在而已，未能充分發揮UFO的寓意。另一方面，作為側寫香港發展的電影，既已選定華富邨為背景，卻錯失了為公屋在香港歷史中的地位寫下註腳的機會。《再》片雖有觸及華富邨「瀑布」和街市，但就沒有著墨於社區生活和鄰里關係等方面。

 

　　總的來說，《再》片當然是有心之作，個別環節也可觀，但論整體成績未算傑出，而且取材較為小眾口味，未能賣座不足為奇。這情況跟同於3月上映的另外兩部港產片《女孩不平凡》和《電競女孩》有點相似，都是小品格局，值得一看，不過也有明顯的局限。

 

《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷

《女孩不平凡》用三個女演員分飾主角的不同階段，其中鄧濤（右）獲電影金像獎的「最佳女配角」和「最佳新演員」提名。

《再見UFO》：一份眷戀舊事物的情懷

《電競女孩》用上角色走入遊戲世界的設計，但效果未見突出。

 

　　前者是導演徐欣羡的自傳式電影，講述主角在中學、大學和工作時期分別於澳門、台灣和香港三地的同性戀情，旁及她在學業和事業選擇上的猶豫與掙扎。全片拍得簡單平實，描繪主角的成長歷程相當細膩，但是真正突出或令人印象深刻之處不多。《女》片刻意選用三個形象截然不同的演員（廖子妤、鄧濤、許恩怡）分飾不同階段的主角，相信導演有其獨特盤算，但效果並不明顯，反而令觀眾「出戲」。

 

　　《電》片與去年上映的《觸電》都以電子競技運動為題材，故事主線也有相近之處：同樣描寫過氣運動員東山再起，以弱勝強，強調熱血和團隊精神，甚至也同樣以演員「飾演」電競遊戲中的角色；不同的是，《觸》片採用卡通化的誇張風格，《電》片則走正劇路線。如果說《女》片談到的東西太少，那麼《電》片就想說太多內容。不論是做全職電競運動員與安穩工作之間的矛盾、隊員間的恩怨情仇、父母與女兒的關係、女運動員受到的歧視、電子遊戲集團對運動員的壓逼，電影都有觸及，但並不深入，特別是後兩者本是很值得探討的課題，但卻只有幾句對白輕輕帶過，語焉不詳。雖然《電》片因為元素豐富，並不沉悶，但論熱血感覺和遊戲動作場面的吸引力，卻比《觸》片遜色。

 

　　筆者估計，這三部片的創作團隊都深信「電影的UFO」（理想），但會帶領大家高飛的UFO暫未出現，有待他們找尋，我們都在等待。

 

Tags:#香港電影#再見UFO#女孩不平凡#電競女孩#電影
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
無筆無水無墨：香港當代水墨藝術的反思
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處