歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
「重複菜色」竟能有效減肥？最新研究：固定餐單有助體重管理！
Eat Well
Keep Fit

「重複菜色」竟能有效減肥？最新研究：固定餐單有助體重管理！

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　平日晚上打開冰箱，看見熟悉的豆腐、菜心與同樣一瓶生抽，是否偶爾會感到匱乏與單調？我經常聽見客人感嘆缺乏烹飪靈感，每天好像都在重複同樣的菜式。然而，剛剛上星期公布的一項最新發表的研究指出，這種規律重複的飲食習慣，對減肥反而大有裨益。

 

　　研究發現，在12星期減肥計劃中，進食模式愈固定、重複同樣菜式次數愈多的參加者，體重下降幅度顯著高於飲食多變化的一組。換言之，固定烹調那幾樣菜色，很可能比每天苦思冥想嘗試新食譜，對於體重管理更為有利。

 

最新研究：重複菜式亦有效減肥

 

　　該項研究追蹤了112名超重人士12星期的飲食狀況。參加者每日透過手機應用程式記錄飲食並測量體重。研究人員從平日與週末的熱量差異，以及菜式的重複度兩方面來衡量飲食的「規律性」。結果顯示：

 

　　•    重複進食相同菜式的組別平均減去 5.9% 體重；而飲食多變化的組別僅減去 4.3%，差異顯著。

　　•    每日熱量攝取波動每增加100卡路里，減重幅度約下降 0.6%，說明熱量穩定性是關鍵的預測因素。

　　•    週末熱量記錄高於平日者，其減重效果反而更佳。研究者認為這反映了週末記錄態度更為嚴謹，而非單純進食過量。

 

　　研究結論明確：固定的飲食模式能減低選擇食物的認知負擔，讓健康的飲食行為變得自動化且更易持久。即使菜式重複，亦不會負面影響減重效果，反而有助於體重控制。

 

多元化飲食是否不再重要？

 

　　事實並非如此，但需區分「多樣化」的含義。我一直提倡飲食多樣化，是指進食不同種類的蔬菜或輪換優質蛋白質，利用不同食物去提供的獨特營養素。

 

　　然而在現實環境中，「多樣化」往往意味著接觸更多加工食品、新口味零食或外賣。美國心臟協會曾指出，飲食過於多樣化的成人，其進食加工食品、精製澱粉及含糖飲料的機會亦較高，反而可能導致體重增加。

 

　　因此，在天然EatClean的食材間輪換是有益的；但若因追求新鮮感而選擇未嘗試過的加工食品，則會適得其反。重複一套優質餐單，正好能規避此類風險。

 

建立家常餐單

 

　　許多家庭的常用菜式如清蒸魚、炒時蔬、蕃茄炒蛋等，雖然普通，卻是一套高效的飲食系統。食材熟悉、準備迅速、份量易於控制，且營養價值穩定。如何有規律地家中煮食？我建議以下方式：

 

　　•    確立三至五款營養均衡的菜式進行輪替。一套熟悉的組合能減少決策負擔，對減重的價值更勝於盲目追求變化。

　　•    固定的買餸清單。每週購買相近的健康食材，確保在烹飪前已完成正確的飲食選擇。

　　•    注意全個星期飲食的穩定性。避免週末與平日的飲食模式產生過大落差。

　　•    在天然食材之間保持多樣性。在固定菜式，不妨輪換蔬菜品種（菠菜換通菜、西蘭花換椰菜苗）或蛋白質來源（豆腐換魚柳、雞蛋換瘦肉）。這樣既保留了營養廣度，又不破壞飲食規律帶來的一致性。

　　•    週末亦需認真選擇食物。自我覺察在任何時間都至關重要，清晰地了解飲食攝取是成功的基礎。

 

Tags:#減肥#EatClean#營養均衡#天然食材#Eat Well
Add a comment ...Add a comment ...
燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！
更多識食Hea住瘦文章
燕麥可以降膽固醇？最新德國研究：降膽固醇不只纖維，腸道菌群才是關鍵！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處