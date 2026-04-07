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東京奢華新地標！270 度落地玻璃窗俯瞰城景，嘆日式下午茶、米芝蓮壽司、隱蔽黑膠酒吧
Dining

東京奢華新地標！270 度落地玻璃窗俯瞰城景，嘆日式下午茶、米芝蓮壽司、隱蔽黑膠酒吧

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　東京，百去不厭！因為每次到訪，都會發現自己對這座城市還遠遠不夠認識。這次我來到港區東南角的芝浦地區，搭電梯直達去年年7月才正式開幕的東京費爾蒙酒店（Fairmont Tokyo）35樓大堂，視覺隨即被震撼。270度景觀十分開揚，落地玻璃窗外視野無遮無擋。正前方就是曾經凌晨排隊搶鮮的築地市場，一邊是晴空塔、另一邊是永遠經典的東京鐵塔，再轉個角度，便是曾經踩單車經過的彩虹橋。以前來東京灣附近，總覺得這一帶只是倉庫與貨櫃的工業區，沒想到短短幾年，高聳的海景豪宅與頂級酒店已悄悄林立。芝浦正從昔日的後工業地帶，蛻變成繼六本木之後、東京最受矚目的新興高級生活圈。因為緊鄰水岸，這裡比六本木多了幾分浪漫海風，也比銀座來得從容不迫，成為許多人心中「下一個想住下來」的東京夢想之地。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

位於芝浦區的東京費爾蒙酒店，可說是年度東京最受矚目的頂級酒店，已被視為「東京新一代打卡聖地」。

 

　　看芝浦區的餐廳陣容，相信這裡將成為日本和世界各地米芝蓮大廚必爭之地。佔據BLUE FRONT SHIBAURA 南塔（Tower South，簡稱 Tower S）35至43樓的東京費爾蒙酒店，有超過200間客房，更匯聚了7間餐廳與酒吧：有以地中海與加州風味為靈感的Kiln & Tonic、專注於日式洋食創意演繹的Driftwood、主打現場鐵板燒神戶牛與伊勢龍蝦的Totsuji，還有以Highball搭配串燒天婦羅的輕鬆居酒屋Yoi to Yoi。每間也各有千秋，而以下推介的Vue Mer、Migiwa和Off Record，可說是我的最愛。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

酒店佔據高層位置，35樓更設有巨型露台，可飽覽東京灣風光。

 

　　全新奢華酒店開幕，當中的下午茶必成焦點，東京費爾蒙酒店35樓大堂的Vue Mer下午茶也不例外。如果你是狗奴，來到酒店地面的接待處必定大叫kawaii！因為迎賓的除了有充滿笑容的員工，還有可愛的拉布拉多尋回犬Serene。不少地區的費爾蒙酒店也有狗狗大使，像費爾蒙賈斯珀公園小堅的Calla，和費蒙爾喬治城的Georgie，而Serene正是費爾蒙東京的「首席快樂官（Chief Happiness Officer）」。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

可愛的拉布拉多尋回犬Serene

 

　　吸收Serene的萌寵能量，乘搭升降機來到35樓，眼前景色美得無話可說。酒店大堂樓底極高，而且設有巨型露台。天朗氣清的日子，還可以看見富士山。完全不用花一分錢買Shibuya Sky的門票，就能擁有不輸頂級觀景台的開闊視野。Vue Mer的酒廊設計把法式優雅與日式留白融合得恰到好處，角落還藏著一小片秘密花園，綠意盎然、花香撲鼻。沙發座椅柔軟又貴氣，最搶手，當然是窗邊位，所以記得提早預訂。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

Vue Mer的酒廊設計把法式優雅與日式留白融合得恰到好處，角落還藏著一小片秘密花園。

 

　　下午茶用餐時間為2.5小時，除了經典的三層架法式下午餐，還有日式下午茶。我品嚐了日式下午茶，木盒子在面前打開時，便感受到濃濃的秋冬氣息，精緻、溫馨而浪漫。鹹點用上了刺身級赤身、筋子、帆立貝、蟹肉、冬野菜、和牛等新鮮食材，調味也充滿日本特色，如九条蔥、柚子、昆布和醬油漬等。甜品更是豐富，有大福、琥珀糖和最中餅外，還有軟綿鬆化、餡料飽滿而香甜的即製銅鑼燒。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

日式下午茶的鹹甜點十分豐富

 

　　而真正的重頭戲，從一坐下就讓人期待的，正是那台緩緩推到桌邊的烘焙糕點手推車。車上擺滿了酒店咖啡廳的招牌法式經典，包括費南雪、可麗露和各式餅撻。服務生微笑著問：「想嚐那幾款呢？」真的全都想要！若偏要挑一款，我會推介可麗露。外皮烤得帶脆又帶煙韌，帶著迷人的焦糖香氣，內裡卻濕潤柔軟，空氣感與紮實口感取得完美平衡，甜度收得剛好，完全不膩口。下午茶完結後，也忍不住多買幾件可麗露，外帶給親愛的朋友。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

裝滿經典甜品的烘焙糕點手推車叫人期待，也不讓人失望。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

真的不要錯過可麗露

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

法式甜品認真高水準，費南雪的口味也是出色。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

Vue Mer另設法式下午茶，更於節日期間推出節慶主題下午茶。

 

Vue Mer

價錢：下午茶平日9,400日元起，周末及假期為11,000日元起。同場5點另設「It’s 5 O’clock Somewhere with Free flow drink」，兩小時暢飲氣泡酒、紅酒、白酒、玫瑰酒、汽水、咖啡或茶，有多款鹹甜佐酒美食配搭，最重要，輕輕鬆鬆居高臨下欣賞東京灣由日轉夜的美景。

地址：35/F BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S, 1-1-1 Shibaura, Minato ku, 東京

電話：+81 3432 11 111

營業時間：星期日至四 11am-10pm；星期五、六 11am-11pm（下午茶時段11:30am開始，3點為最後一場。）

預訂：www.tablecheck.com/zh-TW/fairmont-tokyo-vuemer/reserve/message 

 

　　下一間是36樓的Migiwa，來到東京，至少吃一餐omakase。Migiwa以「新傳統」（new-authentic）為理念，將日本傳統工藝與當代元素巧妙融合。餐廳僅設有六席的親密吧台座位，瞬即成為東京預約困難餐廳。Migiwa給予的藝術感，除了玻璃窗外的東京灣，也記得把目光拉近，欣賞面前的餐具。從酒店大堂到Migiwa餐廳的餐具也融入了金繼，將日本傳統工藝與當代元素巧妙融合，讓舌尖細味的同時，也感受一場文化之旅。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

餐廳僅設有六席的親密吧台座位，瞬即成為東京預約困難餐廳。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

餐廳的餐具融入了金繼

 

　　掌廚Migiwa的主廚Takanobu Kayama出生於壽司職人世家，15歲便開始接受嚴格的壽司訓練。他曾短暫離開壽司界，並鑽研「十割蕎麥」（juwari soba）——完全不添加任何黏結劑、100%純蕎麥製成的蕎麥麵。這段經歷讓他成為極為罕見的職人：同時精通日本兩大最講究技藝與傳統的料理領域——壽司與純十割蕎麥。主廚挑選可呈現日本四季與大地節奏的海鮮與時令食材，對細節如壽司米、米醋、水、醬油、鹽、醃薑和柚子醋等的執著無所不至，所有調味料皆在店內親手製作。其中最具象徵意義的，是他從父親手中繼承、已陳年55年的醬油。於Takanobu主廚眼中，壽司的精髓在於「米、醋、魚料、調味」四者達到天衣無縫的平衡，化為一口完美的和諧。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

主廚Takanobu Kayama同時精通日本兩大最講究技藝與傳統的料理領域，屬於極為罕見的職人。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

前菜由選材至賣相也十分考究

 

　　晚市廚師發辦有4款，價錢由18,000日元起。選擇了包括12貫壽司的「Minamo」（25,000日元）。一道道料理賣相精緻，每件壽司也簡直是對芝浦漁業的致敬，叫人忍不住閉目享受，將集中力完全放在味覺之上。魚材鮮味充滿原始野性，由鮮甜至濃厚，存在微妙的層次變化。輕輕咀嚼，感覺大海就在唇齒之間，實在出色。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

食材的原始鮮味發揮至淋漓盡致，每一口，也像重新認識大海的真章。

 

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當然還有主廚招牌的蕎麥麵

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

推介清酒配對，風味細膩的清酒，將整個體驗提升。

 

Migiwa

地址：36/F BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S, 1-1-1 Shibaura, Minato ku, 東京

營業時間：星期一、`四及五 5:30m-10pm；星期六、日及假期 11:30am-2:30pm、5:30pm-10pm；星期二、三 休息

 

　　最後來到酒店的頂層43樓，在東京鐵塔旁喝一杯雞尾酒。Off Record是間speakeasy酒吧，在43樓經過Driftwood酒吧餐廳，再穿過Yoi to Yoi酒吧，便來到猶如懷舊音樂愛好者的收藏架前。找到隱藏於陳列架上的按鈕，便會「芝麻開門」。酒吧設有吧台和梳化位，窗邊位置更與東京鐵塔猶如咫尺。酒不醉人人自醉的元素，除了美景，還有充滿質感的黑膠唱片音樂。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

喜歡在東京尋找speakeasy酒吧的話，真的不要錯過Off Record。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

小小提示，沒有裝上玻璃的那一格隱藏了開關。

 

　　Off Record的核心魅力在於其對音樂的極致追求，這裡裝了頂級Hi-Fi音響，黑膠唱片陳列於吧台牆身之上，每晚還有駐場DJ輪流上陣放歌，曲風從老派搖滾、獨立小眾、Grunge、嘻哈到放克。他們不隨便播歌單，而是認真挑整張專輯或冷門神曲，一首接一首放，讓你感覺像坐上時光機。那些年，父母聽的歌多是由日本歌曲改編，即使聽不懂日文，當旋律響起，還是忍不住哼出音符。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

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夜景、美酒、音樂，一切都讓人沉醉得離地。

 

　　酒單走的是「珍藏級」路線，聚焦稀有烈酒與手工調酒師的創意。陳年威士忌包括響21年、竹鶴17年、山崎18年、白州18年和Laphroaig 25年，清酒更有獺祭 未來 與農家同行，這種幾乎買不到的逸品。另外還有精選紅白酒、白檳、冧酒和白蘭地等，我當然是選擇以經典為基調作變奏的雞尾酒。在坂本龍一的音樂下，喝著Whisky Sour風味雞尾酒，酸度、甜度、煙燻味被調得剛剛好，恍如隔世、似曾相識，真正沉浸於八、九十年代的文藝氛圍當中。

 

漫遊東京費爾蒙酒店的奢華：精緻日式下午茶、米芝蓮級壽司店、隱蔽黑膠音樂主題酒吧，視覺與味覺的雙重享受！

酒單走的是「珍藏級」路線

 

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以經典為基調作變奏的雞尾酒

 

Off Record

地址：43/F BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S, 1-1-1 Shibaura, Minato ku, 東京

營業時間：星期一至日 8pm-2am（1:30am last order）

備註：每人需支付2,000日元的音樂費及桌位費，晚上10pm後僅限20歲以上人士入內。

 

Tags:#Dining#Vue Mer#東京美食#東京酒店#費爾蒙酒店#東京打卡#Off Record#Migiwa
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