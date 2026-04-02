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告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！
Skincare

告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　台灣第一名模林志玲最近來到香港，無論是出席Art Basel Hong Kong的優雅造型，還是出席馬拉松活動的運動Look，狀態都非常好，完全看不出已經51歲。究竟志玲姐姐有甚麼凍齡秘密呢？

 

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　　筆者翻查了志玲姐姐各個社交網站，發現她比較多工作相關的帖文，較少分享日常保養方法，不過，在筆者細心觀察她工作時的幕後花絮和舊照，就發現她經常做出兩個看似「扮可愛」的小動作：嘟嘴和伸脷。原來，這兩個簡單動作對抗老化極有幫助，又稱為面部瑜伽，有助訓練面部肌肉，改善鬆弛、減少細紋，讓臉部線條更緊緻立體。

 

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　　嘟嘴，看似可愛，其實是針對口輪匝肌，這是環繞嘴唇的環形肌肉。隨著年紀增長，這塊肌肉會逐漸鬆弛，導致法令紋加深、嘴角下垂、嘴唇變薄等。而重複嘟嘴可加強口周肌肉張力，增加局部血液循環，有助促進膠原蛋白生成。除了抗老，嘟嘴還能改善面部表情肌的平衡，避免長期單側咀嚼造成的臉部不對稱。

 

　　簡單的「嘟嘴練習」做法如下：

 

　　1/ 吸氣後，慢慢將嘴唇向前嘟起，感覺想親吻遠處的東西，盡量把嘴巴突出成「O」形或魚嘴狀。

　　2/ 維持這個姿勢5-10秒，感覺口周肌肉有拉扯和收緊感。

　　3/ 然後慢慢放鬆，回復正常表情，重複10-15次。

　　建議早晚各做一組。

 

　　另一個林志玲常做的動作是伸脷，有時是輕輕吐舌，有時是把舌頭向上勾或向兩側伸展，看起來鬼馬可愛，但實際上可以訓練到支撐下臉輪廓的肌肉。這個動作能強化舌頭力量，提升下臉肌肉張力，減少雙下巴和法令紋。研究顯示，舌頭相關的面部運動能改善面部彈性、增加肌肉張力，並提升整體臉部輪廓。

 

告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！

小紅書@林志玲

 

告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！

小紅書@林志玲

 

　　做伸脷練習時表情會比較滑稽，建議在家練習：

 

　　1/吸氣後，張開嘴巴，把舌頭盡量伸出來，向前伸直，像在舔鼻子或伸向天花板的方向。

　　2/維持5-10秒，感覺下巴和頸部下方有拉伸感。

　　3/試試把舌頭向左、右兩側伸展，各維持幾秒；或者閉上嘴巴，用舌頭在口腔內壁慢慢畫圈，每邊10圈。

　　建議重複8-10次，早晚各一組。

 

　　林志玲這兩個小動作，看似無心，實際上是結合了面部瑜伽的核心原理：透過重複收縮與伸展，喚醒沉睡的肌肉，增加血液流動，刺激膠原再生。大家有時間也可以試試這些零成本美顏法！

 

Tags:#面部瑜伽#臉部運動#林志玲#逆齡保養#LinChiLing#FaceYoga#AntiAging
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