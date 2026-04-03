澳門譽瓏軒午間盛宴！黑椒燒汁一口和牛酥、北海道毛蟹酸辣羹、黑松露脆皮鵝卷，極致粵菜美學 

最近到了澳門新濠天地的高級粵菜餐廳「譽瓏軒」享用午餐，餐廳是大中華區內唯一一間同時拿下米芝蓮三星及黑珍珠三鑽殊榮的粵菜食府，行政總廚歐陽文彥師傅於2013年加入「譽瓏軒」，並於2018年出任行政總廚一職，不用多久餐廳便一路維持米芝蓮三星評價，之後再下一城連續6年獲得黑珍珠三鑽殊榮至今，可見歐陽師傅的實力絕對是非同凡響，是次午餐的菜單亦由歐陽師傅特別安排，一切來得太期待。

安坐好後先喝過暖心熱茶清清味蕾，為之後的美食做好準備。

鵝肝金錢雞–當日午餐以一款餐廳極具代表性的招牌菜 鵝肝金錢雞 作餐前小吃，用上法國鵝肝取代傳統的雞肝，配搭冰肉（肥豬肉）和爽嫩叉燒，入口香氣四溢，能吃到淡淡的煙燻香氣，讓人瞬間愛上。

金不換胭脂餃 – 午餐時段當然不能缺少點心，先來一款餃皮呈現淡淡粉紅色的金不換胭脂餃，內餡是鮮味滿載的象拔蚌，加入擁有獨特香氣的金不換，入口鮮甜彈牙，風味絕佳，吃得滿嘴生香。

元貝鵪鶉蛋燒賣 – 燒賣外皮晶瑩剔透，置頂放上尊貴的魚子醬，輕輕咬開一口，蛋黃依然流心，蛋香濃郁撲鼻，可見蒸煮時的溫度拿捏得恰到好處。當蛋液在口中緩緩流淌，與魚子醬的鹹香交織出令人難忘的滋味，加上燒賣肉質細嫩多汁，元貝的鮮甜在齒間綻放，每一口都層次豐富，是一道完成度接近滿分的作品。

黑椒燒汁一口和牛酥–黑椒和牛酥是「譽瓏軒」的招牌點心之一，酥皮層層分明、絲絲入扣，入口即化且油香四溢，搭配以燒汁與黑椒調味的和牛粒餡，每一口都令人回味無窮。

黑豚叉燒酥–叉燒酥外層酥皮一共有52層，入口細膩酥化，輕盈不油膩，內餡選用西班牙伊比利亞黑豚肉，肉質軟嫩多汁，調味甜鹹適中，簡單地獲取了我們歡心。

龍蝦炸兩腸粉 – 腸粉皮薄滑嫩，餡料是肉質鮮嫩的藍龍蝦肉和菜粒，味道鮮甜濃郁、口感細膩，配上柔軟的腸粉和置頂的酥脆油條，簡單地討人喜歡。加一點餐廳名物XO醬同吃，瞬間增加了辛香與鮮味，一樣精彩。

北海道毛蟹酸辣羹 – 吃過點心，來到了湯品時間，酸辣羹以新鮮的北海道毛蟹入饌，把烤過的蟹殼熬製湯底，加入鎮江醋、紅醋和胡椒粉調味，蟹肉以人手拆取，務求保留食材的鮮甜味道，配料包括木耳絲、冬菇絲、豆腐絲等，亮點是歐陽師傅特別加入了花膠增添口感，配合自家製的辣椒紅油，讓這個酸辣羹變得獨一無二。

黑魚籽脆皮乳豬件–之後連續有兩道招牌菜登場，先來結合了千島湖14年黑魚籽醬、燒乳豬和置底酥脆炸饅頭於一身的 黑魚籽脆皮乳豬件，大廚把乳豬的皮和肉分別切開，把中間過肥的油脂剔除，入口無比酥脆，跟散發陣陣清香的魚子醬完美融合，好吃得念念不忘。

黑松露脆皮鵝卷–另一道招牌菜是黑松露脆皮鵝卷，融合了粵菜技法和高級食材的創新菜式。用上江門的黑棕鵝入饌，鵝皮下層為蝦膠，口感彈牙，內餡包含了鵝肉、瑤柱和野菌，各樣食材搭配得層次分明。加入法國黑松露，香氣變得更加濃郁。入口外脆內嫩，餘韻悠長。

譽瓏蜜汁西班牙黑豚梅頭叉燒–選用高品質西班牙黑豚梅頭部位製作，肉質軟嫩，油脂分布均勻，使用荔枝木燻烤過後，塗上新鮮蜂蜜掛汁，讓叉燒散發獨特果香和擁有透亮外觀。吃時口感軟嫩，邊位帶點點微焦，鹹甜比例來得剛剛好。同枱熟客立即點了白飯來配，一啖入口，大家都立即驚呼這裡的白飯真是太好吃，和黑豚叉燒組成了最強組合。

川味家燒馬友鮮魚肚–一道結合了粵菜和川菜風格的創意料理，歐陽師傅選用多脂且味濃的馬友魚，配上膠質豐富的鮮魚肚，用上家燒方式呈現，同時融合香、麻、辣的川味元素，食材吸收了醬汁精華，每一口都是人間美味。

酸辣脂翠竹笙卷–一款充分展現出歐陽師傅對細緻烹調堅持的菜式，以脆爽竹笙包裹著各式蔬菜餡料，佐以鮮艷的黃色酸辣醬汁，能夠突出竹笙的清甜味道。面層色澤油潤，暗暗透出翠綠色彩，同時滿足了味覺和視覺的享受。

蛋白杏仁茶 配 懷舊酥皮蛋撻 – 甜點時間有甜度合適的蛋白杏仁茶和單單用目測已經知道會好好味的懷舊酥皮蛋撻。最後還有幾款餐後點心作結，為午餐劃上完美句號。

譽瓏軒

地址 : 澳門路氹城連貫公路新濠天地新濠大道2樓

電話 : +853 8868 2822