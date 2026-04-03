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《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份
Movie & Drama

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　小學時第一次玩紅白機《孖寶兄弟》時已經不明白，為甚麼會揀兩個鬍鬚佬做主角？完全不吸引喎，對比起來，同樣是橫向捲軸遊戲的《冒險島》，那個踩住滑板衝衝衝的月巴仔，無疑招積有型得多。

 

　　結果好多年之後，遊戲長出長有的是那兩個鬍鬚叔叔，而不是踩板月巴仔；能夠被荷里活投放過億資金拍成動畫電影的不是《冒險島》，而是《孖寶兄弟》。

 

　　不過要改口——正如叮噹不再是叮噹，而是多啦A夢，孖寶兄弟也被正名，叫做超級瑪利歐兄弟。

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

《超級瑪利歐銀河大電影》顧名思義，穿越銀河。

 

　　2023年《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）我有買飛入場看，故事講甚麼？請不要問我，我已經忘得一乾二淨，但好記得那天在戲院大人細路和我一齊大笑狂笑的景象；如果這齣動畫電影的存在就是為了叫人開心，那麼，的確成功了。

 

　　《超級瑪利歐銀河大電影》（The Super Mario Galaxy Movie）近乎完全秉承上一集的特點——特點，包括優點與缺點。

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

今集壞蛋，Bowser和乖子Bowser Jr.。

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

Bowser Jr.自小就以惡霸Daddy的邪惡意志為做人理念。

 

　　優點是畫面絕對鮮艷奪目，角色又可愛，就連兩個毫不得意的叔叔都在某一刻變成BB——跟上集一樣，電影聰明地將The Super Mario Bros.遊戲系列不同衍生角色放進去，兼且不突兀。這種趣味，自然是Game迷兼且熟悉遊戲歷史角色的人才能領略，但基於造型（以及出現方式）實在太可愛，我在戲院，就聽到好多人都笑，大人和小朋友都笑。

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

Mario是主角，Luigi戲份偏少。

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

兩個叔叔變BB，好Cutie。

 

　　笑聲證明了，《超級瑪利歐銀河大電影》依然能夠令看的人開心。

 

　　這種開心，更加不設年齡限制。

 

　　當然有一個故事要講（我從來不明白某些人口中所講的「冇故事」是指甚麼），你只能嫌個故事太簡單太直筆甩，「因為A，所以B，以致C，結果D」，而當中的「ABCD」都是意料之內，但「故事意料之內」跟「看得開不開心」，不構成因果關係。

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

Princess Peach繼續身手了得。這一幕，明顯向《22世紀殺人網絡2：決戰未來》（The Matrix Reloaded）Neo迎戰100個Agent Smith致敬。

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

Mario情傾Princess Peach。

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

聲演Princess Peach的是Anya Taylor-Joy。（圖片來源：由電影公司提供）

 

　　對比近年那些有太多Message要講的動畫電影，《超級瑪利歐銀河大電影》是近乎沒有Message的（除非你認為Mario和Luigi展示了兄弟同心的道理，大惡霸Bowser對兒子Bowser Jr.的潛移默化，則展示了「子不教，父之過」），在這個沒Message幾乎等同沒養份的年代，這一齣戲，也注定被認為不具有養份。

 

　　但其實，能夠從中得到開心，不就是滋潤生活的重要養份？

 

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份

今集新加入的Princess Rosalina。作為遊戲人物，她第一次出現，是在2007年推出的《Super Mario Galaxy》。



Tags:#電影#超級瑪利歐銀河大電影#孖寶兄弟#影評#月巴氏影評
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