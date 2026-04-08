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當外貌成了愛情的考核標準，從外在出發的感情可以走得長久嗎？
Love Philosophy

當外貌成了愛情的考核標準，從外在出發的感情可以走得長久嗎？

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　嗨！你是外貌協會的嗎？

 

　　朋友Y與男友多年前於網上結識，從交換照片到真人約會，他們不會否認先是樣子對味，再憑那丁點好感慢慢演化出真感情。

 

　　同居數年，Y以為大家分屬「老夫老妻」，私下最樸素、最不修邊幅的一面已互相看習慣了。然而，有日男友忽然對她說：「如果你瘦一點，輪廓會更好看」，Y只好微笑帶過。一不離二，隔了數天，男友又來問：「為何你現在不再化妝？明明你以前化起妝來很好看；還有那些衣服，以前都會穿裙子，現在怎麼只穿衛衣配牛仔褲？」

 

　　以Y理解，這些並非提問，而是抱怨，怨她不再像從前般好看。她曾經天真以為，相戀數年，個性、內在美和默契早就超脫了膚淺的外表，但原來男友並非這樣想的。

 

　　「我給他解釋，上班很累，與其花時間化妝，不如多睡一會，而且我在公司裡都穿制服，上下班的路上不用太講究吧！還好他沒追問我假日怎麼不打扮，是我忽略了嗎？交往那麼久了，我以為他愛的是我本人，而不是我的外表。」

 

　　Y開始在意鏡中那張臉，眼尾下垂、毛孔粗大、膚色暗啞……稍有一點瑕疵都不自覺放大。她試著留意韓妝的潮流，再翻出衣櫃裡那些很久沒穿的裙子，除了剪裁比較貼身的衣裙外，其餘的都總算還穿得下，只是感覺已不再青春了。

 

　　容貌焦慮大概就是這樣形成的。

 

　　習慣了男友的甜言蜜語，如今這些話即使聽起來無傷大雅，但背後有甚麼含意？我不再漂亮了，所以你不再愛我了嗎？

 

　　最痛苦的，還有那份自覺「不夠好」的壓力。每當男友稱讚別的女生穿搭漂亮，或簡單讚嘆某位女星的五官標緻，她都會心生自卑，不自主地比較起來。尤其當這種質疑來自最親的人，威力更為強大，足以將人推進自我否定的深淵。

 

　　與其長期內耗，不如問問自己，裝扮和修身對你來說是苦差嗎？被稱讚的愉悅，又是否可以補償得到？抑或，你已不想再花心思去經營外表，為了享受這份簡單自在，即使失去這位男友也在所不惜？

 

　　最核心的問題是，你喜歡一個怎麼樣的自己？取悅自己，才是重中之重。

 

　　我想，Y的苦惱還包括了對這段感情失望，以為時間久了，他在乎的不會再是外表，想到將來老了、胖了，可能便會被嫌棄。事實上，他的話也不一定存心貶損，也許他只是見過你最迷人的一面，捨不得你埋沒了自己的天賦條件而已。不如嘗試把批評轉化為正念，讓自己變更好，那時候，你便不用再被他的話語牽著走。

 

　　假如稍作裝扮會令你多點自信，何妨將它慢慢點滴累積；然而，若為了挽留男友的心而做，便失去價值了。容顏會隨時間改變，但美麗的定義卻從來不止一種，生活裡的從容與快樂，同樣能煥發光芒。

Tags:#感情關係#分手#家庭關係#愛情#婚姻#容貌焦慮
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