「妻不如妾、妾不如偷，偷不如偷不著」忠誠意識一旦崩塌，便很難重新上鎖

M先生和我曾經合作過一段短日子，高個子的他，五官稱不上很帥，但配合衣著打扮，也可歸類到型男行列。他身上總是散發著一股強勁自信，讓我第一次見識何謂「走路有風」。不知是他的自信令女人迷倒，抑或被迷倒的人太多，築成他滿滿的自信，總之他與女人堆的關係就是千絲萬縷、撲朔迷離。

M有一位固定女友，是個朝九晚八的白領。由於工時太長，所以她每晚回家吃過晚飯，便要準備漱洗睡覺，拍拖日往往要留到周末。問M為何不與女友同居爭取見面時間？他會告訴你，女友是個乖乖牌，家人不會同意她遷出。

浪男與乖乖牌的配搭，不難想像到，女友的休息時分，就是M最活躍的時段。他有位固定玩伴，電話顯示暱稱為「豪哥」，關係雖比性伴親密一點，但M從不承認她是女友二號，變相激發了豪哥對於攀上女友名銜的鬥志，一顆心被M鎖得死死。

以為兩個女人就能把M的精力消耗掉？他可沒放棄過一夜情或約炮，「我喜歡搞得自己很忙，我很享受這種煩惱和痛苦。妻不如妾，妾不如偷，你們女人永遠不會明白的……」M笑著向我解釋。

怎會不明白，這句話實質是出自明代的《嫖經》，原文是「妻不如妾，妾不如婢，婢不如妓，妓不如偷」，後來又多生出一句，「偷不如偷不著」。這種「不如」的心態，無異於古今。

乖乖牌女友的存在，猶如一個避風港，既易於哄騙，也不會叛變。她有當好妻子的潛質，可順道拿來隔絕其他女人無謂的妄想。M不是不愛她，而是習慣了「安穩」，知道她永遠也會在終點守候。

而豪哥則完美演繹了「妾」這種非官方角色，正因為沒有名分，才能帶來若即若離的神秘感，是一座讓他隨心遊玩的秘密花園。然而，當妾漸漸變成熟人，終究還是會失去新鮮感。

到頭來，「妾不如偷」成了心態演進的結果。「偷」的吸引力其實並不在於對象，而是在於那份違規的刺激、背德的快感。而「偷不如偷不著」也印證了M那一句「享受煩惱和痛苦」，人總會對「未被佔有」和「禁忌」產生迷戀，愈是得不到，便愈想盡辦法得到。

我很同意「出軌只有0次和無限次」這說法，忠誠的意識一旦崩塌，便很難重新上鎖。他們並非不懂責任和道德，只是內心總對生活的常態有種說不出的納悶，不甘心這就是人生的全部。

偶爾聽到有人成功收服那些男人，背後原因不外乎是「太愛她了，為她修心養性」，但也有一半可能性，是他們自己都玩得累了，自願停歇下來。要真正扭轉他們的心態，或許要靠一個比他狠心的人，一旦發現被背叛就會跑掉，用決絕分手教他明白到，不是每個女人也能呼之則來，揮之則去。

乖乖牌也好，豪哥也好，只要有一個人狠狠毀掉他的自信，令他醒覺不可能永遠掌握大局，才會換來反思的機會。反正，爛人本來就該一早放生，你的離開，根本不是犧牲，而是自我拯救。

前人種樹，後人乘涼，期望他有日真的學懂珍惜。