歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
「妻不如妾、妾不如偷，偷不如偷不著」忠誠意識一旦崩塌，便很難重新上鎖
Love Philosophy

「妻不如妾、妾不如偷，偷不如偷不著」忠誠意識一旦崩塌，便很難重新上鎖

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　M先生和我曾經合作過一段短日子，高個子的他，五官稱不上很帥，但配合衣著打扮，也可歸類到型男行列。他身上總是散發著一股強勁自信，讓我第一次見識何謂「走路有風」。不知是他的自信令女人迷倒，抑或被迷倒的人太多，築成他滿滿的自信，總之他與女人堆的關係就是千絲萬縷、撲朔迷離。

 

　　M有一位固定女友，是個朝九晚八的白領。由於工時太長，所以她每晚回家吃過晚飯，便要準備漱洗睡覺，拍拖日往往要留到周末。問M為何不與女友同居爭取見面時間？他會告訴你，女友是個乖乖牌，家人不會同意她遷出。

 

　　浪男與乖乖牌的配搭，不難想像到，女友的休息時分，就是M最活躍的時段。他有位固定玩伴，電話顯示暱稱為「豪哥」，關係雖比性伴親密一點，但M從不承認她是女友二號，變相激發了豪哥對於攀上女友名銜的鬥志，一顆心被M鎖得死死。

 

　　以為兩個女人就能把M的精力消耗掉？他可沒放棄過一夜情或約炮，「我喜歡搞得自己很忙，我很享受這種煩惱和痛苦。妻不如妾，妾不如偷，你們女人永遠不會明白的……」M笑著向我解釋。

 

　　怎會不明白，這句話實質是出自明代的《嫖經》，原文是「妻不如妾，妾不如婢，婢不如妓，妓不如偷」，後來又多生出一句，「偷不如偷不著」。這種「不如」的心態，無異於古今。

 

　　乖乖牌女友的存在，猶如一個避風港，既易於哄騙，也不會叛變。她有當好妻子的潛質，可順道拿來隔絕其他女人無謂的妄想。M不是不愛她，而是習慣了「安穩」，知道她永遠也會在終點守候。

 

　　而豪哥則完美演繹了「妾」這種非官方角色，正因為沒有名分，才能帶來若即若離的神秘感，是一座讓他隨心遊玩的秘密花園。然而，當妾漸漸變成熟人，終究還是會失去新鮮感。

 

　　到頭來，「妾不如偷」成了心態演進的結果。「偷」的吸引力其實並不在於對象，而是在於那份違規的刺激、背德的快感。而「偷不如偷不著」也印證了M那一句「享受煩惱和痛苦」，人總會對「未被佔有」和「禁忌」產生迷戀，愈是得不到，便愈想盡辦法得到。

 

　　我很同意「出軌只有0次和無限次」這說法，忠誠的意識一旦崩塌，便很難重新上鎖。他們並非不懂責任和道德，只是內心總對生活的常態有種說不出的納悶，不甘心這就是人生的全部。

 

　　偶爾聽到有人成功收服那些男人，背後原因不外乎是「太愛她了，為她修心養性」，但也有一半可能性，是他們自己都玩得累了，自願停歇下來。要真正扭轉他們的心態，或許要靠一個比他狠心的人，一旦發現被背叛就會跑掉，用決絕分手教他明白到，不是每個女人也能呼之則來，揮之則去。

 

　　乖乖牌也好，豪哥也好，只要有一個人狠狠毀掉他的自信，令他醒覺不可能永遠掌握大局，才會換來反思的機會。反正，爛人本來就該一早放生，你的離開，根本不是犧牲，而是自我拯救。

 

　　前人種樹，後人乘涼，期望他有日真的學懂珍惜。

Tags:#感情關係#分手#家庭關係#愛情#婚姻#出軌
Add a comment ...Add a comment ...
婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓
更多我單身但我快樂文章
婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處