睡蓮無語，光影千年！「園美生活──中外園林藝術」：走入莫奈的藍紫與碧綠中，感受時間的靜謐

聽說，莫奈的《睡蓮》真跡即將抵港並免費展出，我的第一個念頭是：不用飛巴黎了。

過去數度造訪橘園美術館，我曾站在那橢圓展廳中央，被四面巨幅《睡蓮》環抱至幾乎屏息。那一刻，宛如置身夢境。如今，這場夢將在香港綻放。

對莫奈而言，睡蓮從不是「題材」那麼簡單。晚年，他幾乎足不出戶，在 Giverny 花園的池塘邊，一畫近三十年，留下約二百五十幅油畫。他說過：「除了繪畫和園藝，我一無是處。」這話聽來謙卑，實則執念入骨。

白內障侵蝕他的視力，戰爭與衰老接踵而至。他筆下的《睡蓮》卻因模糊而解放，形體消散，色彩奔放。水面倒映雲天，花朵浮於光影之間——畫布不再是再現自然的窗口，而是感知本身留下的痕跡。睡蓮，是他與時間、視覺、生命消逝之間，最後也是最溫柔的一場抗爭。

這場搏鬥的迴響，遠不止於一個池塘。

印象派初露頭角時曾被譏為「未完成之作」。但這群人走出畫室，捕捉瞬息萬變的自然光色，徹底顛覆了古典繪畫的敘事傳統。隨後，這股浪潮席捲全球：美國抽象表現主義汲取了它的自由筆觸；日本「朦朧體」呼應了它的空氣感；中國的劉海粟、林風眠，亦曾在莫奈的色彩中看到突破文人畫藩籬的可能。

今日，無論在東京、紐約或倫敦，莫奈展覽總是人潮如織。觀眾佇立在《睡蓮》前，未必細究筆法，卻都在那片藍紫與碧綠之間，感受到光陰流過心頭的靜謐。

更耐人尋味的是，那座日本橋、那些垂柳，靈感正源自莫奈收藏的浮世繪。東西美學在他那片池塘裡悄然交會，如今又漂流回香港——這座中西交匯的城市。彷彿一場跨越百年的對話，終於來到我們面前。

畫作無語，卻勝過千言萬語。

四月已至，展期將至七月。免費的門票，換來的可能是一生難忘的靜謐時光。別等展期結束才後悔——走進香港藝術館，站到那幅《睡蓮》前，讓自己暫時化身為 Giverny 池塘邊的莫奈，看花在水光中生滅，聽光影無聲流過。

有些美，錯過了，就要再飛一趟巴黎。

「園美生活──中外園林藝術」

日期：2026年4月24日至7月29日

地點：香港藝術館二樓專題廳

查詢：香港藝術館