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濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝
Skincare
Makeup

濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　剛踏入4月，香港天氣已經又熱又濕，皮膚容易出汗、出油，即使是乾性肌膚，外出3、4個小時底妝都難以避免出現浮粉、斑駁或溶妝的問題，T字位、鼻翼兩邊及下巴就最明顯。究竟有甚麼方法可以令底妝在濕熱環境中更持久呢？

 

1.    妝前不要太補濕

 

　　無論是乾性還是油性肌膚，化妝前都要做好補濕，但不能保濕過頭，否則底妝就不持久。洗臉後可以先用化妝水或保濕噴霧輕拍全臉，但不要等完全乾透就可以少量塗上質地清爽的妝前乳或精華。油性肌膚的話，建議在T字位和容易出油的位置薄薄塗一層控油型妝前乳。

 

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　　整個妝前步驟要少量多次，讓皮膚完全吸收補濕，而不是浮在皮膚表面，讓粉底更容易貼合肌膚，不易因汗水而溶解。在上粉底前，亦可以用沾濕了的美妝蛋或海棉輕印全臉，確保臉上沒有多餘的妝前乳或精華，避免和粉底摩擦而起「擦膠碎」。

 

2.    粉底液較易脫妝？

 

　　粉底液雖然比較水潤、貼服，但香港高濕的天氣真的很容易溶妝，底妝建議使用「混合打底」或直接用粉餅。先薄薄上一層有控油功效的粉底液或氣墊粉底在需要遮瑕的位置，例如臉部中間的黑眼圈、鼻子兩邊等位置，等半乾後，再用粉餅或碎粉輕輕壓上定妝。粉狀產品能吸附多餘油分，形成保護膜，減少脫妝機會。

 

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3.    按壓式上妝

 

　　上妝手法也十分重要，可以使用沾濕了的海綿或美妝蛋，以按壓方式上妝。從臉部中間開始，向外輕拍。鼻翼、額頭、下巴這些容易出油的部位可多按幾下，增加貼合度。完成後，再用大化妝掃薄薄掃上碎粉定妝。如果是乾性肌膚，可以只針對T字位定妝，避免太乾而卡粉。而油性肌膚則可以噴一層定妝噴霧，等乾透成膜後，再用碎粉輕掃全臉定妝，形成第二層保護，對抗出油和汗水。

 

濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝大法！

 

Tags:#底妝#底妝攻略#美妝分享#持久底妝#夏季底妝#2026春夏#美妝#Skincare#春夏美妝
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