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萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫
Fashion News

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　看著衣櫃裡一排整齊羅列的白恤衫，或許有人會覺得單調乏味。但說實話，那只是因為你未曾認真細看：從筆挺幹練的府綢、慵懶隨性的絲綢，到活潑的短版剪裁或大廓形的男裝剪裁，在材質與廓形交織之下，我敢說白恤衫是世上唯一萬無一失的單品。無論任何場合，它都能與各種造型完美共生，優雅得毫不突兀。2026 年春夏，時尚界強勢宣告疊穿恤衫將成為主流熱潮，各大品牌紛紛傾力推出新作，現在絕對是入手白恤衫的最佳時機。

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Source/CHANEL、Saint Laurent

 

　　今季最令時裝精瘋狂的，莫過於 CHANEL 2026 春夏系列中與法國百年恤衫老牌 Charvet 合作推出的三款聯名恤衫。品牌大使袁澧林早前便穿上這件令全城「爭崩頭」的單品，以型格而不失莊重的姿態於香港國際電影節開幕禮亮相。手工製作、少量生產的 Charvet 擁有極佳工藝與高標準，其度身打造的恤衫從紙樣到成品需經 28 道手工工序，因對細節的極致追求而深受社會名流與影星喜愛。而 Charvet 與 CHANEL 的緣分可追溯至 1920 年代，當時 Gabrielle Chanel 曾借用摯愛 Boy Capel 的 Charvet 訂製襯衫，並轉化為自己的時尚靈感。這回難得推出的聯名作，Matthieu Blazy 則在設計中揉入 CHANEL 招牌的鏈條與珍珠鈕扣等細節，將男裝的俐落與 CHANEL 的女性嫵媚完美縫合，盡顯女生可剛可柔的魅力。

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

CHANEL 長袖襯衫　$32,800
Source/ CHANEL

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

CHANEL 長袖襯衫  $30,200
Source/ CHANEL

 

　　除了 CHANEL 外，由 Louise Trotter 執掌的 Bottega Veneta 同樣將白恤衫推向實用主義的巔峰。今季 BV 恤衫的設計將結構感拿捏得恰到好處，誇張的肩線與寬鬆剪裁，配上那枚 Knot 袖口扭扣，將男朋友恤衫的美學提升到另一個層次，並輕易營造出一種鬆弛感。

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Bottege Venta Fluid Silk Satin Shirt $23,000
Source/ Bottege Venta

 

　　有別於 BV 的隨性，Saint Laurent 的白恤衫則自帶強大氣場，絲質縐紗搭配復古蝴蝶結繫帶或極具戲劇張力的蓬蓬袖，彷彿在向世界宣告：白恤衫不只是日常穿著，它亦可以成為晚宴造型的主角。最後，想要入手的還有 Balenciaga，那件徹底打破白恤衫刻板框架、採用前短後長拖襬設計的寬大襯衫，早已成為時尚友的「掠奪」對象，賣到斷市。

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Saint Laurent lavallière shirt in cotton poplin $18,100
Source/ Saint Laurent

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Saint Laurent balloon sleeve blouse in cotton poplin $24,700
Source/ Saint Laurent

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Balenciaga Women's Train Shirt in White $24,700
Source/ Balenciaga

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

LOEWE Shirt in cotton $12,100
Source/ LOEWE

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Miu Miu Poplin shirt $8,150
Source/ Miu Miu

 

萬變不離其「白」：從CHANEL到Bottega Veneta今季必有一件白恤衫

Maison Margiela Folded Collar Shirt $8,800
Source/ Maison Margiela

 

　　看著這一季百花齊放的恤衫設計，看來又要為衣櫃添加新成員了。

　　該把 2026 年春夏季置裝預算花在哪？那就入手一件白恤衫吧！今季時尚界強勢宣告疊穿恤衫將成為主流熱潮，各大品牌紛紛傾力推出新作，現在正是入手白恤衫的最佳時機。

 

查詢：CHANELBottege Venta Saint Laurent LOEWEMiu MiuMaison MargielaBalenciaga

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