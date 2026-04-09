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收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！
Jewelry

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　快問快答：如果要說最熟悉的寶石，大部分人腦海中浮現的，往往是鑽石、紅寶石、藍寶石和祖母綠。這些寶石珍貴耀眼，市場接受度高，自然成為主流代表。然而，寶石的世界遠比我們想像中更廣闊。種類繁多到有些不僅未曾親眼見過，甚至連名字都沒聽過。它們或許不是最華麗的一類，但在收藏家與寶石學家的眼中，卻佔有舉足輕重的位置。原因很簡單：產量極少，流通更低，因而更顯珍稀。今期，就讓我們一起走進寶石的另一面，探索五種比主流更罕見的稀世品種。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Courtesy: Bonhams

 

紅色綠柱石（Red Beryl）

 

　　綠柱石這個名字，其實大家並不陌生，因為祖母綠（Emerald）和海藍寶（Aquamarine）都屬於綠柱石家族。不過，在這個家族之中，紅色綠柱石卻是最罕見的一員。它主要產自美國猶他州，寶石級的原石數量本來就極少，而能找到較大顆粒的更是難上加難，因此在市場上一直十分稀有。

 

　　雖然紅色綠柱石與紅寶石同樣呈現紅色，但色調卻各有特色。紅寶石的紅通常濃烈深邃，偏向深紅；紅色綠柱石則顯得鮮明柔和，常帶有一抹玫瑰紅的光澤。這份獨特的色彩，使它在眾多寶石之中顯得格外珍稀而迷人。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Red Beryl Courtesy: GIA

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Ruby Courtesy: GIA

 

帕因石（Painite）

 

　　帕因石（Painite）曾經被譽為「世界上最稀有的寶石之一」，原因是早期被確認的樣本數量極少，市場上幾乎難以見到。雖然近年陸續有新發現，供應比過去稍多，但它依然屬於極為罕見的寶石。主要產自緬甸，色調通常呈現紅棕、橙紅，甚至帶有褐色的深沉光澤。它並不是以「火光四射」取勝的寶石，而是憑藉濃厚而深沉的色彩留下獨特印象。雖然如今它已不再被視為「世一」，但在寶石史上仍然佔有特殊而重要的位置。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Courtesy: Prestige Hong Kong

 

矽硼鎂鋁石（Grandidierite）

 

　　主要產於馬達加斯加，色彩多介乎藍綠之間，有時偏向青藍，有時則帶灰綠。作為礦物本身，矽硼鎂鋁石並不算極端罕見，但真正達到寶石級條件的材料卻非常稀少——尤其是透明度高、顏色純淨、淨度良好的品種，更是難得一見。

 

　　換句話說，若只是收藏礦物標本，並不算特別困難；但若要尋找能切磨成高質寶石的矽硼鎂鋁石，難度就大得多。正因如此，在收藏界的地位顯得格外珍貴——它既是礦物學家眼中的研究瑰寶，也是寶石收藏家夢寐以求的稀世之選。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Courtesy: National Jeweler

 

塔菲石（Taaffeite）

 

　　發現塔菲石（Taaffeite）過程堪稱傳奇——並不是在礦場裏被挖掘出來，而是在一批已切割好的寶石中，被細心的鑑定者察覺到與尖晶石（Spinel）有所不同，後來才確認原來是一個全新而極罕有的品種。

 

　　常見的顏色包括淡紫、灰紫、粉紫，甚至略帶銀灰。由於外觀容易與其他寶石混淆，因此真正經過專業鑑定確認的例子並不多，給人一種「眾裏尋他」的感覺。正因如此，它在寶石界的地位顯得格外珍稀而神秘。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Courtesy: Gübelin

 

穆斯格雷夫石（Musgravite）

 

　　被視為收藏級寶石中的高階種類，色彩範圍廣泛，從近乎無色、灰紫，到帶有少量綠調或褐調皆有可能。

 

　　穆斯格雷夫石的珍貴不僅在於稀少，更在於鑑定難度高，往往需要專業的方法才能確認。即使在大型珠寶展或專業寶石商之間，它也並不常見。因此，每當有高品質的樣本出現，總會引起行內的高度關注。這份稀有與神秘，成為收藏家眼中極具代表性的珍稀寶石之一。

 

收藏家眼中的夢幻瑰寶：探索五種比主流更罕見的寶石！

Courtesy: GIA

 

　　不過，罕有寶石的價值，從來不只在於它的知名度，也不單靠稀有度去衡量。真正重要的，是當你佩戴它，或靜靜在收藏櫃裏欣賞時，它能為你帶來多少喜悅。那份快樂，才是超越市場價格與稀有程度的真正價值。對於愛寶石的人而言，「開心指數」比一切都更重要。

 

Tags:#珠寶#高級珠寶#寶石#Taaffeite#Musgravite#Painite#Red Beryl#Grandidierite
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