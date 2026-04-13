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April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》
Artcation

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

　　一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

《冬天物語》

 

　　談到莎士比亞的作品，你又會想起哪一套？《王子復仇記》？《奧賽羅》？還是《李爾王》？今年，經典劇作《冬天物語》（The Winter’s Tale），由香港舞台劇獎得主陳恆輝大膽操刀。繼2020年演出《暴風雨》後，愛麗絲劇場實驗室相隔六年再演另一套莎士比亞經典劇作。陳恆輝帶領九位女演員，以獨特的「全女班」陣容，重新詮釋這部經典作品。在這場嫉妒與寬恕的對話中，我們將一同走進國王矛盾的內心世界，見證一場跨越時空的經典重塑。

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

《冬天物語》

日期：2026年4月17及18及19日，19:30pm及14:30pm

地點：上環文娛中心劇院

門票：$390、 $260、 $200

詳票及詳情：https://www.art-mate.net/doc/92210

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏

 

　　今年四月，香港故宮文化博物館呈獻特別展覽，由紐約大都會藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦，帶來來自五大洲、近4,000年歷史的全球珠寶珍品，也是紐約大都會藝術博物館，首次以巡迴展覽形式展出珠寶珍藏。展覽分為五個單元，每一部分都聚焦於珠寶首飾的不同面向，透過飾物的光華，展現人類文明的多重故事。展覽亮點包括風格各異的項鍊、不同技藝的胸針、時尚的面部珠寶等等。

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏

日期：2026年4月15日至2026年10月19日

地點：香港故宮文化博物館展廳8

門票：基本門票$150

詳票及詳情：https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

《因父•及子》

 

　　「因父、及子、及聖神之名」這句話對天主教徒而言並不陌生，而藝術家茹小花則從中展開沉思，探討聖經故事裏「父與子」的命題。在她最新的個人展覽中，以天主教意象作為創作起點，透過攝影與繪畫，呈現內心對親密關係的疑問。每件作品都流露出父與子之間的拉扯與張力，既寂靜又充滿力量。觀者走進展場，彷彿置身於血紅般的空間，感受那份深沉的情感對話。這是一場關於信仰、親情與存在的藝術探索。

 

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

April Art Map：「全女班」《冬天物語》、珠寶展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」、個展《因父及子》

 

在信仰與關係之間｜Between Faith, Power and the Father–Son Bond —因父•及子

日期：2026年4月2日至29日

地點：灣仔 香港藝術中心 10樓

詳情：https://www.hkas.edu.hk/events-zh-hant/in-the-name-of-the-father-and-the-son/?lang=zh-hant

 

Tags:#珠寶展覽#舞台劇#個展#冬天物語#香港故宮#展覽#因父･及子
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