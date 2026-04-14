《穿Prada的惡魔2》回歸：20年後Miranda還能定義時尚？時裝精的潮流聖經？

等足 20 年殿堂級時尚神作《穿 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）終於華麗回歸！這部當年橫掃全球、累收逾 3.26 億美元票房的職場聖經，香港將於本月上映。完整版預告片發佈首日已突破 2.22 億次播放，刷新電影公司有史以來的預告播放紀錄——二十年過去，證明大家對梅麗史翠普（Meryl Streep）飾演的「惡魔」的執迷從未減退。

更具象徵意義的是，戲中「惡魔」的現實原型 Anna Wintour，與安妮夏菲維同台出席今年奧斯卡頒獎典禮，更攜手梅姨共登《Vogue》五月號封面。訪談中，梅姨坦言，當年拍攝首集時，幾乎沒有品牌願意借出服裝——理由再直接不過：沒有人想得罪 Anna Wintour。這並非誇張，而是那個年代產業運作的現實：話語權由極少數人掌控，一個眼神便能決定一個品牌能否見光。二十年後，時裝界最具代表性的人物，選擇主動與這個角色並肩現身。這種轉變，毋須任何解釋，已然說明了一切。

在 Instagram 查看這則貼文 20th Century Studios（@20thcenturystudios）分享的貼文

紙媒黃昏，Miranda跌落神壇？！

還記得 2006 年那個冷冷道出「That's all」的女魔頭嗎？二十年過去，時裝界的遊戲規則早已被徹底改寫。Instagram 打碎了雜誌的壟斷，TikTok 的演算法取代了總編輯的品味，愈來愈多奢侈品牌 ignore 傳統媒體，以自家平台、明星或是 Influencer 直接觸及受眾。當任何人都可以成為「時尚評論員」，手持一本雜誌的話語權，究竟還剩多少分量？

續集選擇直接面對這個問題：Miranda 迫於現實以及自身醜聞低頭，《Runway》雜誌岌岌可危，急需廣告收入續命；而那筆錢，偏偏握在昔日助理 Emily （艾美莉賓特 飾）手中——她早已搖身一變，成為國際精品集團的「揸 fit 人」。Andy （安妮夏菲維 飾）則以專題編輯身份重返《Runway》，與前上司在同一個戰場再度交手。預告中那幕熟悉的電梯門相遇，兩人戴上太陽眼鏡同步現身，Miranda 一句「Took you long enough」，火藥味依然濃烈，卻帶了幾分老江湖才有的疲倦。

Source/《穿 Prada 的惡魔 2》劇照

Anna Wintour 在訪談中以「進化」而非「瓦解」來形容產業的轉變，立場鮮明，卻亦隱含另一層現實：今日再沒有任何單一媒介，可以壟斷時裝的話語權。Miranda 或許仍是那個最令人聞風喪膽的名字，但她賴以為根的那片地，已在人不知鬼不覺之間動搖。這套電影的真正暗湧，不在於誰穿了甚麼，而在於：當她的武器開始失效，她能否找到新的生存之道。

溫故知新：Patricia Field 如何用衣服構建 Runway 宇宙

若說要看懂第二集，先回看第一集的服裝邏輯，其實是基本功。2006年，Patricia Field 以約十萬美元的戲服預算，調動總值逾百萬美元的高級時裝，將《Runway》的世界具體化——重點從來不在「靚」，而在「準」。每一套造型，都是角色變化的一部分，而不是純粹為畫面服務。

最經典的一幕，仍然是 Andy 初入職時那件鬆身藍色冷衫。Miranda 一段關於「cerulean blue」的分析，表面是挑剔，實際是在揭示整個時裝體系如何由上而下滲透日常——那不是嘲諷，而是一堂關於權力與審美的速成課。

之後 Andy 經 Nigel 改造，再次踏入 office：Chanel 黑色西裝外套、過膝長靴、Fendi 綠色手袋。轉變來得乾脆利落，但代價同樣直接——那一刻，她其實是用自己去換取入場資格。

巴黎時裝周的一身修身晚裝，幾乎是她最接近「成功」的樣子，同時亦是開始偏離自己的起點。至於 Miranda，一直以皮草與俐落剪裁貫穿全片，她從不追趕潮流，因為她本身就是標準。

結尾那件深綠色雙排鈕外套，低調而穩定，是 Andy 從「被塑造」走向「自行選擇」的分界線，亦與開場那件藍色冷衫形成完整呼應。

說到底，Patricia Field 最厲害之處，是令服裝成為敘事的一部分。這一點，正正是第二集無法迴避的參照。

Molly Rogers的新秩序：衣服，是二十年後的答案

三個女人一台戲固然精彩，但戲中服飾才是重點。第二集服裝交由 Molly Rogers 操刀——她師承 Patricia Field，亦是《慾望都市》及《And Just Like That…》的幕後功臣，對「用衣服說故事」這件事，早已駕輕就熟。她曾表示：「第一部電影的服裝之所以迷人，是因為它們是歷經時間考驗的經典。」

Andy：穿的不是時裝，是二十年的選擇

安妮夏菲維飾演的 Andy 今次以專題編輯身份回歸，在此之前，她已在不同城市以記者身份生活多年。這種背景，直接反映在衣櫃上。

Molly Rogers 為她加入大量男裝剪裁與古著元素，刻意與典型時尚辦公室形象拉開距離。最突出的一套，是古董 Jean Paul Gaultier 三件式條紋西裝，配搭珍珠頸鏈，帶點《Annie Hall》的隨性與知性。

另外幾套同樣關鍵：古著 Armani 外套的垂墜感、Phoebe Philo 設計的白色上衣配桶形牛仔褲、Rabanne 藍色珠片裙——前者是日常穿搭，後者則是重新面對自身魅力的一刻。

再加上 Ulla Johnson、Sacai、Gabriela Hearst 等單品，以及那件反覆出現的「完美白裇衫」，整體更像是一段累積——一個人在不同城市、不同階段，慢慢建立出來的衣著系統。

至於她佩戴的珍珠與手錶刻意選用複製品，與其說是節制，不如說是一種清楚的取態：她知道價值在哪裏，但不再需要依附它。

Miranda：她沒有改變，只是世界變了

梅麗史翠普的 Miranda，在今集的造型，比起第一集少了壓迫感，多了一種貼近現實的精準。輪廓依然俐落，但不再刻意誇張權力。

梅姨起初傾向全褲裝造型，直至遇上 Dior 幾條關鍵裙款才作出調整。今次 Dior 亦是最重要的品牌之一，由 Jonathan Anderson 操刀的系列甚至在未正式發佈前已被造型團隊選用。

Met Ball 一幕的訂製 Balenciaga 禮服，則由 Pierpaolo Piccioli 根據 Rogers 的靈感重新演繹，屬全片最具存在感的一套。另外預告中那件 Dries Van Noten 流蘇外套，都維持她一貫的用色策略——不張揚，但從不失手。

值得一提的是，同一件 Dries Van Noten 外套亦曾出現在 G-Dragon 演唱會舞台上。兩種完全不同的演繹方式——Miranda 的克制與 GD 的張揚——反而令同一件衣服呈現出兩種語言。

Emily：決定生死大權

造型上幾乎沒有多餘發揮空間——Dior 黑白套裝、Dior 手袋，乾淨、準確、沒有情緒。這種「沒有風格」的風格，其實最難複製，因為背後是位置。

那頭標誌性的紅色 Bob cut 改以假髮呈現，但辨識度依然極高「那種紅色太難維持，但你只要瞥見那個髮型就知道是她，」Blunt 笑說。她不再需要被記住，她只需要被確認。

她身著 Dior 黑白套裝，手提 Dior D-Journey 手袋，那股曾讓觀眾又愛又恨的「最美時尚跟班」氣場，一點未變，卻多了掌權。

戲外，同樣是一場戰爭

隨著電影正式公映在即，一場橫跨多個城市的宣傳馬拉松旋即展開：墨西哥城、東京、首爾、上海、紐約、倫敦……每一站，都是一場戲外的時尚戰爭。

首站的墨西哥城首映率先揭幕，梅姨以紅色 Dolce & Gabbana 西裝，以及藍色的 Stella McCartney 連身束腰裙現身；安妮夏菲維則穿 Schiaparelli 流蘇禮服配金屬腰帶以及紅色 Stella McCartney 裙迎戰，兩種取向清晰分野。

東京站，安妮夏菲維選擇 Valentino 高訂服配 Bulgari 耳環；梅姨則以全身 Chanel 出場——氣場十足。

首爾站更有意思：梅姨的 Prada、Celine 對戰 安妮夏菲維的 Vaquera、Balenciaga，不同品牌語言同場出現，但沒有衝突，反而形成一種微妙平衡感。

來到上海站，安海瑟薇穿上中國設計師 Susan Fang 的淺粉紫色薄紗晚裝，她穿 Gianvito Rossi 的透明 PVC 高跟鞋。而梅姨則以俐落的 Saint Laurent 寶藍色套裝，配戴華人珠寶藝術家 Cindy Chao 設計的胸針，簡單穿搭，已流露出「女魔頭」的覇氣。

Source/IG@20thcenturystudios

而最有趣的一幕，是 梅姨 在《The Late Show with Stephen Colbert》 節目上穿上一件水藍色針織冷衫。那不只是一件上衣，而是一個帶點幽默感的回應——那抹 cerulean blue，二十年後，仍然有效。

她們沒有刻意爭，但亦沒有讓。三個角色、三條路，最後仍然站在同一個場景之中。這件事本身，已經比任何造型更有說服力。

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）

上映日期：4 月 29 日