徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？

「倒睫」，意指睫毛偏離自然生長的軌道，在逆向生長中或觸及眼球與角膜，帶來異物般的不適。這種偏離自然的生長的狀態往往被視為脫軌、甚至「錯誤」。但香港藝術家徐皓霖卻將目光投向這些被社會大多數視為正確的規範之外的存在。

她於HART HAUS舉辦的最新個展以「倒睫」（Trichiasis）為題，探討異質的存在如何不斷撼動並對抗所謂的常規。女性主義、同志、酷兒等議題，都是她創作的核心焦點之一。她擅長從舊雜誌中的女性形象、電視劇的片段中取材，透過解構既有的文本框架，再重新拼湊為新的敘事。

全新雙頻流動錄像作品《少女等閑事：倒睫》（Girl’s Shit: Trichiasis），以酷兒閱讀的視角出發——即不受傳統性別與異性戀框架限制的解讀方式，聚焦於性別、性傾向、慾望與身份的流動性。作品追蹤沉浸在幻想中的少女，探討女性如何透過幻想逃離父權與異性戀規範的現實。例如，她取用舊有的偶像劇，呈現「夢女」幻想著與主角互動的情境；又透過「腐女」的視角，從少年愛（BL）劇目中代入男主角的身份或角色，藉此暫時忘卻自身作為女性的身份，開啟另一種觀看與存在的可能。對藝術家而言，幻想本身便是一種逃避現實的渠道，也是重新思考身分與慾望的契機。

《少女等閑事：倒睫》靜幀

由肥皂製成的雕塑作品《如斯》系列、《頑跡》系列、《頹垣》（I–III）、《跪下》等，遠看宛如石膏——白淨、堅硬，卻又帶著脆弱的質感，形成強烈的反差；同時也如石碑般，帶有墓誌銘的意味，仿佛在悼念著甚麼。

作品表面以移印手法轉化舊雜誌中的廣告與女性影像，在製作與轉印的過程中，肥皂與影像會隨著溫度與濕度而改變，甚至可能消逝。「這種脆弱與不穩定性，正好呼應了我所探討的情感碎片與身份的流動性，也映照出女性在現實處境中的張力與不安。」

肥皂本有洗淨之用，當女性的圖像被轉印其上，便暗示著另一層含義：女性與「純潔」之間的關係。小房間裏鋪滿洗衣粉，潔白的氛圍進一步強化了這種隱喻。「我想嘗試透過一個看似熟悉的事物，卻在某個瞬間產生異化的效果，去刺激觀眾，甚至讓他們稍微感到困惑。」洗衣粉的清香混合著一絲人工的甜味，久而久之卻顯得過於濃烈，感官上的敏感讓人思索「純潔」究竟是庇護，還是束縛。

徐皓霖將這種「逆生」的狀態視為一種力量，正如她提及《故障女性主義》（Glitch Feminism）一書中，加萊西·羅素（Legacy Russell）將「故障」詮釋為具有顛覆性的強大缺口，而不是機械失靈。她表示：「這種存在就好像變成了一股激進的力量，或者是一種強大的能量，甚至是一種韌性。一個錯誤，卻能對抗所謂的常規，乃至主流的價值。」