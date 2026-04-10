《我們不是甚麼》：AK的暉仔給我們看見甚麼？

《我們不是甚麼》肯定是2026年截至目前為止，我最深刻的一齣戲。

深刻的原因？有太多，例如——譚耀文的自然從容、AK和ANSONBEAN的演繹、李蕙敏時間極度有限但極精彩的詮釋、說故事的方法，以及邱禮濤透過電影所展示的此時此刻。

如果過去那批議題電影集中揭示單一社會問題，《我們不是甚麼》給你看見的，是好多問題，表面上都似是個別問題，卻原來暗地裏互為因果，而造成這種複雜因果的，由始至終，都是人性。

是此時此刻的人性。

展示人性的環境和場所，並不是甚麼特殊環境或遙不可及的場所，而是我們每日都會去又或必定去過的：巴士車廂、茶餐廳、街市、碼頭、酒吧、BBQ場、工廠大廈，於是在看《我們不是甚麼》的時候，感受不似看其他議題片——看其他議題片，是企在一個好遠的安全位置旁觀一兩個社會問題，就算過程中動了惻隱，講到尾，散場後，就與我無關；但看暉仔與Ike在不同場所的遭遇，原來可能我都有份，就算不是直接加害者，也不排除曾經以相對迂迴的方式參與過。

當邱禮濤過去幾年都集中拍攝大型爆破槍戰動作，製造連場很外在的官能刺激（同時摧毀大量有象徵意義的重要基建）；透過自資拍攝的《我們不是甚麼》，你會發現邱禮濤對社會問題的考察很深，那些最外在最肉眼可見的社會問題，原來都源自最內在的人性：一個平日活得卑微的人，當身處茶餐廳，會將自己那碟遲來的楊州炒飯看到最大，因而對做樓面的暉仔粗聲粗氣（但他不選擇同老闆講，更加不會直接衝入廚房同阿廚講）；那碟飯之所以炒得那麼慢，是因為老闆，只請了一個人在廚房揸鑊鏟。

但結果被鬧的，是暉仔，他明明沒犯過任何過錯，跟那碟楊州炒飯完全無關。

當然，你可以說這純粹是社會的錯——但構成社會的，從來都是人。

當然，你也可以指邱禮濤不像其他拍議題片的導演那樣留低希望，沒有用希望來解答難題，引致你離場時個心好噏——但電影從來沒有Promise會提供答案。與其俾一個口號式的希望，不如認清表象背後的事實好過。