關係中最大的痛，不是對方否定你，而是你給自己的否定

面對失去的時候，請盡量不要責怪自己，因為當細心察看，你會發現有些東西，其實早已不存在。

「我喺網上睇過一啲講婚姻關係嘅短片，話婚姻問題唔會只係由一個人引起，雙方都會有責任。」她繼續說：「咁我老公出軌，會唔會我都有責任？」

輔導室內有時會見到一個殘忍的現象，感情被背叛已經被傷得深的人，腦海會盤旋著一個想法：是否因為我不夠好，所以他出軌？

「你覺得自己不夠好，係指啲乜嘢？」我問她。

「會唔會佢覺得我唔夠溫柔？又會唔會係我喺性生活上滿足唔到佢，所以佢要去外面搵？」她停了兩秒後繼續說：「近兩年我哋嘅性生活次數真係少咗。」

「你嘅意思係：如果你能夠滿足佢所有欲望同需要，佢就唔會出軌？」我反問她。

她微微的點頭。

「真係會有一個人，可以滿足晒伴侶所有慾望同需要？要畀到佢安全感，又要提供新鮮感；令佢有穩定感覺，又要製造到激情；日常生活要踏實端莊，上到床就要野性奔放。」我繼續說：「先唔講咁樣要求合唔合理，世上真係會有人可以做到咁完美？」

見她靜了下來，我希望她能夠咀嚼到因為無理的自我要求而帶給自己的苦澀味。

究竟是因為自己不夠好，還是他太貪心？

顧家，意味不能夠經常浪漫；成熟，代表不可能永遠新鮮。但一個不知足的人，即使你已經good enough，他仍是會向外望。當你不斷自我檢討、不停自我否定，最累最傷的不是他，而是那個已經被傷得很深的自己。

男人如果討厭一個女人，他應該會選離開她。一腳踏兩船的人，通常是兩種感覺都想要。他未必是同時愛著兩個女人，只是不捨得放棄其中一種感覺。他對你的愛，即使不是完全熄滅，也有可能早已褪色。

一個在感情關係中受傷的人，最需要的是療傷，不是要逼自己吞下所有委屈。當別人傷害你的時候，更加要懂得尊重和保護自己。