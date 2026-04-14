《戲劇性婚禮》：有一種愛，叫「看過你的醜陋後，依然想重新認識你」

A24 的作品或許不全然符合大眾對浪漫愛情片的刻板印象，但對於頻率相同的人來說，那種獨特的魅力簡直讓人欲罷不能。

「不如我哋重新嚟過。」

《戲劇性婚禮》（The Drama）由一場烏龍的邂逅展開，Emma（Zendaya飾）提議讓 Charlie （Robert Pattinson飾） 重新搭訕一次，這一幕既淘氣又寫實。聽起來雖有戲劇效果，細細回味卻樸實無華。《戲》核心環繞在婚禮前的一週：男主角意外發現了女主角隱瞞已久的秘密，平靜的水面泛起漣漪，兩人的情感基石因而劇烈動搖。

視角大多跟隨Charlie出發，從發現Emma秘密時的抗拒與掙扎，試圖接納她的一切，隨著婚禮倒數，猜忌在兩人之間蔓延。諷刺的是，直到婚禮當天，Emma 竟也無意中發現了 Charlie 與 Misha 之間曖昧不明的關係，直到婚禮的新郎致詞，把整場鬧劇畫上句號。到故事的結尾，Emma與Charlie在一間他們之前相約的快餐店相遇，到最後以「不如我哋重新嚟過。」作呼應，故事在此完結。

如果要在這故事中「雞蛋裏挑骨頭」，會說是結局吧。他們最終選擇了接受彼此的殘缺，選擇重新認識對方，這對某些追求純粹愛情的人來說，或許太過殘酷或無奈。

《戲》沒有刻意堆砌的高潮迭起，節奏平緩而穩定。然而，正是這種「平穩」營造出強烈的現實感；無論是角色塑造還是敘事步調，都透著一種生活原有的粗糙質感。相比以往的浪漫喜劇，《戲》既沒有韓劇般的唯美邂逅，也沒有英雄救美式的甜蜜濾鏡，只有生活中與伴侶磨合的瑣碎與掙扎。那些身邊常見的所謂「朋友」、軟弱且猶疑不決的男友、主導權極強的女友……電影將這些真實得近乎殘酷的鏡頭一一攤開。《戲》沒有甜美浪漫的「糖衣」去包裝，而是將關係中赤裸、醜陋甚至懦弱的一面，直接呈現給觀眾——讓你直視這份毫無遮掩的關係。

在Threads也是充滿著對《戲》的評價，反應也是十分的兩極，「唔應該同男女朋友嚟睇」、「睇完一定分手」、「人生必經課題」、「經歷過先至係真正伴侶」。若是在二十出頭的年紀看這部戲，大概會對戀愛產生陰影，甚至原地分手。但快要邁入三十歲的編者，感受卻截然不同——這才是真實的伴侶：既醜陋又懦弱，赤裸得讓人心驚。

去愛一個人理應是包容，但「接納」的底線究竟在哪裏？當你發現枕邊人擁有特殊的私密愛好時，該選擇轉身離開，還是全然擁抱？這或許就是「愛」與「喜歡」的分水嶺。《哥林多前書》13:4-7 曾寫道：「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」這固然是愛的極致，但說到底，世間又有多少人能真正做到？我們或許都曾像 Charlie 那樣，在掙扎中試圖為 Emma 的過去尋找一個足以說服自己的理由，認為愛她就必須愛她的一切。然而，真正的愛或許並不需要費勁地尋找「藉口」，也不必努力說服身邊的人去接納。因為愛不是一場需要向外人交代的辯論，只要內心確認那份情感，接納便不再是退讓，而是一種自發的選擇。

想起陳奕迅的一句歌詞：「情人如若很好奇，要有被我嚇怕的準備，試問誰可潔白無比。」這部戲想說的，或許不是如何維持完美的愛，而是如何在看清對方的滿身泥濘後，仍有勇氣問出一句：「不如我哋重新嚟過？」，去接納和擁抱伴侶的一切。

戲劇性婚禮

上映日期：2026年4月9日