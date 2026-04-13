怨靈化身喜劇炸彈：《禍禍女》HKIFF午夜場最大驚喜！

《禍禍女》 （Mag Mag）很好笑，在全球喜劇不再盛產下，且看且珍惜。網上負評也表明，《禍禍女》 看似驚悚，實則玩世不恭，未免有期望落差。不過香港國際電影節 （HKIFF）的反響倒是熱烈，過程笑聲滿載，閉幕迎來掌聲。明明同場的《水的編年史》 （The Chronology of Water） 也是偏激佳作，卻曲終人散。始終並非文化中心，院線放映比較封閉，在所難免。

必須說，《禍禍女》是百分百的「午夜單元」選片，HKIFF 則稱作「我愛午夜長」（Midnight Heat）。夜深人靜，選片上最好要精神抖擻。所以那些不安份的黑色電影、超現實電影、邪典電影（Cult Film）全部出來爭豔。有時算上不刺激不罷休的動作片，也同樣適切，例如《九龍城寨圍城》。至於調性黑暗，但敘事溫吞的《風林火山》，難以提神。所以放在午夜場，口碑自然失利。

《禍禍女》則無所不怕，使盡渾身解數取巧。開頭佈局，十足的日式傳統（J-horror），校園撞邪，遇害少年屎屁直流，雙眼被挖，不失生理厭惡。場面上，也是月黑風高、走道陰森。這視覺和文本的聯手，造成一記重錘。不用多想，已被不安感牽著走。來到現代，女同學羞恥尖叫，門鏡中對上鬼眼，無非是突發驚嚇（Jump Scare）。分鏡上節奏感強烈，一驚一乍。「禍禍女」絕對是「容貌焦慮」本尊，叫人不忍直視。作為怨女，求愛而不得，可憐又永不饜足。到了中段，「禍禍女」有了更貼題的發揮，誤入一男多女的度假小屋，卻有意無意地透露風趣。女人被煽動，男人又被戲弄得團團轉。不但靈異，更觸發了愛情動亂。這「一驚一乍」搬弄是非，是搞怪之端。

當《禍禍女》似乎分段式殺人，也牢牢緊握觀眾的正義感，報復那些父權、情場和校園的人渣敗類。視角卻拉回目擊者上原早苗（南沙良 飾）身上，電影才見真章。南沙良鬼魅一笑，看似按部就班的一切，全部粉碎。別以為上原早苗是個含蓄單戀的美少女，其實瘋癲逼人。情人和情敵一併挑釁，用詞尖酸，嘴上徒添馬賽克。難怪，導演是搞笑藝人，連綜藝節目常用的伎倆，也能化為電影語言，相當諧趣。其後上原哭得死不斷氣，抓狂的樣子，形同她手腳畸形的雕塑作品，實在太真性情，更充滿反差，惹來哄堂大笑，殊不知這只是預熱。

上原惡趣味的程度可不輸「禍禍女」，折騰半天，製造高壓鍋炸彈，想要伏妖似的，令人夢回《回魂夜》就地取材的驅魔。她更不惜綁架孩子，掉進潤滑假屁眼，引鬼入室，都是一些好奇害死貓的預兆。但《禍禍女》初時偏標準化，後半段愈反套路。上原沒有為自己半桶水的陷阱遭到反噬，反而樂在其中，看著「禍禍女」得到愛的認可，不知所措。人比鬼胡鬧，觀眾在預料之外，為之一振，可見《禍禍女》怪趣成功。期間清水崇（《咒怨》導演）的客串，在電視節目上拆局，說自己也研究過「禍禍女」，有模有樣，甚有偽紀錄片的玩味。前半段凝重的怨靈驚魂，未免致敬了他的作風。另一則插曲中，大師之稱的術士人頭落地，唸出「禍禍女」真身，不失為無厘頭的驚喜之一。

最大的驚喜，莫過於結局來勢洶湧的反轉，原來「禍禍女」作祟，背後還有閒人為所欲為。這麼反社會，就由更反社會的上原整治吧！爆破中，大獲全勝。沒料到一個甜美女生裝瘋賣傻、拯救世界，居然這麼過癮！也許是喚起了一種毫無戒心的好感。看慣了大量正劇的冰山美人，《禍禍女》用南沙良的人格魅力告訴你，何必太認真？