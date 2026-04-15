春日美肌必備：SK-II全新色調「防曬小白球」、櫻花限定神仙水，櫻花妹透亮水潤肌Get！

隨著天氣漸漸轉為潮濕悶熱，身處繁華鬧市的香港，輕熟女士們每天在冷氣環境下工作，肌膚往往容易變得敏感、泛紅甚至乾癢。近年的美妝趨勢強調自然、輕薄與水潤，追求如櫻花妹般既清新又透亮的妝容。

要擁有天然好肌膚，除了日常滋潤護理，底妝亦是關鍵。今年春天，SK-II 推出全新色調的光蘊輕透全效CC霜，以及限定櫻花包裝的神仙水，從基礎保養到防曬底妝，全面守護換季時的肌膚需求。只需兩步，便能養出春日專屬的透亮水潤肌。

防曬小白球：光蘊輕透全效CC霜

有留意 Threads 的女士們必然知道，光蘊輕透全效 CC 霜在日本是人氣熱賣的「斷貨王」。今年更推出全新色調「調色綠」，除了能修正肌膚瑕疵，更同時具備防曬、底妝、保濕、提亮、緊緻五大功效。每款色調都針對不同肌膚需求，編者肌膚偏敏感，黑眼圈亦較明顯，「自然膚色」與「調色綠」便十分合適，能有效修飾暗沉與泛紅，即時均勻膚色。

光蘊輕透全效 CC 霜的質地輕薄，而且在面上易於推開，不會令妝感厚重或出現「擦膠碎」。即使在潮濕的香港使用，也能保持清爽不黏膩。光蘊輕透全效 CC 霜使用方法亦十分簡便，對於需要效率又追求質感的上班一族而言，早上化妝時間有限，只需輕輕推開，即可快速打造輕透光感的底妝。

SK-II 櫻花限定版神仙水

提到 SK-II 神仙水，大家一定不陌生。編者自小看著母親使用超過二十年，如今時光飛逝，自己也步入三十初，神仙水早已成為每日必備的保養品。能夠成為多年來的皇牌產品，必然有其獨特配方——SK-II 神仙水蘊含超過 90% 的 PITERA™，具備強力滲透、深層保濕與卓越修護三大功效，不僅能細緻毛孔，更能改善多種肌膚問題，打造晶瑩剔透的自然美肌。今年更推出櫻花限定包裝，粉嫩而充滿少女感，對喜愛櫻花意象的你來說，這款限定版絕對不容錯過！

查詢：SK-II