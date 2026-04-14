中環人氣精緻刺身丼飯店！首創「江戶前料理手法」x「煙燻熟成」魚料、告別傳統Omakase套餐

又見言師傅，真的打從心裏高興！第一次在中環海言遇到他，就被這位師傅對日本料理的認真態度吸引住——那份低調、謙虛，又帶點溫暖親切的感覺，特別難忘。言師傅的壽司之路其實從元朗開始，早年先後創立「壽司之神」和「壽司源」，後來殺入中環開海言，如今更上層樓，進駐The Loop 17樓，掌廚全新品牌「Kinmokusei 金木犀」。這條由元朗走到中環、再登高峰的路，看得出他一直沒停過腳步。

Omakase雖然吸引，但有時也令人覺得死板。在中環新開的金木犀，由擁有25年豐富經驗的陳爾言師傅掌廚，他直接打破傳統框架，推出全單點的「自選發辦」概念。客人可按個人喜好與食量自由選擇，無需按「套餐」形式完成用餐，不用擔心份量不足或過多，也不用勉強品嚐不喜愛的食材，靈活性極高。而餐廳名字取自日語「桂花」（Kinmokusei），那種清幽淡雅、隱隱透著香氣的感覺，正好對應言師傅入行25年的心境。

言師傅師承香港日料一代宗師見城俊二，早年在行內人稱「少林寺」的見城日本料理苦學七年，打下扎實基本功。2013年起自立門戶，2016年還特意跑到東京跟當地鮨店交流，深深感受到日本師徒制度那種代代相傳、持續精進的精神。回來後，他明顯想得更多，感到香港壽司業界正面臨青黃不接，不少知名師傅不願傾囊相授技術與心得。言師傅不單止想做好一間店，更希望把這些年累積的技藝和哲學，好好傳下去。

金木犀氣氛輕鬆，而且還有個小露台，言師傅可高興了，因為可以盡情實行自家「煙燻熟成」魚材。言師傅首創「江戶前料理手法」配上自家「煙燻熟成」魚材，每天他在店內用蘋果木、櫻桃木、橡樹木等不同木材親自煙燻，煙香層次豐富得像在給魚生加濾鏡，把鮮味和餘韻都襯得更立體。熟成魚料則按不同魚的脂肪含量和質地，靈活運用乾式、濕式、鹽漬、醋漬等方法，旨味被慢慢喚醒，吃下去那種圓潤深邃的感覺，真的不是普通生魚片可以比擬。醋飯用魚沼越光米，配合赤醋和白醋，酸甜鹹三味調得剛剛好，米粒晶瑩又有彈性，簡直是魚生的最佳拍檔。

在金木犀，有種「我想吃甚3麼就吃甚麼」的自在感。午市有$388起的自選套餐，從11款前菜任選3款，再配食事和吸物或甜品，夠彈性又夠抵食，完美適合趕時間的中環人。晚市就更自由，全單點模式由頭到尾任你發揮：煙燻系列、熟成魚生、手握壽司、丼飯、茶漬飯等等，想加就加，想停就停。當然，言師傅也沒忘記我們香港人的口味，巧妙加了幾道帶本地元素的菜式，例如腐乳唐揚雞、甘鯛立鱗燒配鹹蛋黃醬。這些小驚喜放得很克制，完全沒搶走日本料理的靈魂，反而添了一絲熟悉的親切感。

「全單點追加模式」貫穿全程，全日捨棄傳統公式化套餐。不想花腦筋的話，餐廳也推出$880晚市精選套餐，包括多款職人前菜、熟成刺身、甘鯛立鱗燒、蔥蓉燒牛舌心、金木犀特製壽司三點、迷你煙燻真鯛刺身丼，最後以鮮味噌湯和桂花水信玄餅作結，份量和質素都相當均衡。如果還是想吃一頓極致的omakase，則可提前一天預訂HK$1,480的頂級廚師發辦，由言師傅親自操刀。見到言師傅，又可以坐在吧枱前跟他聊兩句，邊吃邊感受那份對食材的敬意，實在是忙碌香港生活中難得的療癒時刻。

KINMOKUSEI 金木犀

地址：中環威靈頓街 33 號 The Loop 17樓

電話：9446 3030