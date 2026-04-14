WW2026｜H. Moser & Cie. 極簡哲學演繹內斂之美：Streamliner Pump、勇創者萬年曆

一枚具高辨識度且耐人尋味的腕錶，是收藏中不可或缺的存在。而在編者心目中，H. Moser & Cie. 正是這樣的選擇。它以極罕有（Very Rare）、極簡設計、複雜功能聞名，更以獨立而細膩的工藝，以及極具辨識度的煙燻錶盤，成就獨一無二的風格。

Watches and Wonders 2026 日前於日內瓦拉開序幕，而獨立特行的H. Moser & Cie. 再次證明「極簡不等於退讓」，更把「嚴肅化為一抹幽默」。為何以「嚴肅化為一抹幽默」來形容品牌的腕錶呢？皆因 H. Moser & Cie. 不僅自 1828 年創立以來，始終以認真與嚴謹的態度對待製錶工藝，至今已研發出 17 款原廠自製機芯；同時也將創意、創新與玩味注入腕錶之中。2016 年推出的 Swiss Alp Watch，正是以「Apple Watch」為靈感的經典之作，既大膽又優雅，至今仍是一錶難求。

與Reebok跨界聯乘：Streamliner Pump腕錶

今年，H. Moser & Cie.以 Reebok 經典的 Pump 為靈感，將「輕輕一按，便能與鞋履建立連結、調整貼合度」的專屬體驗巧妙融入腕錶之中，推出 Streamliner Pump 腕錶。Reebok 的 Pump 之所以成為經典，在於它讓球鞋不僅是球鞋，而是一種態度——證明性能與樂趣可以並存，而這正與 H. Moser & Cie. 的理念不謀而合。

全新的Streamliner Pump腕錶共推出全黑和全白兩個版本，各限量250枚。錶殼採用罕見的鍛造石英纖維，不僅呈現純淨潔白的質感，更具備抗紫外線性能。在錶殼八點鐘方向，Reebok 經典的橘色 Pump 按鈕化身為機械機芯的上鏈裝置，每一次按壓都能將能量傳遞至發條盒。呼應設計語言，白色錶盤的八點鐘位置亦設有橙色的動力儲存顯示——鏤空橋板與完全挖空的齒條結構，用以顯示每次按壓後的1小時動力儲存。錶殼內部設有鈦金屬「盔甲式」結構，保護機芯、確保100米（10 ATM）防水。

為配合緊湊且極為纖薄的結構，品牌將自動上鏈的HMC 500小秒針機芯進行徹底改造，把它轉變為手動上鏈機芯，能容納「Pump」系統的同時，亦保留品牌一貫的極簡DNA，透藍寶石水晶底蓋便可一覽無遺。

Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum勇創者萬年曆鉭金屬概念腕錶

極簡設計可說是品牌的 DNA 之一，不僅歷久彌新，更讓讀時的體驗純粹而迷人。即便是複雜的萬年曆功能，也能以簡約姿態呈現。全新釋出的勇創者萬年曆鉭金屬概念腕錶（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum）延續這種精神，將繁複的機械結構化為日常易用的時計，展現品牌在優雅與實用之間的巧妙平衡。

腕錶以灰色為主調，採用稀有的鉭金屬打造。這種熔點接近3000°C，加工難度極高；因此，對冶金技術有著極高的要求，容不下半點誤差。錶盤飾以細膩的拉絲太陽放射紋，既無上漆打磨，也不作任何人工修飾，回歸純粹本質。鉭金屬暴露於空氣時，表面自然形成一層薄薄的氧化保護膜，深灰色調中略帶藍色光澤，呈現金屬物質的原始感與特性。錶盤保持整潔，葉形設計的不鏽鋼大指針下藏著月份顯示，3點鐘位置保留瞬跳大日曆、9點鐘位置保留動力儲存顯示（七天儲存動力），以及6點鐘位置的小秒針，就連品牌標誌也去除，低調而清晰。

腕錶直徑呈42毫米，搭載HMC 800手動上鏈自製機芯，7天動力儲存，僅限量生產50枚。

女士也能戴！疾速者雙針腕錶Streamliner Two Hands

還有兩款全新疾速者雙針腕錶（Streamliner Two Hands），分別推出 34 毫米與 28 毫米版本，尺寸更為精巧，女士亦能輕鬆佩戴。雖然比例縮小，品牌依舊搭載自動上鏈機械機芯，分別為搭載 HMC 400（34 毫米）與 HMC 410（28 毫米）自動上鍊機芯，60小時動力儲存，120米防水，延續一貫的高級製錶水準。

腕錶設計極簡，錶盤上不設任何時標，只以雙針呈現時間，令指針之下的冰霜紋理更顯突出。錶盤共有銀色與酒紅兩種色調，經手工雕刻與漸變漆面處理，光影交錯之下宛如雪地上的冬日陽光，又似星空般漸層變化，低調卻耐人尋味。

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與H. Moser & Cie. 行政總裁Edouard Meylan對談：勇創者中華曆限量版腕錶，於複雜中呈現優雅的極簡美學

查詢：H. Moser & Cie. 亨利慕時

https://h-moser.com