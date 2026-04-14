WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

今年Watches and Wonders開幕前，Rolex一如以往成為各大媒體與錶迷討論的焦點，從官方預告短片到社交平台上流出的細節畫面，每一個鏡頭都足以在論壇與專題報道中掀起熱烈猜測。尤其是蠔式腕錶面世一百週年的重要時刻，更令品牌在本屆錶展的動向備受關注，不論是專業的腕錶評論、YouTube的腕錶頻道，抑或各大社交媒體的貼文，都將蠔式腕錶面世一百週年視為最關鍵的焦點。

1/ Oyster Perpetual 41

專為慶祝蠔式腕錶誕生一百周年而製作的Oyster Perpetual 41黃金鋼款腕錶，設計概念看似簡單，卻蘊含鮮明的歷史回溯。錶殼與錶帶大部分以蠔式鋼打造，拋光外圈與錶冠則採用18K黃金，呼應早期蠔式腕錶在功能與華麗之間取得的平衡美學。新款石板灰色錶盤於6點鐘時標之下鐫刻了「100 YEARS」字樣，取代傳統「SWISS MADE」標記，同時將分鐘刻度上的五分鐘方格以及「ROLEX」字樣改為綠色，低調中帶出紀念意味。 指針與時標的簡潔設計，襯托細緻放射紋理與立體刻度，使錶面在不同光線下呈現豐富層次。

直徑41毫米的蠔式錶殼具備100米防水性能，配備堅固的蠔式錶帶與摺疊蠔式帶扣，並設有易調鏈節延展系統，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。腕錶搭載3230自動上鏈機芯，結合Chronergy擒縱系統、優化發條盒與高效擺輪裝置，提供約70小時動力。

2/ Oyster Perpetual 36

新款Oyster Perpetual 36以鐫刻「ROLEX」字樣的紀念花紋彩色漆面錶盤，將1970年代末誕生的經典裝飾圖案重新帶回現代。錶盤由多組幾何格紋及「ROLEX」字樣交織而成，至少十種對比鮮明的色彩逐層堆疊，營造出既歡愉又精緻的視覺效果。這種圖案製作難度甚高，皆因各種色彩並非一次就能完成上色，而是透過多道工序逐一上色，必須依賴極致精準的技術，才能確保每個字母及線條能夠準確對齊。

蠔式精鋼錶殼直徑36毫米，兼具中性比例與佩戴舒適度，搭配平滑錶圈與以及可延展約5毫米的蠔式錶帶，呈現簡約俐落的輪廓，讓繽紛錶面成為視覺焦點。此錶同樣具備100米防水性能，旋入式底蓋與上鏈錶冠構成堅固殼體，保障機芯安全。這款腕錶同樣搭載3230型自動機芯，配備Rolex自製藍色Parachrom游絲與高效自動上鏈機制，具備穩定抗震與抗磁性能，同時獲頂級天文台精密時計認證。

3/ Oyster Perpetual 28與34

Oyster Perpetual 28與34 以 18K 黃金與 18K 永恆玫瑰金重新演繹小尺寸三針腕錶，為一向以鋼款見稱的系列注入奢華氣派。 28毫米款採用黃金錶殼與錶帶，搭配深邃綠石漆面錶面；34 毫米款則以永恆玫瑰金配藍石漆面錶面，兩者皆以漆面工藝呈現細緻光澤，與貴金屬溫潤色調互相呼應。 3、6、9點鐘位置的時標首次採用天然寶石鑲嵌：綠面款為綠色血石，藍面款則為藍線石，每顆寶石因天然紋理而獨一無二。

兩款腕錶的錶殼與錶帶大面積採用磨砂處理，賦予黃金低調的質感，圓拱形外圈則採用拋光打磨，兩者形成霧面與亮面的對比。蠔式錶帶兼具穩固與佩戴舒適度，配搭可微調的摺疊蠔式帶扣，強化日常實用性。 兩款腕錶皆搭載2232自動機芯，採用Syloxi矽游絲與順磁性鎳磷合金擒縱輪，動力儲備約55小時。

4/ Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

蠔式腕錶之中最受追捧的，非Oyster Perpetual Cosmograph Daytona莫屬，沒有之一。今年新款Daytona巧妙融合蠔式鋼與鉑金材質，再加上白色琺瑯錶盤及全新灰色Cerachrom陶瓷外圈，為這枚賽車計時經典帶來現代化演繹。

值得一提的是，灰色陶瓷外圈以含碳化鎢的特殊陶瓷製成，具有高度硬度與抗刮特性，邊緣飾有一圈鉑金鑲邊。至於測速計刻度與數字採橫向排列的現代字體，承襲1960年代初期Daytona腕錶風格，同時以PVD技術鍍上鉑金，讓刻度在霧面灰圈上格外清晰。錶殼直徑40毫米，具備旋入式計時按鈕與錶冠，可確保100米防水性能，並搭配蠔式錶帶，兼顧專業工具錶與日常佩戴需求。 內置4131自動上鏈計時機芯，採用垂直離合與導柱輪結構，提供順暢啟停手感與精準計時表現，透明藍寶石水晶底蓋，可欣賞到機芯的修飾與技術細節。

5/ Oyster Perpetual Day-Date 40

今年Rolex將最新研發的Jubilee Gold貴金屬用於這款Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶之上，為暱稱為「總統錶」的系列注入新氣象。這種 18K黃金合金呈現淡黃色、暖灰色及柔和的粉紅色光彩，比傳統黃金更為內斂細膩。

亮綠色東陵石錶盤搭配長方形鑽石時標，自然石材獨特紋理為錶面帶來溫潤礦物質感，與貴金屬光芒形成鮮明對比。三角坑紋外圈與隱藏式皇冠帶扣的President元首型錶帶，延續Day-Date一貫的權威氣質，整體比例優雅均衡。腕錶搭載3255自動上鏈機芯，配備Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲及高效自動上鏈結構，提供70小時的長動力儲備與優秀抗震性能，並通過嚴格的頂級天文台精密時計認證。

6/ Oyster Perpetual Yacht‑Master II

專為帆船賽事而設的專業計時腕錶Oyster Perpetual Yacht‑Master II ，全新一代在2026年迎來設計與機芯全面升級。新款腕錶採用簡約流暢的錶殼線條與錶盤佈局，令讀時及倒數資訊一目了然；藍色陶瓷外圈與醒目數字刻度，突顯航海工具錶的運動氣息。

全新Oyster Perpetual Yacht‑Master II 直徑44毫米，提供蠔式鋼及18K黃金兩種版本，配搭蠔式錶帶與摺疊蠔式帶扣，兼具堅固、防水與舒適佩戴感，同樣通過頂級天文台精密時計認證，確保在嚴苛賽事環境下依然保持精準可靠。白色啞漆面錶面可減少反光，搭配Rolex專業腕錶特有的立體鐘點標記。設有倒數計時刻度的輪緣精準固定於錶面之上，此嶄新設計已申請專利。倒數計時分鐘刻度由10至0，同時設有半分鐘三角標記，令倒數計時的剩餘時間一目了然，清楚易讀。雙向旋轉外圈配備藍色60分鐘刻度Cerachrom陶質字圈，字圈首半小時標有分鐘刻度。模鑄刻度與數字以PVD鍍膜技術鍍上鉑金或黃金。此外圈方便佩戴者計算間隔時間，如經過兩個浮標所用時間。齒邊設計使佩戴者能夠輕易抓緊並旋轉外圈。

新一代Yacht-Master II配備4162型自動上鏈機械機芯，此機芯全由Rolex研發製造。這款計時機芯結合創新倒數計時設定裝置，取代上一代腕錶所裝配的4161型機芯。得益於這項已申請專利的系統，僅需按動下端按鈕即可設定倒數計時功能，不需要通過旋轉外圈及Ring Command系統進行操作，更為簡易直觀。4162型機芯融匯Rolex在機芯方面取得的數項重大突破創新，包括Chronergy擒縱系統，同時配備全面革新的倒數計時功能。發條盒的結構與擒縱系統的優秀效率，使這款機芯的動力儲備增至約72小時。

7/ Oyster Perpetual Datejust 41

至於最後介紹的Datejust 系列今年則貴精不貴多，只推出一款直徑41毫米的Oyster Perpetual Datejust 41，它的一大亮點是採用全新漸變綠色漆面。與以往太陽紋或經典綠色不同，這次採用的漆面工藝，令錶面呈現均勻、深邃而帶光澤的綠色色調，其細膩反光與白金外圈的倒影互相呼應，視覺上更為諧和。錶盤配備Chromalight夜光時標與指針，即使在低光環境亦能清晰讀時；標誌性三角坑紋白金外圈則呈現微妙的光影反射，增添日常佩戴的辨識度。

41毫米蠔式鋼錶殼結構堅固，搭配蠔式錶帶與延展帶扣，佩戴者可快速調整約5毫米長度。搭載3235自動上鏈機芯，結合Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲及高效率發條盒，提供約70小時動力儲備，抗震抗磁表現出色。