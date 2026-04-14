歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

當你問香港移民第二代:「你是英國人，還是香港人？」——BBC...
辦公室日常 英倫出走日記

當你問香港移民第二代:「你是英國人，還是香港人？」——BBC...
英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊:從羅馬浴場到英式優雅
Fashion The Dapper Style

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊:從羅馬浴場到英式優雅
政經專訪

【陶冬專訪】中東戰火引爆「一油兩價」奇觀，供應鏈危機晶片化工糧食難倖免（普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #油價
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光
Watch

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

TEXT:Benni HoPHOTO:官方圖片

　　今年Watches and Wonders開幕前，Rolex一如以往成為各大媒體與錶迷討論的焦點，從官方預告短片到社交平台上流出的細節畫面，每一個鏡頭都足以在論壇與專題報道中掀起熱烈猜測。尤其是蠔式腕錶面世一百週年的重要時刻，更令品牌在本屆錶展的動向備受關注，不論是專業的腕錶評論、YouTube的腕錶頻道，抑或各大社交媒體的貼文，都將蠔式腕錶面世一百週年視為最關鍵的焦點。

 

1/ Oyster Perpetual 41

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　專為慶祝蠔式腕錶誕生一百周年而製作的Oyster Perpetual 41黃金鋼款腕錶，設計概念看似簡單，卻蘊含鮮明的歷史回溯。錶殼與錶帶大部分以蠔式鋼打造，拋光外圈與錶冠則採用18K黃金，呼應早期蠔式腕錶在功能與華麗之間取得的平衡美學。新款石板灰色錶盤於6點鐘時標之下鐫刻了「100 YEARS」字樣，取代傳統「SWISS MADE」標記，同時將分鐘刻度上的五分鐘方格以及「ROLEX」字樣改為綠色，低調中帶出紀念意味。 指針與時標的簡潔設計，襯托細緻放射紋理與立體刻度，使錶面在不同光線下呈現豐富層次。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　直徑41毫米的蠔式錶殼具備100米防水性能，配備堅固的蠔式錶帶與摺疊蠔式帶扣，並設有易調鏈節延展系統，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。腕錶搭載3230自動上鏈機芯，結合Chronergy擒縱系統、優化發條盒與高效擺輪裝置，提供約70小時動力。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

2/ Oyster Perpetual 36

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　新款Oyster Perpetual 36以鐫刻「ROLEX」字樣的紀念花紋彩色漆面錶盤，將1970年代末誕生的經典裝飾圖案重新帶回現代。錶盤由多組幾何格紋及「ROLEX」字樣交織而成，至少十種對比鮮明的色彩逐層堆疊，營造出既歡愉又精緻的視覺效果。這種圖案製作難度甚高，皆因各種色彩並非一次就能完成上色，而是透過多道工序逐一上色，必須依賴極致精準的技術，才能確保每個字母及線條能夠準確對齊。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　蠔式精鋼錶殼直徑36毫米，兼具中性比例與佩戴舒適度，搭配平滑錶圈與以及可延展約5毫米的蠔式錶帶，呈現簡約俐落的輪廓，讓繽紛錶面成為視覺焦點。此錶同樣具備100米防水性能，旋入式底蓋與上鏈錶冠構成堅固殼體，保障機芯安全。這款腕錶同樣搭載3230型自動機芯，配備Rolex自製藍色Parachrom游絲與高效自動上鏈機制，具備穩定抗震與抗磁性能，同時獲頂級天文台精密時計認證。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

3/ Oyster Perpetual 28與34

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　Oyster Perpetual 28與34 以 18K 黃金與 18K 永恆玫瑰金重新演繹小尺寸三針腕錶，為一向以鋼款見稱的系列注入奢華氣派。 28毫米款採用黃金錶殼與錶帶，搭配深邃綠石漆面錶面；34 毫米款則以永恆玫瑰金配藍石漆面錶面，兩者皆以漆面工藝呈現細緻光澤，與貴金屬溫潤色調互相呼應。 3、6、9點鐘位置的時標首次採用天然寶石鑲嵌：綠面款為綠色血石，藍面款則為藍線石，每顆寶石因天然紋理而獨一無二。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　兩款腕錶的錶殼與錶帶大面積採用磨砂處理，賦予黃金低調的質感，圓拱形外圈則採用拋光打磨，兩者形成霧面與亮面的對比。蠔式錶帶兼具穩固與佩戴舒適度，配搭可微調的摺疊蠔式帶扣，強化日常實用性。 兩款腕錶皆搭載2232自動機芯，採用Syloxi矽游絲與順磁性鎳磷合金擒縱輪，動力儲備約55小時。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

4/ Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　蠔式腕錶之中最受追捧的，非Oyster Perpetual Cosmograph Daytona莫屬，沒有之一。今年新款Daytona巧妙融合蠔式鋼與鉑金材質，再加上白色琺瑯錶盤及全新灰色Cerachrom陶瓷外圈，為這枚賽車計時經典帶來現代化演繹。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　值得一提的是，灰色陶瓷外圈以含碳化鎢的特殊陶瓷製成，具有高度硬度與抗刮特性，邊緣飾有一圈鉑金鑲邊。至於測速計刻度與數字採橫向排列的現代字體，承襲1960年代初期Daytona腕錶風格，同時以PVD技術鍍上鉑金，讓刻度在霧面灰圈上格外清晰。錶殼直徑40毫米，具備旋入式計時按鈕與錶冠，可確保100米防水性能，並搭配蠔式錶帶，兼顧專業工具錶與日常佩戴需求。 內置4131自動上鏈計時機芯，採用垂直離合與導柱輪結構，提供順暢啟停手感與精準計時表現，透明藍寶石水晶底蓋，可欣賞到機芯的修飾與技術細節。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

5/ Oyster Perpetual Day-Date 40

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　今年Rolex將最新研發的Jubilee Gold貴金屬用於這款Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶之上，為暱稱為「總統錶」的系列注入新氣象。這種 18K黃金合金呈現淡黃色、暖灰色及柔和的粉紅色光彩，比傳統黃金更為內斂細膩。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　亮綠色東陵石錶盤搭配長方形鑽石時標，自然石材獨特紋理為錶面帶來溫潤礦物質感，與貴金屬光芒形成鮮明對比。三角坑紋外圈與隱藏式皇冠帶扣的President元首型錶帶，延續Day-Date一貫的權威氣質，整體比例優雅均衡。腕錶搭載3255自動上鏈機芯，配備Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲及高效自動上鏈結構，提供70小時的長動力儲備與優秀抗震性能，並通過嚴格的頂級天文台精密時計認證。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

6/ Oyster Perpetual Yacht‑Master II

 

　　專為帆船賽事而設的專業計時腕錶Oyster Perpetual Yacht‑Master II ，全新一代在2026年迎來設計與機芯全面升級。新款腕錶採用簡約流暢的錶殼線條與錶盤佈局，令讀時及倒數資訊一目了然；藍色陶瓷外圈與醒目數字刻度，突顯航海工具錶的運動氣息。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　全新Oyster Perpetual Yacht‑Master II 直徑44毫米，提供蠔式鋼及18K黃金兩種版本，配搭蠔式錶帶與摺疊蠔式帶扣，兼具堅固、防水與舒適佩戴感，同樣通過頂級天文台精密時計認證，確保在嚴苛賽事環境下依然保持精準可靠。白色啞漆面錶面可減少反光，搭配Rolex專業腕錶特有的立體鐘點標記。設有倒數計時刻度的輪緣精準固定於錶面之上，此嶄新設計已申請專利。倒數計時分鐘刻度由10至0，同時設有半分鐘三角標記，令倒數計時的剩餘時間一目了然，清楚易讀。雙向旋轉外圈配備藍色60分鐘刻度Cerachrom陶質字圈，字圈首半小時標有分鐘刻度。模鑄刻度與數字以PVD鍍膜技術鍍上鉑金或黃金。此外圈方便佩戴者計算間隔時間，如經過兩個浮標所用時間。齒邊設計使佩戴者能夠輕易抓緊並旋轉外圈。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　新一代Yacht-Master II配備4162型自動上鏈機械機芯，此機芯全由Rolex研發製造。這款計時機芯結合創新倒數計時設定裝置，取代上一代腕錶所裝配的4161型機芯。得益於這項已申請專利的系統，僅需按動下端按鈕即可設定倒數計時功能，不需要通過旋轉外圈及Ring Command系統進行操作，更為簡易直觀。4162型機芯融匯Rolex在機芯方面取得的數項重大突破創新，包括Chronergy擒縱系統，同時配備全面革新的倒數計時功能。發條盒的結構與擒縱系統的優秀效率，使這款機芯的動力儲備增至約72小時。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

7/ Oyster Perpetual Datejust 41

 

　　至於最後介紹的Datejust 系列今年則貴精不貴多，只推出一款直徑41毫米的Oyster Perpetual Datejust 41，它的一大亮點是採用全新漸變綠色漆面。與以往太陽紋或經典綠色不同，這次採用的漆面工藝，令錶面呈現均勻、深邃而帶光澤的綠色色調，其細膩反光與白金外圈的倒影互相呼應，視覺上更為諧和。錶盤配備Chromalight夜光時標與指針，即使在低光環境亦能清晰讀時；標誌性三角坑紋白金外圈則呈現微妙的光影反射，增添日常佩戴的辨識度。 

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

　　41毫米蠔式鋼錶殼結構堅固，搭配蠔式錶帶與延展帶扣，佩戴者可快速調整約5毫米長度。搭載3235自動上鏈機芯，結合Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲及高效率發條盒，提供約70小時動力儲備，抗震抗磁表現出色。

 

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

WW2026 | Rolex 新款腕錶完整解析：蠔式系列百週年，Daytona、Yacht-Master II等7款新作全曝光

 

Tags:#腕錶#Rolex#Watches and Wonders#Oyster Perpetual#Daytona#Yacht-Master II#腕錶品牌#高級腕錶#新款腕錶#機械錶#計時腕錶#Watches and Wonders 2026#WW2026
Add a comment ...Add a comment ...
更多Watch & Jewelry文章
WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處