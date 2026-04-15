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英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅
Fashion News
Travel

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　到英國旅遊的其中一個吸引之處，是可以靠鐵路輕鬆出發 day trip，在不自駕甚至不計劃行程的情況下，即日往返某城鎮。位於西南面的 Bath（巴斯）正是熱門選擇，由倫敦市中心乘坐 Great Western Railway 只需 1.5 小時便能抵達；因此一天之內即可完美體驗古蹟、購物、郊遊及餐飲等豐富行程。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

 

　　Bath 的旅遊價值，很大程度建基於其羅馬遺址，這座浴場（Roman Baths）更是英國保存最完整的古蹟之一。踏進其中猶如置身羅馬古城，此處原為西元 43 年羅馬帝國入侵後興建的溫泉度假村，其後隨朝代交替被摧毀坍塌，到西元 1100 年開始被改建成國王浴池，所以今日的面貌已融合十八至十九世紀元素，非常值得購票進場參觀。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

 

　　與羅馬浴場相連的餐廳 Pump Room，是一座擁有兩百多年歷史的古建築，《Pride and Prejudice》的作者 Jane Austen 亦曾是座上客。這裏的 Cheese and Chive Scones 及 Cinnamon Teacake 非常有名，同時現場鋼琴手的演奏亦是一大特色，建議預先購買羅馬浴場門票，以便安排時間到此享用 breakfast 或 afternoon tea。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

 

　　另外，浴場旁邊的教堂 Bath Abbey 以及附近的公園亦值得一遊。不過提醒大家要把握設施及商店的營業時間，最好在大約下午四時半前完成主要行程，其後才到公園野餐或欣賞建築外貌，在夏令時間日照較長則完全沒有問題。Bath 有不少有趣小店，可是分散於城內不同位置並不集中，例如車站附近的商店街 The Corridor Bath 及 Guildhall Market。

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

 

　　一路走向最熱鬧的市中心，會發現更多店舖林立，但整體而言吸引力相對較低，偶有幾間英國人愛逛的 vintage 或 charity shops。因此不妨探索一些橫街冷巷，比方說位於 Bartlett Street 的當地設計師品牌 Bibico，製作高質、成分天然。購物過後，接著下回介紹於午後開展的郊遊路線！

 

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

Tags:#英國旅遊#Bath#巴斯#倫敦近郊#羅馬浴場#英倫文化
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