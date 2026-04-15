英國旅遊熱門城市Bath一日漫遊：從羅馬浴場到英式優雅

到英國旅遊的其中一個吸引之處，是可以靠鐵路輕鬆出發 day trip，在不自駕甚至不計劃行程的情況下，即日往返某城鎮。位於西南面的 Bath（巴斯）正是熱門選擇，由倫敦市中心乘坐 Great Western Railway 只需 1.5 小時便能抵達；因此一天之內即可完美體驗古蹟、購物、郊遊及餐飲等豐富行程。

Bath 的旅遊價值，很大程度建基於其羅馬遺址，這座浴場（Roman Baths）更是英國保存最完整的古蹟之一。踏進其中猶如置身羅馬古城，此處原為西元 43 年羅馬帝國入侵後興建的溫泉度假村，其後隨朝代交替被摧毀坍塌，到西元 1100 年開始被改建成國王浴池，所以今日的面貌已融合十八至十九世紀元素，非常值得購票進場參觀。

與羅馬浴場相連的餐廳 Pump Room，是一座擁有兩百多年歷史的古建築，《Pride and Prejudice》的作者 Jane Austen 亦曾是座上客。這裏的 Cheese and Chive Scones 及 Cinnamon Teacake 非常有名，同時現場鋼琴手的演奏亦是一大特色，建議預先購買羅馬浴場門票，以便安排時間到此享用 breakfast 或 afternoon tea。

另外，浴場旁邊的教堂 Bath Abbey 以及附近的公園亦值得一遊。不過提醒大家要把握設施及商店的營業時間，最好在大約下午四時半前完成主要行程，其後才到公園野餐或欣賞建築外貌，在夏令時間日照較長則完全沒有問題。Bath 有不少有趣小店，可是分散於城內不同位置並不集中，例如車站附近的商店街 The Corridor Bath 及 Guildhall Market。

一路走向最熱鬧的市中心，會發現更多店舖林立，但整體而言吸引力相對較低，偶有幾間英國人愛逛的 vintage 或 charity shops。因此不妨探索一些橫街冷巷，比方說位於 Bartlett Street 的當地設計師品牌 Bibico，製作高質、成分天然。購物過後，接著下回介紹於午後開展的郊遊路線！