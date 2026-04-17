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亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容
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亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片、Angel S

　　提到Charlotte Tilbury，鍾情歐美美妝的你定必耳熟能詳。除了那標誌性、充滿浪漫少女感的視覺美學，品牌受歡迎的莫過於定妝粉餅與皇牌Magic Cream。

 

　　今年Charlotte Tilbury推出全新Pillow Talk In Bloom 夢幻嫩光系列，創作靈感來自春日的繁花感，塑造透亮粉嫩的法式光感妝效。今回編者更特別向Charlotte Tilbury專業化妝師請教，與讀者們分享今期不可錯過的新產品和妝容秘訣！

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

 

Pillow Talk Blush Balm Lip Tint夢幻嫩光精華唇膏

 

　　近年唇妝的熱潮都偏向以水潤感為主，Charlotte Tilbury全新推出Pillow Talk Blush Balm Lip Tint 夢幻嫩光精華唇膏，系列共六款色調，當中含有92%植物精萃油及乳木果油，為雙唇帶來長效舒適與呵護。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

Pillow Talk Blush Balm Lip Tint 夢幻嫩光精華唇膏 $300

 

　　唇膏的質地輕盈水潤，延展性也很好，不會出現「卡紋」的情況，對於長時間待在冷氣房的上班族而言，其保濕度與持久力無疑是完美救星。最有驚喜的是唇膏採用品牌獨創的Ph智能校色技術™，能隨著雙唇的天然化學反應產生魔法般的感溫變化，打造自然紅潤效果。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

上手實測

 

　　在眾多色調中，編者對「Blushed Jam」最為偏愛，肉眼看到唇膏的顏色未必是大眾會喜愛的顏色，雖然外觀色彩看似深邃難駕馭，但上唇後卻轉化為充滿溫度的乾燥玫瑰色，既優雅又自帶復古韻味，配搭現時盛行的「老錢風（Old Money Aesthetic）」穿搭也是適合不過。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

Pillow Talk Blush Balm Lip Tint 夢幻嫩光精華唇膏 $300

 

Pillow Talk Beautifying Cushion Foundation 夢幻嫩光粉氣墊

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

 

　　Charlotte Tilbury 的 Pillow Talk 夢幻嫩光粉氣墊 一向深受美妝達人青睞。今季，品牌特別為亞洲膚色量身打造全新 #0.5 亮白色調，系列共五款不同深淺色調，總有一款適合讀者。

 

　　對於每天生活節奏緊湊的上班族來說，氣墊粉底是每天必備的良品。以品牌獨家光學打造的嫩光粉氣墊，只要輕輕按壓在肌膚上，便能打造自然粉嫩感，表現出宛如奶油般的「Bb嫩光肌」。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

Pillow Talk Beautifying Cushion Foundation 夢幻嫩光粉氣墊 $505 ;補充裝 $340

 

　　若想追求更極致的質感，不妨參考Charlotte Tilbury化妝師的專業建議，妝前使用皇牌產品Magic Cream作為底霜之用，使粉底更貼服於肌膚上，達以細緻和持久的妝容。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

上手實測（使用Magic Cream後）

 

Pillow Talk Beauty Soulmates Palette 夢幻心動氣色盤

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

 

　　每次提到Pillow Talk系列，必然是「斷貨王」夢幻心動氣色盤最有話題性！今年除了有經典「#Flawless Pink」，更推出全新「#Flawless Rosewood」色調，相比起粉嫩感，新款色澤更趨成熟穩重，塑造另一種風格的你。

 

　　夢幻心動氣色盤內有胭脂、提亮、定妝功能，性價比可算是滿分。蜜粉質地細膩絲滑，輕輕暈染即可營造出宛如天生的白裡透紅妝感。不得不提的還有那極具標誌性的心形粉盒設計，不僅視覺上少女感滿滿，更具備收藏意義。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

Pillow Talk Beauty Soulmates Palette 夢幻心動氣色盤 $470

 

　　對於膚色較深的小編而言，「#Flawless Rosewood」 更是心頭好。胭脂色調能完美融入肌底，營造出白裡透紅的自然血色感；無論配合春夏的清爽或秋冬的成熟妝感都顯得游刃有餘，可說是四季皆宜。

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

上手實測

 

　　Charlotte Tilbury化妝師建議將胭脂掃在眼角下方，利用色澤落差提升面部立體感，這招一定要學起來！

 

亞洲肌膚友好！Charlotte Tilbury全新夢幻嫩光系列登場：三步打造花瓣粉嫩妝容

Pillow Talk Beauty Soulmates Palette 夢幻心動氣色盤 $470

 

查詢/購買：Charlotte Tilbury

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Charlotte Tilbury#夢幻嫩光精華唇膏#夢幻心動氣色盤#夢幻嫩光粉氣墊
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