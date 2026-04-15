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「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結
Artcation

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　早前，往澳洲掃新墓。花崗岩的墓碑，在艷陽下仍冷得扎手。碑上刻著一株松樹，是兒子用金墨一筆一筆繪成的。那筆劃堅定而剛毅，彷彿他仍緊握著畫筆，從未鬆開。松枝彎曲著，攀附在石頭的灰冷與永恆之間，青翠的姿態像在說：死亡不是終點。下方，父親的簽名以優美的書法線條蜿蜒流轉——他的手早已靜止，卻在每一道筆劃裡活著。畫與名相互交融，兒子的思念向上延展，父親的祝福低語迴盪。如松深植，如金明亮，如石靜默。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　我站在那墓前許久。風很大，吹得人眼眶發熱。想起早前在香港，走進香港大學美術博物館。一個名為《金剛松影︰王新水墨》的展覽正在舉行。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　本來只是去看看，但踏入的瞬間，彷彿被甚麼擊中了。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　王新，書畫家兼篆刻家，1964年生於河北邢臺，現居北京，在中國傳媒大學擔任碩士生導師。他畫松，卻不是尋常的松。他將《金剛經》的佛學思想融入筆墨——「應無所住而生其心」。那些巨幅畫作裡，松不再只是松，而是生命本身的隱喻。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　《金剛松七號·離相寂滅》是松的局部放大。樹皮的皺褶與結疤，像飽經滄桑的老者臉上的紋理。我湊近了看，彷彿能聽見時間流過的聲音。

 

　　《金剛松五號·法會因由》繪的是峭壁邊倒生而下的松，瘦挺輕盈。畫面重心聚於左上方，其餘全是留白。那空白不是空無，而是讓你想像山風穿過針葉的簌簌聲，想像光線從縫隙間篩落。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　最震動筆者的是《金剛松三十二號·稀有之法》。一株拔地而起的巨松，根部盤根錯節，樹幹壯碩。王新用不到一公分的小筆，細細描繪這宏大畫面。解說牌上寫著：2025年下半年，王新為展覽籌備的同時，母親身體抱恙。他奔走於北京與河北邢臺之間，照顧家人，仍堅持每日研墨作畫。他自述：「家人身體好，可以獨立照顧好自己，彼此牽掛支持，值得格外珍惜感恩。」

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　當時站在那幅畫前，就想起澳洲墓園裏的金墨松樹。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　王新每日晨練書法兩小時，自製半生熟宣紙，手磨徽墨。他曾說：「凡所有相，皆為虛妄。最平凡的物質內部，都蘊藏著星辰般的能量。」

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

　　松，從來不只是松。它是人與人之間最沉默也最堅固的連結。是兒子對父親的思念，是母親病榻前的守候，是我們不說出口卻始終在心底的那句話。

 

　　如果你心裡也有一個人，不妨去看看。站在那些松畫前，你也許會聽見——沉默已久的自己，終於輕輕開口。

 

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

「金剛松影︰王新水墨」｜松影之間，映照生命的隱喻與人心的連結

 

「金剛松影︰王新水墨」

時間：2026年2月27日至5月24日

地點：香港大學美術博物館 ｜ 薄扶林般咸道90號 港大美術博物館馮平山樓1樓及2樓

查詢：https://umag.hku.hk/tc/exhibition/reimagining-the-diamond-pine-ink-art-of-wang-xin/

Tags:#金剛松影#王新水墨#水墨松樹#王新#水墨畫家#藝術展覽#香港大學美術博物館#金剛松影︰王新水墨#金剛經#澳洲#墓地#家庭#書法#水墨畫
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