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WW2026｜錶展必看藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9
Watch

WW2026｜錶展必看藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　以往錶展最令人津津樂道的，往往是一眾大咖品牌彷彿事先約好般，同步推出某一主打色系錶盤。然而，近年這種既定模式似乎已讓人略感厭膩，反之，各大品牌開始「不按理出牌」！當然，若是經典，便不怕時間的歷練，而某些顏色更是在腕錶界中歷久不衰、備受歡迎！在Watches & Wonders推出的眾多腕錶中，就讓筆者私心推介一系列藍綠錶盤的全新作品，先讓雙眼吃個冰淇淋吧。

 

IWC  飛行員計時腕錶41「小王子」特別版

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　今年的 IWC 無疑屬於「小王子」的一年。細心的錶迷自然明白，這是品牌與聖艾修伯里繼承人合作二十週年的紀念系列。為此，多款「小王子」特別版腕錶應運而生，延續經典故事的浪漫與傳承。一起來看看尤為搶眼的三款大型飛行員 ProSet 萬 年 曆 腕 錶「小王子」特 別 版（IWC  Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet Le Petit Prince）！

 

　　深藍色錶盤版本的IW329601搭配精鋼錶殼，直徑呈42毫米，錶盤配以鍍銠時標、阿拉伯數字與指針，並全面覆以 Super‑LumiNova® 夜光塗層，清晰易讀。腕錶隨附藍色橡膠錶帶，透過內嵌 EasX‑CHANGE® 系統，毋須任何工具即可在金屬鍊帶與橡膠錶帶之間快速轉換。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　而另一款43毫米的藍盤腕錶IW339601則採用白色陶瓷錶殼，錶盤藍色為漸變，時標及數字以白色印刷，十分亮眼。指針同樣經鍍銠處理，並覆以Super-LumiNova®夜光塗層。腕錶搭配白色橡膠錶帶，配備EasX-CHANGE®系統。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　另一款42 毫米的大型飛行員 ProSet 萬年曆（型號 IW329602）則以綠色為主調！錶殼、錶冠及錶背環採用 18K 紅金，配上深橄欖綠色錶盤，氣質更顯成熟內斂。金色時標與數字、鍍金指針同樣覆以夜光塗層，搭配橄欖綠色水牛皮錶帶及 18K 紅金針扣，貴氣而不張揚。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

Vacheron Constantin  Overseas Cardinal Points 兩地時間腕錶

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　這款新作延續了 2019 年 Overseas 兩地時間原型腕錶及 2021 年 Everest 限量版的設計與技術脈絡，其中以藍、綠兩款錶盤最為吸睛。藍色錶盤以沉穩色調呼應海天一線的東方意象，層次分明而不浮誇；綠色則取材自西方叢林景觀，色澤內斂，為 Overseas 系列注入更具自然氣息的表情。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　41 毫米鈦金屬錶殼與一體式鈦金屬鍊帶，為這兩種色彩奠定冷靜而現代的基調，兼顧輕盈與耐用。錶圈、錶冠及按鈕上的墨灰潤飾，進一步強化藍、綠錶盤的視覺對比，同時暗合 Overseas 系列標誌性的馬耳他十字元素。腕錶搭載品牌自製 5110 DT/3 機芯，具備兩地時間、晝夜顯示及日期功能，並通過日內瓦印記認證，在鮮明配色之外，同樣維持一貫的高精準度與製錶修飾水準。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

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WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

Grand Seiko Evolution 9 系列潛水腕錶

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　Grand Seiko 為 Evolution 9 系列帶來兩款全新潛水腕錶，搭載全新 Spring Drive U.F.A. 9RB1 機芯，並分別配以藍色與綠色「Ushio」錶盤。「Ushio」意指潮汐，錶盤上的紋理與漸層色彩靈感皆來自海洋：藍色呈現深海中的光影變化，綠色則映照近岸淺海的層次感。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

　　新作同時也是 Grand Seiko 迄今最纖巧的專業潛水錶，錶殼直徑僅 40.8 毫米、厚度 12.9 毫米，並以高強度鈦金屬打造，連同錶鏈全面實現輕量化與耐用性的平衡。全新運動錶扣具備三段式、合共 6 毫米的微調功能，並附設可對應潛水衣的 18 毫米延長結構，總調節幅度達 24 毫米，實用性相當出色。腕錶防水深度達 300 米，並具備 4,800 A/m 防磁性能，完全符合專業潛水腕錶的嚴格定位。

 

WW2026｜錶展必備經典藍綠錶盤精選：IWC  飛行員腕錶小王子特別版、江詩丹頓Overseas、Grand Seiko Evolution 9

 

 

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Tags:#腕錶#WW2026#IWC#Grand Seiko#Watch#Watches & Wonders#Rolex#Vacheron Constantin#手錶#IWC萬國錶#江詩丹頓#精工#奢侈品牌#Watch & Wonders 2026#腕錶趨勢#藍綠色錶盤
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