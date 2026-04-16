Jennie正式成為Ray-Ban全球代言人！6款廣告同款眼鏡：由復古到Y2K一次買齊

去年九月，Jennie 曾現身首爾的 Ray-Ban 品牌活動，照片在網上流傳的速度之快，幾乎等同於一次無聲的宣告。那時她與 Gentle Monster 的合作剛告一段落，所有人都在等那個名字正式出現——果然，2026年，Ray-Ban 正式宣佈：Jennie 成為品牌全球代言人。

這次合作，可以說完全為 Jennie 度身打造。畫面走極簡路線，以白底配合深紅色點綴，呼應她本名「Jennie Ruby Jane」當中的 Ruby 元素，沒有過度渲染，反而更有記憶點。Jennie 談到這次合作時坦言，吸引她的正是 Ray-Ban 那種「不需要說太多，卻自然有態度」的設計美學——簡潔、百搭，每副鏡都有自己的個性。

對她熟悉的人其實早有留意——這幾年 Jennie 私下穿搭中出現 Ray-Ban 的頻率愈來愈高。這次合作更一口氣示範了六款不同型號，由復古金屬框到 Y2K 風格的款式，有太陽眼鏡，也有光學鏡框，絕對照顧到不同日常場合的需要。

Daddy-O：自帶氣場

名字本身就帶點年代感，但戴上臉後完全是另一回事。

以圓角矩形鏡片為主體，貼合臉型的包覆式弧度，讓人一戴上便感受到那種沉穩的存在感，卻不會浮誇到讓人側目。設計本身帶有一種復古氣息，同時融入了微微的運動感。鏡框上的金屬細節精緻但不搶鏡，整體始終保持低調。

若大家是第一次入手 Ray-Ban 的話，Daddy-O 是那種「怎樣搭都對」的安全選擇。臉形方面，臉龐較窄或鵝蛋臉配戴效果最理想，不過因為整體設計弧度較為寬鬆，大部分臉形都能駕馭。

RB5449D OPTICS：恰到好處的紅

如果你從前覺得黑框眼鏡才是永恆，RB5449D 大概會讓你改觀。

這款透明酒紅色光學鏡架，設計帶有輕微的貓眼上揚感，乍看低調，細看卻有幾分個性。酒紅色框在臉上的效果比想像中更溫柔，既不像正紅色那樣強勢，也不是無聊的透明框，剛好處於「有個性但不搶鏡」的位置。採用亞洲版型，低鼻樑設計讓佩戴時更穩固，不易滑落，也不在鼻樑留下壓痕。而上揚的鏡框線條對圓臉及顴骨較寬的面形尤其友善，能拉長臉部比例，令五官看起來更立體有神。

ALIX BIO-BASED：Y2K氛圍

六款之中，ALIX Bio-Based 的設計是最讓人覺得「有點大膽」的一副——但 Jennie 駕馭起來毫無難度。

細長扁平一體式鏡片配合纖細金屬鏡腳，Y2K 氛圍的設計與當代俐落感並存，銀色框搭配深藍色鏡片，冷調清爽。鏡片採用生物基材料製造，環保之餘非常輕巧。臉形偏小或五官精緻的人最適合，纖細鏡腳不會為臉部增添多餘重量感；臉形偏圓的人建議先試戴，確認整體比例是否合襯。

RB3774D：百搭而低調

好的框型值得有兩個版本。

RB3774D 同樣推出了光學鏡架版本，採用拋光淺金色鏡架，比金色版本更低調，卻保留了金屬細框的精緻感。淺金色對東方面型相當友善，不搶鏡卻有質感，適合那些希望「眼鏡成為造型的一部份」而非「主角」的人。亞洲版型的優點在這款光學鏡架同樣成立：低鼻樑設計，不會因鼻樑較平而壓在臉頰上，全日配戴也舒適。若平日需要佩戴光學眼鏡，卻同時希望保持造型感，這款值得認真考慮——尤其是對「眼鏡容易滑落」的人更為適合。

DREA BIO-BASED：主角光環

最後這一款，是整個系列裏最有女主角感的。

Drea RB3783 屬於 Ray-Ban Pulse 系列，金屬貓眼框型配合生物基尼龍鏡片，走復古輕盈路線。相比 Alix 的包覆感，Drea 更傾向精緻和上揚，上翹的鏡框線條讓眼神即時顯得更深邃，無論搭配正式的長裙還是休閒服都相當得體，是那種「穿甚麼都能戴」的百搭款，卻比普通太陽眼鏡多了幾分個性。貓眼款式的優勢在於能拉寬眼部比例，對圓形臉或五官較平面的面形尤其有提升效果。Drea 的金屬框線條俐落，盡顯點到即止的優雅，這也是它成為 Jennie 廣告造型中最容易 carry 的原因。