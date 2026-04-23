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低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？
Celebrity Style
Fashion News

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

TEXT:TheoPHOTO:官網、IG@davebenett、IG@donatella_versace

　　如果說近年時裝界的主旋律是 Quiet Luxury，那 Versace 大概就是那位仍堅持開大音量的老派浪漫。當市場轉向低調、克制、實用，這個來自米蘭的名字，依然執著於浮誇金粗鏈、強烈印花與張揚性感，像一場不肯散場的派對。然而，問題是，大家早已換了口味。

 

　　曾經，Versace 代表意大利奢華最直接的想像——耀眼、自信、毫不收斂。由超模時代到紅地氈傳奇，它寫下不少經典畫面。然而，當風格與市場錯位，加上營運策略失衡，這個梅杜莎帝國逐步失速。直到 2025 年，Prada 以約 13 億歐元出手收購，一場關於重整與重生的故事正式展開。因此，問題來了：Versace 究竟為何由盛而衰？而 Prada，又打算怎樣改寫結局？

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/IG@davebenett、IG@versace

 

從Gianni Versace開始：極繁美學的黃金年代

　　故事要由一個名字說起 —— Gianni Versace。

　　1978 年創立品牌，Gianni 將古典元素與流行文化混合，打造出一種極具張力的風格：金色、雕紋、強烈圖案，加上貼身剪裁，直接定義了 80 至 90 年代的性感形象。他不追求含蓄，反而將奢華推到最前線，讓服裝成為舞台。那個年代的 Versace，幾乎等同「明星製造機」。超模文化在其秀場登峰造極，Naomi Campbell、Claudia Schiffer 等名字與品牌緊扣；Elizabeth Hurley 那條別針裙，更成為時裝史上無法忽視的一幕。

　　Gianni 的厲害之處，在於他把奢華變得直接而可見。美杜莎圖騰、希臘迴紋、巴洛克裝飾，全都成為視覺記憶。這種極繁風格，曾經讓 Versace 站在時裝世界的中心。然而，1997 年 Gianni 離世，一切開始改變。

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/IG@davebenett

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/IG@davebenett

 

失速的開始：風格與市場錯位的十年

　　Gianni 離開後，由妹妹 Donatella Versace 接手。她成功延續品牌的性感形象，並善用名人效應，讓 Versace 在流行文化中持續曝光。然而，問題逐漸浮現——品牌過度依賴同一套敘事。當市場進入 2010 年代後期，消費者開始偏好簡約、耐穿與低調。所謂 Quiet Luxury 興起，與 Versace 的高調形成強烈對比。曾經令人驚艷的設計，慢慢變得過於熟悉，甚至略顯疲態。

 

 

　　另一個關鍵，是營運問題。Versace 在 Capri Holdings 旗下期間，策略頻繁調整，加上集團本身業績壓力，以及品牌定位逐漸模糊，未能建立穩定發展方向。過度依賴批發渠道，更令產品流通失控，形象逐漸被稀釋。簡單說，當其他奢侈品牌收緊分銷、維持稀缺性時，Versace 反而變得太容易接觸，奢華感因此開始鬆動。再加上連續幾季財務表現下滑，市場信心逐步削弱，這個曾經主導潮流的名字，慢慢被邊緣化。

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/IG@donatella_versace

 

被收購之後：Prada 的重整與新方向

　　2025 年，轉捩點出現。

　　Prada 以約 13 億歐元從 Capri Holdings 手中收購 Versace，讓品牌回歸意大利體系。這宗交易背後，其實涉及兩個層面：一是資本整合，二是風格重組。Prada 向來以冷靜、理性設計見稱，與 Versace 的張揚形成強烈對比。不過，這種差異反而成為優勢——兩者可互補，擴大市場覆蓋。

　　更重要的是，Prada 擁有成熟的品牌管理能力。Miu Miu 近年的成功，正是最佳例子。集團亦明確表示，未來數年將集中資源重整 Versace，目標是將其重新帶回增長軌道。

 

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　　人事方面亦出現變動。由集團長公子 Lorenzo Bertelli 出任董事長，而創意方向則迎來新面孔——曾於 Miu Miu 任職的 Dario Vitale。雖然他上任時間短暫便離任，但已揭示一個訊號：Versace 需要新思維。Vitale 的設計方向，其實已經透露出轉變——保留品牌性感與色彩，同時讓設計更貼近日常穿搭，減少只屬紅地氈的距離感。換句話說，Versace 正嘗試由「被觀看」轉向「被穿著」。市場反應方面，評論普遍正面，但社交平台亦出現兩極聲音：有人欣賞其更貼地，也有人質疑是否削弱原有氣勢。這種分歧，正正反映品牌正處於轉型期。

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/Stef Mitchell

 

 

新時代序章：Pieter Mulier 能否重寫 Versace？

　　真正的關鍵人物，其實是 2026 年正式接任的 Pieter Mulier。

　　這位曾帶領 Alaïa 重回焦點的比利時設計師，將於今年 9 月帶來他在 Versace 的首個系列。業界普遍認為，這將會是品牌近十年最重要的一場時裝騷。原因很簡單——他不是來推翻，而是來重新校準。

　　Mulier 的背景相當紮實，曾跟隨 Raf Simons 超過二十年，歷經 Jil Sander、Dior 及 Calvin Klein，對於品牌結構與市場運作都有深厚理解。在 Alaïa 期間，他以極為精準的剪裁與對女性身形的掌握，成功將品牌帶回主流視野，更拿下 CFDA 國際設計師大獎，同時亦證明他具備將設計轉化為商業成果的能力。

 

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　　不過，問題亦正正出在這裏—— Alaïa 的克制與 Versace 的張揚，幾乎處於兩個極端。外界最關心的，不是他能否帶來新設計，而是他如何處理「性感」這件事。過去 Versace 的性感，是直接而外放；而 Mulier 擅長的，則是內斂而有控制的身體線條。換句話說，他很可能不會放棄品牌的極繁基因，而是將其收斂，轉化為更貼近當代語境的表達方式。

　　市場亦對此抱有期待。Prada 需要的，從來不是另一個話題設計師，而是一個能平衡創意與商業的人。然而，挑戰同樣清晰——Versace 長年依賴名人效應與高曝光策略，而 Mulier 過往並不依賴這一套。因此，當品牌規模與商業壓力大幅提升，他能否維持個人節奏，同時帶動全球市場，將會是關鍵。

 

 

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？

Source/IG@donatella_versace

 

　　Versace 的故事，其實是一條典型的奢侈品牌曲線：由創辦人的高峰，到延續，再到迷失方向，最後交由新勢力接手。然而，它與其他品牌不同的地方，在於個性太強。極繁主義本身就是一種態度，要調整，從來不容易。Prada 的入場，為這個品牌帶來新的秩序；而 Pieter Mulier 的加入，則提供了一個重新出發的可能。同時，在消費語境與市場節奏已全面轉變的當下，Versace 更需要重新定義自身位置。接下來的問題只有一個——當奢華不再需要大聲宣告，Versace 能否找到屬於 2026 年的說法？

　　答案，大概就藏在 9 月那場 SHOW 之中。

 

 

 

Tags:#意大利時裝#Versace#Prada#PieterMulier#QuietLuxury#GianniVersace#LorenzoBertelli#DarioVitale
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