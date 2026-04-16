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港樂「沈靖韜凱旋音樂會」：整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落
Culture

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」：整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　獲得范．克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）金獎的香港鋼琴家沈靖韜，在「周生生榮譽呈獻：沈靖韜凱旋音樂會」中，與由羅拔遜指揮的香港管弦樂團合作演出。其演繹就如一個經歷長期訓練與規律運作的表演者，精準地將每一個音色彈奏出來；當中對旋律與節奏的掌握，更是許多國際鋼琴家都難以呈現的。

 

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」：整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落

 

　　在演出拉赫曼尼諾夫《升F小調第一鋼琴協奏曲》時，整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落，並且準確地落在鋼琴之上。音樂會以西貝流士《C大調第七交響曲》與約翰．亞當斯《原子博士》交響曲作為鋪墊，在這樣的曲目安排之中，沈靖韜的演繹理應如經歷一場戰爭或末日之後，於廢墟之中彈奏一首安魂曲——為每一個失落的靈魂，堅定地以手指按壓那些離散的碎片，並將它們重新安置於軀體之內。甚至到了「第三樂章：活潑的快板」時，激烈的彈奏彷彿將早已炸毀的軀體安放於棺木之中，讓靈魂依附於灰塵之中安置，然後埋葬於土地之內。

 

港樂「沈靖韜凱旋音樂會」：整體聽感彷彿置身一場大雨之中，無數細小的螺絲持續墜落

 

　　拉赫曼尼諾夫的第一鋼琴協奏曲，象徵著技術與速度的極致；然而亦顯示，在這樣的演繹之下，當中的情感反而變得難以處理。沈靖韜的技巧與詮釋，確實掌握了作品的難度，但在情緒處理上，卻未如拉赫曼尼諾夫在修訂樂曲時，受布爾什維克革命影響所呈現的那種哀怨特質。同時，拉赫曼尼諾夫並非以炫技為核心的風格，然而在沈靖韜精密的演奏之下，反而略顯欠缺情感上的呼應。
特別是在西貝遼士與亞當斯的曲目對照之下，拉赫曼尼諾夫的第一鋼琴協奏曲，更顯現出那種悲慟的情緒與劫後餘生的感覺。大雨中降落螺絲的意象顯得怪異，或許，若讓它們化為雨水，滋潤在琴鍵之上，會更能呈現出拉赫曼尼諾夫創作時的情緒。
一場比賽總是以精準且毫無破綻的技巧取勝。然而，在正式的表演與詮釋之中，或許對於某些缺陷的保留，才可以成就一場真正的演出。

 

周生生榮譽呈獻：沈靖韜凱旋音樂會

詳情：https://shorturl.at/sl3HN

 

Tags:#沈靖韜#沈靖韜凱旋音樂會#香港管弦樂團#拉赫曼尼諾夫#西貝遼士#羅拔遜#古典音樂#鋼琴協奏曲
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