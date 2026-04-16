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尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
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啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 啟德主場館｜AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》
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Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！
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Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　香港的4月份已經步入夏天的溫度和濕度，是時候將護膚品和化妝品大換季了！一年一度的 Sephora Beauty Pass Sale 2026由即日至4月19日，全場美妝、護膚、香水和化妝工具低至75折，絕對是美妝控補貨和入手心水產品的最佳時機。

 

　　今年Beauty Pass Sale設有不同會員級別的專屬優惠，分為Gold Tier（金卡）、Black Tier（黑卡）和白卡會員，金卡會員可享無門檻8折，滿$1,200享75折；黑卡會員可享無門檻85折，滿$1,200同樣享有75折；White Tier （白卡會員 或即時註冊新成員）可享無門檻85折，滿$1,200享8折優惠。金、黑卡會員滿額送價值 $590 限量禮集！而金卡及黑卡會員，消費滿 $2,000或以上即可獲贈9 件裝精美禮品套裝及Sephora 限量防水化妝包。網店和門市都可享有優惠，快點約閨蜜一起去Shopping吧！

 

Sephora Beauty Pass Sale 2026必買推薦

 

Hourglass Ambient Lighting Palette Flushed Edit

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Hourglass Ambient Lighting Palette Flushed Edit（5.6g） 原價$680

 

　　這個限定版胭脂盤含四款適合不同膚色的混色胭脂，利用Hourglass招牌Ambient Lighting技術，輕掃上臉即擁有「從內而外透光」的自然紅潤感。粉質細膩，一盒可以滿足不同的妝感，無論是日常清新的粉嫩感，還是高級立體氣色都能駕馭。

 

Fenty Beauty星塵炸彈3D流光唇釉

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Fenty Beauty星塵炸彈3D流光唇釉9ml 原價$210

 

　　這款萬能唇釉質地豐潤，滋潤但不黏膩，持久度高，有輕微豐唇效果，單獨用或配搭其他唇膏使用都可以。特別推薦Rihanna也愛用的Fenty Glow閃耀玫瑰裸色，適合所有膚色。

 

Haus Labs by Lady Gaga Triclone™ Skin Tech Concealer Brush

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Haus Labs by Lady Gaga Triclone™ Skin Tech Concealer Brush 原價$250

 

　　這支遮瑕掃刷頭呈獨特圓頂弧形加尖端，軟硬適中，有用家大讚這支遮瑕掃不論是眼下細紋還是鼻翼兩邊細微的位置，都可以把遮瑕膏輕輕推薄，做到零刷痕的效果。

 

Eve Lom Moisture Mask

 

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Eve Lom Moisture Mask（100ml）原價$680

 

　　這款面膜質地是啫喱狀，含透明質酸、愛爾蘭海藻和黑燕麥等成分，有保濕與豐盈飽滿效果。洗面後薄敷全臉與頸部，停留 10-15 分鐘後，再以清水洗淨。亦可作為急救睡眠面膜，薄薄塗一層不沖洗。適合急救乾燥、缺水肌膚，改善毛孔飽滿度。

 

OLE Henriksen皇牌必備護膚套裝

 

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

OLE Henriksen皇牌必備護膚套裝 原價$360

 

　　這套Best of Ole護膚入門套裝，集齊5款皇牌產品，包括潔面、爽膚水、眼霜、胜肽面霜和唇部護理，一次過體驗品牌最強保濕及提亮功效。質地清新舒服，適合多數膚質，特別是乾肌或想試水光肌的女生。

 

Abyssian Supergloss Hair Serum

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

Abyssian Supergloss Hair Serum 50ml 原價$260

 

　　這是一款輕盈的護髮精華油，特別適合香港潮濕的天氣，筆者也是這支護髮油的忠實用家。它含有有機深海兩節薺油（Abyssinian oil），有助為頭髮增加光澤感，同時馴服毛躁、增加柔軟度。

 

GHD迷你纖巧造型夾

Sephora Beauty Pass Sale：Hourglass限定胭脂盤、Haus Labs遮瑕掃、Fenty Beauty唇釉，護膚化妝好物必買推薦！

 

GHD迷你纖巧造型夾 原價$1595

 

　　這個直髮夾的發熱板比一般的小40%，除了適合帶去旅行使用外，也特別適合短髮或夾彎瀏海使用。採用ghd獨家科技，提升頭髮光澤感高達50%，同時做到24小時持久造型，不易毛躁。

 

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#Sephora#Sephora Beauty Pass Sale
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