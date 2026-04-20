廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

隨著大玩回憶殺的廣東歌 Remix 派對席捲全港，腦海不時閃過那句經典歌詞——「又不是 80 年代，寂寞芳心的愛」，以 80、90 年代乃至千禧時期的旋律，將 70、80 後甚至 Gen Z 緊緊連結。在這場跨越世代的派對中，不僅是重溫金曲，更在不經意間燃起關於那些年至愛潮牌的集體回憶。

這股廣東歌熱潮，亦意外召喚出塵封已久的時尚記憶：SCENE 衛衣、Bold 袋、M.Duck 袋等風靡一時的神級潮物再次被熱烈討論。回想起貪慕虛榮的中學時代，誰不曾為了買一個 Piero Guidi 的「Bold 袋」或 Alviero Martini 的「地圖袋」而省吃儉用？又曾為那個 M.Duck「彈弓袋」，或是日本潮物代表的「H 袋」（HIDEO WAKAMATSU），在海港城留下多少腳毛？這些曾紅極一時的品牌，現在有的已銷聲匿跡，有的卻在 2026 年的今天，以另一種姿態重生。

提到回歸，最令人意想不到的，是於 2024 年底全線結業、曾令無數 80 後黯然的 ICE FIRE，竟然在旺角以 SCENE by ICEFIRE 重開實體店。看見那件背後印有大大隻 SCENE 字樣的 Logo 衛衣，腦海中自動浮現出曾在佐敦恒豐廣場度過的青蔥歲月。更令人驚喜的是，重新出發的 SCENE 與利工民、紅 A 等老字號大玩港式情懷聯乘；並與 Pen So、Jerry Cho、DEVILROBOTS 等五組香港藝術單位合作，推出限定的獅子山系列 Tee，並在剛過去的 CON-CON HONG KONG 中大賣。

同樣牽動港人神經的，還有那個「永遠懷念興發街」的 ESPRIT。曾一度撤出香港，但最終仍選擇回到發跡地——銅鑼灣重開實體店。當看到復刻元祖級的彩色標誌衛衣與大楷 Logo T-shirt，那種熟悉感依舊讓人心跳加速。

然而，若要評選近年轉型最成功的品牌，Lacoste 絕對當之無愧。近年透過與 Supreme、CDG SHIRT、A.P.C. 甚至 KAWS 的聯名合作，徹底搣甩老土形象。在 2026 年巴黎時裝周的秋冬系列中，創意總監 Pelagia Kolotouros 玩得極其大膽：加長版 Polo 衫被密集的粉紅與綠色條紋覆蓋，短身縮窄的粗針織毛衣拉開視覺張力；再加上邀請 EXO 成員 Kai 出任品牌大使，Lacoste 已不再只是上一代的記憶，而是重新躍回時尚前線。日本版 MY LACOSTE 更可提供度身訂製 T-shirt 及 sweater 等服務，並堅持 Made in Japan，將品牌質感推向另一層次。

查詢：ESPRIT、 SCENE by Ice Fire、 Lacoste