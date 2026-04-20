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廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste
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廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　隨著大玩回憶殺的廣東歌 Remix 派對席捲全港，腦海不時閃過那句經典歌詞——「又不是 80 年代，寂寞芳心的愛」，以 80、90 年代乃至千禧時期的旋律，將 70、80 後甚至 Gen Z 緊緊連結。在這場跨越世代的派對中，不僅是重溫金曲，更在不經意間燃起關於那些年至愛潮牌的集體回憶。

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

Source/SCENE  by Icefire、ESPRIT、IG@Lacoste_TOKYO

 

　　這股廣東歌熱潮，亦意外召喚出塵封已久的時尚記憶：SCENE 衛衣、Bold 袋、M.Duck 袋等風靡一時的神級潮物再次被熱烈討論。回想起貪慕虛榮的中學時代，誰不曾為了買一個 Piero Guidi 的「Bold 袋」或 Alviero Martini 的「地圖袋」而省吃儉用？又曾為那個 M.Duck「彈弓袋」，或是日本潮物代表的「H 袋」（HIDEO WAKAMATSU），在海港城留下多少腳毛？這些曾紅極一時的品牌，現在有的已銷聲匿跡，有的卻在 2026 年的今天，以另一種姿態重生。

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

SCENE x LKM「聚星樓」元朗 YOHO 店限定 $580

Source/  SCENE  by Icefire

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

SCENE x RED A BUCKET LONG TEE $880

Source/  SCENE  by Icefire

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

SCENE  by Icefire  Classic Tee $460

Source/  SCENE  by Icefire

 

　　提到回歸，最令人意想不到的，是於 2024 年底全線結業、曾令無數 80 後黯然的 ICE FIRE，竟然在旺角以 SCENE by ICEFIRE 重開實體店。看見那件背後印有大大隻 SCENE 字樣的 Logo 衛衣，腦海中自動浮現出曾在佐敦恒豐廣場度過的青蔥歲月。更令人驚喜的是，重新出發的 SCENE 與利工民、紅 A 等老字號大玩港式情懷聯乘；並與 Pen So、Jerry Cho、DEVILROBOTS 等五組香港藝術單位合作，推出限定的獅子山系列 Tee，並在剛過去的 CON-CON HONG KONG 中大賣。

　　同樣牽動港人神經的，還有那個「永遠懷念興發街」的 ESPRIT。曾一度撤出香港，但最終仍選擇回到發跡地——銅鑼灣重開實體店。當看到復刻元祖級的彩色標誌衛衣與大楷 Logo T-shirt，那種熟悉感依舊讓人心跳加速。

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

ESPRIT Washed Denim Classic Cap $380

Source/ ESPRIT

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

ESPRIT Classic Sweater $690

Source/ ESPRIT

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

ESPRIT Washed Logo Tote Bag $450

Source/ ESPRIT

 

　　然而，若要評選近年轉型最成功的品牌，Lacoste 絕對當之無愧。近年透過與 Supreme、CDG SHIRT、A.P.C. 甚至 KAWS 的聯名合作，徹底搣甩老土形象。在 2026 年巴黎時裝周的秋冬系列中，創意總監 Pelagia Kolotouros 玩得極其大膽：加長版 Polo 衫被密集的粉紅與綠色條紋覆蓋，短身縮窄的粗針織毛衣拉開視覺張力；再加上邀請 EXO 成員 Kai 出任品牌大使，Lacoste 已不再只是上一代的記憶，而是重新躍回時尚前線。日本版 MY LACOSTE 更可提供度身訂製 T-shirt 及 sweater 等服務，並堅持 Made in Japan，將品牌質感推向另一層次。

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

Lacoste  Harajuku Collection 

Source/IG@Lacoste_TOKYO

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

My  LACOSTE  T-SHIRT（CUSTOMIZE IN JAPAN）￥12,100

Source/IG@Lacoste_TOKYO

 

廣東歌回憶殺：重燃潮流魂！那些年我們追過的 SCENE、ESPRIT、Lacoste

EXO Kai 當 Lacoste 新任品牌大使。

Source/Lacoste 

 

查詢：ESPRIT、  SCENE by Ice FireLacoste

 

Tags:#Esprit#Lacoste#ShoppingGuide#Fashion#TrendingItems#潮流趨勢#SCENE#Timberland#PoloRalphLauren#PieroGuidi#Bold袋#MandarinaDuck#VivieneWestwood
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