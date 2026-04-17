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WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆
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WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

TEXT:Benni HoPHOTO:官方圖片

　　一直與兄弟品牌Rolex並肩前行的Tudor，今年正式成為擁有百年歷史的製錶品牌。Tudor在今年Watches and Wonders的重點是推出全新的Monarch腕錶，它將品牌近百年的製錶傳統、現代高抗磁技術，以及正裝腕錶的優雅氣質融為一體，絕對是Tudor的代表作。與此同時，Tudor今年亦為Black Bay與Royal兩大系列注入新變奏，令品牌的運動腕錶及正裝腕錶陣容更趨完整。

 

1/ 古典書卷味：Tudor Monarch

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　在創立百週年之際，Tudor沒有高調慶生，而是選擇以一款誠意之作——Tudor Monarch，作為送給自己與錶迷最雋永的禮物。這款腕錶並非譁眾取寵的紀念版，而是回歸品牌早期美學精髓，重新定義正裝與運動風格的旗艦之作。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　39mm的不鏽鋼錶殼稜角分明，帶有1970年代特色的多邊枕形設計，左右兩側垂直處理，搭配重新設計的刻面鏈節及T-fit快速微調扣，剛陽復古。最引人入勝的是其莎草紙色（或稱香檳色）垂直拉絲錶盤，色調與紋理令人聯想起古埃及的古老材質，賦予腕錶濃厚的古典書卷味。錶盤採用了阿拉伯與羅馬數字、棒形及帝舵商徽的立體鐘點標記，加上6時位置的小秒盤與軌道式刻度，佈局錯落有致，趣味盎然。煤灰色的鏤空雪花指針，更在細節處點睛。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　腕錶搭載獲COSC認證及大師天文台精密時計認證的MT5662-2U型自動機芯，通過METAS八項嚴格測試，精準可靠。透明底蓋下，18K金鑲嵌擺陀、日內瓦波紋與珍珠紋修飾一覽無遺，動力儲存達65小時。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

2/ 深邃黑影與夜光之美：Black Bay Ceramic

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　Black Bay系列首次於2021年推出陶瓷款，但指針及時標並非黑色。今年Tudor將這標誌性的潛水錶，放進一個幾乎全黑的世界裡：霧面與亮面不同處理的陶瓷錶殼、深邃的黑色錶圈、低調卻清晰的指針、時標與刻度，讓這枚錶在腕上呈現出一種神秘而冷靜的氣息。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　陶瓷材質本身就是這枚作品的核心特色之一，具備輕盈、耐磨、不易褪色等特質，長時間佩戴也不易留下使用痕跡，對於真正把手錶當工具使用的人來說，可謂非常實在。 同時品牌沒有犧牲Black Bay一向重視的可讀性，皆因指針與時標的對比、夜光塗層的分佈，都經過仔細拿捏，在幾乎全黑的佈局中，讀時依然一目了然。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　此外，全新Black Bay Ceramic身上承載的，是品牌最高等級精準與抗磁技術，所搭載的MT5602-U自動機芯具備METAS與COSC雙認證，前者確保抗磁15,000高斯與精密走時（每日誤差必須維持在0至+5秒之間），動力儲備則長達70小時。作為一枚專業級潛水錶，直徑41毫米的全新Black Bay Ceramic，擁有200米防水性能及ISO 22810潛水標準，華實兼備。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

3/ 藍調的經典：Black Bay 54 Blue

 

　　復刻自1954年Oyster Prince Submariner 7922原型的Black Bay 54 Blue，37毫米的尺寸，讓腕錶在手腕上呈現出一種非常貼服、低調的姿態，視覺上更接近當年工具錶的真實比例，防水性能亦達水深200米。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　藍色錶盤是這枚新作的靈魂，這種略帶深度、在光影下呈現細緻變化的藍調，讓人聯想到水中世界由淺入深的色階。搭配經典雪花針與圓點時標，佈局簡潔卻不失個性。搭載COSC認證的MT5400自動機芯，走時誤差僅在6秒之內（-2/+4），動力儲存則長達70小時。無論搭配精鋼鏈帶或橡膠錶帶，均配備Tudor專利的T-fit帶扣，調校長度可達8毫米。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

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WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

4/ 黃金比例的代表：Black Bay 58

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　在Tudor一眾系列之中，Black Bay 58一直被視為「黃金比例」的代表：錶殼線條收斂、厚度控制得宜，佩戴在手腕上不會有誇張的感覺，反而更像一枚帶有潛水靈魂的日常腕錶。今年錶展的新款Black Bay 58延續那份復古潛水基因，3時位置不設日曆，純粹採用標誌性的雪花指針報時，整體視覺更乾淨利落。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　錶盤的處理是這枚新Black Bay 58迷人的地方，其色調與質感的變化，讓它在不同光線下呈現更立體的層次，也讓人聯想到1950、60年代潛水錶那種略帶溫度的舊化感。此錶搭載原廠機芯MT5400-U，它通過METAS認證，這是製錶業內在精密時計及防磁性能方面最為嚴格的標準之一。錶帶方面有三款選擇，包括五鏈節錶帶、三鏈節錶帶及橡膠錶帶三種選擇，所有錶帶均配備Tudor專利T-fit快速調節系統。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

5/ 清朗而又復古：Black Bay 58 GMT

 

　　如果說Black Bay 58是純粹潛水，那麼這款直徑39毫米的Black Bay 58 GMT腕錶，就是為經常跨時區的人而佩置。Tudor在這枚作品上最聰明的一點，是沒有讓GMT功能破壞原本Black Bay 58那種乾淨而帶復古味的比例，而是把第二地時間巧妙融入整體設計節奏之中。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　24小時刻度外圈以黑色及酒紅色區分日夜，飾以鍍金24小時刻度，再加上一根雪花形狀的GMT指針，延續品牌的風格特色，讀時一目了然。佩戴者只需快速對照外圈的24小時刻度，就能一眼讀取原居地時間，對於經常出外公幹的商務人士尤其實用。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　此錶搭載原廠MT5450-U型GMT機芯，配備矽游絲，65小時動力儲備，更獲瑞士COSC及METAS雙重認證。同樣地，錶帶方面有三款選擇，包括五鏈節錶帶、三鏈節「鉚釘」錶帶及橡膠錶帶，三者皆配備Tudor專利T-fit快速調節系統，確保腕錶佩戴舒適穩固。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

6/ 活力與穩重並重：Tudor Royal 40mm

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　主打「一錶兼顧正裝與日常使用」的Tudor Royal系列，今年亦推出多個新版本，當中最具特色的，是一枚直徑40毫米、綠色錶盤的星期日曆版本。第一眼看過去，錶盤那鮮明卻不張揚的綠色，帶有光影變化的深淺層次，活力與穩重並備。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

 

　　略帶70年代運動正裝風格的錶殼及一體式五鏈節錶帶的配置（配備Tudor專利T-fit快速調節系統），是Tudor Royal最重要的設計語言，錶耳幾乎隱身於鍊節之中，配合拋光與啞面交錯處理，令腕上既有層次也不浮誇。搭載品牌MT5633型原廠機芯，大三針報時，星期及日曆視窗則分別位於12時及3時位置，動力儲備長達70小時，走時誤差也僅在6秒之內（-2/+4）。

 

WW2026｜百年 Tudor 新錶全解析：Monarch旗艦、Black Bay 系列、Royal 綠面星期日曆

Tags:#Watches and Wonders 2026#Watches & Wonders#腕錶#帝陀#Tudor#WW2026
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