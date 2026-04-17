降落世上最危險卻美麗的機場！走進幸福國度不丹，感受最大節慶、親睹國王風範

喜馬拉雅山脈的神秘國度不丹，可能是地球上最後一片淨土。提到不丹，人們的腦海中通常會首先浮現出一個概念——地球上幸福指數最高的國家。然而世間「幸福」到底為何物？不丹人所定義的幸福又是甚麼？帶著這樣的靈魂追問，筆者開啟了一趟命中注定的心靈淨化之旅。

飛機上迎接日出，對即將來臨且舉世聞名的降落充滿期待。是的，探索這個幸福之國，是從世界上最具挑戰性的降落開始。有著複雜地形的山地之國不丹，只有一個位於2300米高地上，且僅限於日間飛行的國際機場，因此不丹帕羅機場（Paro Airport）被譽為「世界上最危險且最美麗」的機場。

飛機先是在海拔5,486公尺的喜馬拉雅山脈間穿梭，降落前十分鐘內會被高山環繞，機師需具備在狹谷中「蛇行」穿梭的純熟技巧。飛機在接近降落時，會以極低的高度，在山坡間來一個驚險的最後急轉彎才能看見跑道，此時機師完全不能依賴儀器引導，僅靠目測和飛行經驗，最後瞬間對準只有2,265公尺長的狹窄跑道，以鋼鐵般的意志果斷降落。

高海拔空氣稀薄下帶來的較快降落速度，對飛機師的精準操作是極致考驗，稍有偏差，就會降落在民居屋頂或是衝出跑道。複雜的地形，極高的飛行難度，相信這個地球上的每一位機師，都會有挑戰帕羅機場的雄心壯志。

好消息是，自1983年2月11日不丹皇家航空開通了帕羅機場的第一條商業航線，當時全球僅有8名機師獲准在此降落，但至目前為止已增加至50名。然而每一位不丹人都對這些機師充滿信心，為擁有帕羅機場而驕傲——從開通國際航線至今，帕羅機場保持了零事故的驕人紀錄。

負責任地說，作為一名乘客，在飛機上鳥瞰喜馬拉雅山脈的視覺震撼，欣賞機師爐火純青但驚心動魄的降落表演，其激動、興奮和喜悅的心情，是此行甚至是此生最值得經歷的既刺激又難忘的體驗。

不丹是一個古老傳統、宗教文化與壯麗景緻交相輝映的神奇國度。在眾多節慶中，每年在不丹曆法第一個月（三或四月）舉行的帕羅策秋節（Paro Tshechu），是藏傳佛教重要人物蓮花生大師誕辰紀念日。 為期五天的節慶裏， 人們穿上最傳統、最典雅的服飾參與這個重要的社交與文化盛會。僧侶與當地舞者在作為主會場的堡壘寺院——帕羅宗（Paro Dzong），以絢麗的面具舞蹈演繹護法神驅魔的傳說故事，紀念蓮花生大師並為眾生祈福。帕羅策秋節不僅是一場色彩與動感的視覺饗宴，更是不丹文化與佛教傳統的靈性盛事。

節慶核心為最後一天清晨巨型唐卡的展開儀式，據說只要看上一眼，即具有淨化業障，帶來祝福的力量。現任不丹國王吉格梅·凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），就這樣毫無預兆地出現在帕羅策秋節這最後一天的清晨。劍眉星目，高大英俊的國王陛下就這樣走到我們面前停下，與站在身旁的美國女孩親切對話。從零距離親睹這位一身英氣，和藹親民的國王那一刻起，開始真切感受到不丹人民的幸福從何而來。

凱薩爾國王在不丹的Yangchenphu高等中學完成學業。 此後，國王前往美國馬薩諸塞州的菲利普斯學院，庫欣學院與惠頓大學繼續他的學業，然後在英國牛津大學完成政治學碩士學位。凱薩爾國王2006年上任，不丹政府於2008年11月正式啟用「 國民幸福總值」指數，以對應世界通用的「國內生產總值」。國王秉承其父早在1970年代就提出的理念，認為國民幸福總值比國內生產總值更有意義。經過數十年的規劃，終於成功制定了一套繁複的「幸福指標」並施行於全國。

這就是筆者此行得到關於「幸福是甚麼」的第一個具體而明確的答案。