大概絕大部分人都是從歌手身份認識李蕙敏。

最初，二人女子組合ECHO成員，折夥後，獨自出歌，〈橫濱別戀〉、〈活得比你好〉、〈（你沒有）好結果〉，唱出塵世間每一個受盡愛情重傷的女子心聲。

好多年之後，當李蕙敏在《我們不是甚麼》飾演暉仔阿媽，一個吸毒，終日承受家暴的女人，只有兩場加起來大概連十分鐘都沒有的戲，卻足以令人留意、記住，並在散場後上社交媒體讚歎。

這種讚歎，既因為李蕙敏的確做得好，也因為她一直以來給予外界的形象都是歌手——一位歌手，竟然能夠演得比好多（以）演員（自居的人）好，好到令人感到意外。

李蕙敏早就拍戲。在那個年代，很多歌手都拍戲，很多演員都唱歌，一個人有名氣，就不受制於任何界別。

記憶中最早一次在大銀幕看見李蕙敏，是1997年賀歲片《97家有囍事》，角色是二哥老非初戀情人甘慕玲，提供一種出一出來令場面熱熱鬧鬧的作用。半年後暑假檔，在林嶺東《高度戒備》飾演匪徒麥坤女友，一個帶有少少工具意味的角色，當然你也可以說她象徵著麥坤仍然存有的愛與良知。

飾演老非和麥坤的，都是吳鎮宇。

1998年，香港電影市道很差的一年。那一年，吳鎮宇自導自演，在《9413》借CID爛頭，說了一個表面似警匪類型片，實則有關一個人在一座城市搵出路的故事。李蕙敏的角色，終日流連酒吧的「弗得妹」，跟伍詠薇的心理醫生，構成爛頭兩個矛盾的心理面向。

是一齣明顯有話要說，可惜沒有甚麼人肯買飛捧場的電影。最令人記得的是吳鎮宇過馬路的戲，以及風格化的攝影——負責攝影的，是邱禮濤。

到了世紀末1999年，電影市道更差，難得《陰陽路》繼續拍下去——在邱禮濤執導的《陰陽路五之一見發財》裏，李蕙敏飾演發嫂，有一個由古天樂演的爛賭老公，發嫂不知道老公跟新居的男鬼有個協議：男鬼可以幫她老公贏大錢，條件是需要分享自己所擁有的一半，不只錢財，還包括女人和性命。當很多人只認為《陰陽路》是低成本胡鬧鬼片系列，這一集《一見發財》，相當出色，出色在故事結構，分成上下兩部分，既保留系列必備的搞笑式驚嚇，同時說了多種情，親情友情和愛情。

接近三十年後，香港電影又再落入一個低谷，但這個低谷很離奇，會有一兩齣票房大收到要上映加長版的現象級電影，同時又有不少台前幕後出來謝票但謝來謝去都不改片房謝皮表現的電影——邱禮濤自資拍了一齣戲，一齣呈現此時此刻複雜人性的戲，並找來李蕙敏，演一個活得比人差，沒有好結果的人。

卻得到迴響。

但願這迴響可以延續成一個好結果。