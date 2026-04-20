WW2026｜Patek Philippe 最受注目複雜新作：星空腕錶、Cubitus萬年曆、Nautilus 50週年限量座鐘

一如以往，Patek Philippe於今年Watches and Wonders錶展呈獻多款突破性頂級複雜新作。從首款顯示日出日落時間的星空腕錶6105G-001、Cubitus系列首枚萬年曆5840P-001，到靈感源自《拉封丹寓言》的自動機械腕錶5249R-001，以及配備24小時鬧鈴、現代三問與Nautilus 50週年限量座鐘等，皆完美詮釋品牌在複雜功能與稀有手工藝上的巔峰造詣。

1/ Grand Complications 6105G-001

要數Patek Philippe在今年Watches and Wonders最受注目的新作，必定是這款編號6105G-001的白金星空腕錶。錶徑達47毫米的18K白金錶殼，外側飾以X形結構裝飾，實心底蓋則飾以Patek Philippe的Calatrava十字星圖案，營造出太空艙護盾般的層次感，加上取消傳統錶耳及搭配一體化的黑色複合材質錶帶，營造具未來感的視覺效果。

錶盤由多層藍寶石水晶與礦物玻璃疊構而成，透過多片獨立旋轉的透明碟片，精準呈現北半球星空、月相及月亮軌跡；錶盤上的橢圓框選自日內瓦的夜空，將天文望遠鏡的視角濃縮於腕間。白金鏤空巴頓式指針以白色漆面處理，與日出、日落時間指針形成清晰層次，而外緣日期刻度則以紅色漆面指針指示，在深邃夜空之上形成亮眼對比，讀時與觀星同樣一目了然。

Patek Philippe用上超過五年時間開發240 C LU CL LCSO自動機芯，同時整合星空圖、月相、日出日落時間顯示，以及夏令時間與冬令時間校正機制，厚度卻只有7.93毫米。搭載22K金離心迷你自動盤，動力儲存介乎38至48 小時之間。

2/ Cubitus 5840P-001

這款集複雜萬年曆功能與頂級鏤空工藝於一身的Cubitus 5840P-001鉑金萬年曆腕錶。此錶採用錶徑45毫米的方形鉑金錶殼，厚度僅10mm。錶殼採用了拋光與縱向拉絲兩種打磨修飾，6點位置隱藏一顆長方形鑽石，延續Patek Philippe鉑金腕錶的低調奢華傳統。

藍色太陽放射紋錶盤，經激光切割橫向條紋鏤空，讓下方的方形機芯的結構細節若隱若現。白金立體時標及棒形指針加上白色夜光塗層，三個蝸形紋小錶盤負責日期、星期、月份與閏年等顯示，佈局延續經典萬年曆腕錶的特色。

此錶搭載Patek Philippe全新自製的28-28 Q SQU自動機芯，這是以品牌經典超薄240 Q萬年曆為基礎重新設計的方形鏤空版本，同時是Cubitus 系列首枚萬年曆與首枚方形高級複雜機芯。

3/ Grand Complications 5249R-001

設計靈感取材自經典《拉封丹寓言》的高級複雜腕錶5249R-001，無疑是當代製錶工藝與古典文學完美揉合的巔峰之作，堪稱一座佩戴在腕上的微型「機械劇院」。錶盤以精湛的手工雕刻重現了「狐狸與烏鴉」的生動場景，在平時並不顯示時間；當按下2時位置的按鈕，「狐狸」與「烏鴉」會依次顯示時、分，然後返回原位。

腕錶採用直徑43毫米的18K玫瑰金軍官式錶殼，內部搭載全新研發的31-260 PS HMD AU自動上鍊機芯。為了呈現極致的視覺層次，錶盤上的狐狸、樹木與烏鴉等九件立體裝飾均由大師級工匠耗費逾150小時純手工雕琢而成。

4/ Grand Complications 5322G-001 & 5322G-010

這兩款分別以藍色及綠色為主調的5322G高級複雜腕錶，標誌著Patek Philippe在報時領域上的另一個技術巔峰，它們搭載全新開發的AL 30-660 S C自動上鍊機芯，將實用的24小時響鬧鈴功能與現代美學完美結合。儘管結構極其複雜，機芯厚度卻僅為6.6毫米，響鬧鈴聲響清脆悅耳。更難得的是腕錶具備30米防水性能，解決報時錶難以兼顧防水的痛點。

外觀上，5322G採用直徑41毫米白金錶殼，錶側細膩地飾以品牌標誌性的Clous de Paris巴黎釘紋，配合流暢的鏤空錶耳，展現極致的優雅氣息。5322G-001配備海軍藍顆粒紋錶盤，而5322G-010則採用漆面紋理綠色錶盤，色彩濃郁深邃。錶盤的12時位置設有響鬧時間雙視窗，以及專屬的晝夜顯示，操作一目了然。

5/ Grand Complications 7047G-001

三問報時腕錶一直是Patek Philippe的重頭戲，全新7047G-001白金三問腕錶將傳統頂級工藝與現代運動美學完美融合，大膽打破正裝錶的嚴肅框架，賦予腕錶前衛的都市氣息。

錶徑僅38毫米的7047G-001採用18K白金錶殼，搭配深邃的海軍藍色錶盤，錶盤中央飾以「碳纖風格」浮雕圖案，這設計首次見於Calatrava 6007系列。搭配亮橙色的秒針與時標，與海軍藍色錶盤形成強烈的視覺對比。錶帶則選用帶有織物紋理的藍色複合材質，並飾以橙色縫線，進一步強化整體的運動氣息。

腕錶搭載R 27 PS自動上弦機芯，雙音錘與雙簧片裝置更提供清亮悠揚的鳴報聲。這枚由327個零件組成的精密心臟，配備22K金迷你自動盤，為腕錶提供至少43小時至最多48小時的動力儲存。

6/ Nautilus 958G-001

這款編號958G-001的座鐘，是Patek Philippe為慶祝Nautilus問世50週年而推出的傑作。由於它是Nautilus首個機械座鐘，加上擁有多項實用功能，相信其收藏價值比另外三款50週年版的Nautilus腕錶更高。

這個以18K白金製造的座鐘，忠實還原Nautilus的圓角八角形錶殼，其經典的藍色太陽放射紋面盤，配上細緻的水平浮雕紋路，與鑲嵌的13顆梯形切割鑽石時標相互映襯，呈現沉穩尊貴的質感。

Nautilus 958G-001座鐘搭載了專為其開發的31-505手動上鍊機芯，雙發條盒提供長達8天動力儲存。面盤佈局精巧，除基本的時、分顯示，還整合了動力儲存、小秒針以及指針式日期與星期顯示，功能完備且佈局層次分明。而最令人驚喜的細節，在於其鉸鏈式底蓋，打開後能作為支架，也為座鐘的內部結購提供保護。座鐘底部刻有「50th Anniversary」紀念字樣，全球僅限量100枚。