出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？

感情的最痛苦懲罰，不是對方不愛你，而是對方說愛你，但他心裏卻在想另一個。

「你點解仲有同個女人whatsapp傾偈？你應承咗唔會再同佢接觸，咁即係算點？」她激動的說：「又話想重建我哋嘅關係，但你根本唔想離開佢！」

「唔係我搵佢，係佢主動聯絡我咋。」他希望安撫她：「喺whatsapp傾下偈啫，又無見面，只係普通朋友，你唔好咁敏感啦！」

「你同佢開始偷食嗰陣，咪係普通朋友囉！我係要你唔可以同佢再有任何接觸。係咪你根本唔想離開佢、仍然掛住佢？」她的情緒不但沒被安撫，反更躁動。

兩個月前她發現丈夫與前公司的一位女同事出軌，丈夫承諾結束婚外情，但這夜卻發現丈夫與第三者仍然間歇有聯絡。

出軌後想重建婚姻，一定要跟第三者斷絕接觸嗎？反正已經承諾不會再犯，與第三者保持著朋友關係，可以嗎？

出軌後修復關係有一個基本原則，是兩個人要共同改變和付出，如果一方想重建，另一方卻想維持現狀，那麼修復關係可能只是一種內耗。

出軌之後，卻不願意回應伴侶要求而作出改變，以一些「我哋只係朋友」、「我無聯絡佢，係佢主動搵我，只係傾兩句」等理由作解釋，是一種思想與行為之間的落差(Discrepancy)，甚至在想將行為合理化，企圖減少婚姻關係的張力，也不需要面對自己的內疚。

「承諾不再出軌」，只是修補婚姻的Minimum Charge。

重建信任需要安全感滋養，如果出軌者仍然保持與第三者接觸，等於將被背叛者放置在創傷中，每一天重複被折騰。真正的修復，是出軌者願意承擔責任，不企圖淡化和辯解，真誠選擇去面對伴侶的創傷和需要。

出軌後修復婚姻，需要主動切斷與第三者關係，生活變得更透明，讓伴侶看到你的言行一致(Congruence)，減少不安，因為一個信任已經破產的人，不能單靠「我應承唔會再犯」，就能令別人對你沒有懷疑。

「再見亦是朋友」，在出軌後重建婚姻，只會增加毒素。