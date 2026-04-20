歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？
Love Philosophy

出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　感情的最痛苦懲罰，不是對方不愛你，而是對方說愛你，但他心裏卻在想另一個。

 

　　「你點解仲有同個女人whatsapp傾偈？你應承咗唔會再同佢接觸，咁即係算點？」她激動的說：「又話想重建我哋嘅關係，但你根本唔想離開佢！」

 

　　「唔係我搵佢，係佢主動聯絡我咋。」他希望安撫她：「喺whatsapp傾下偈啫，又無見面，只係普通朋友，你唔好咁敏感啦！」

 

　　「你同佢開始偷食嗰陣，咪係普通朋友囉！我係要你唔可以同佢再有任何接觸。係咪你根本唔想離開佢、仍然掛住佢？」她的情緒不但沒被安撫，反更躁動。

 

　　兩個月前她發現丈夫與前公司的一位女同事出軌，丈夫承諾結束婚外情，但這夜卻發現丈夫與第三者仍然間歇有聯絡。

 

　　出軌後想重建婚姻，一定要跟第三者斷絕接觸嗎？反正已經承諾不會再犯，與第三者保持著朋友關係，可以嗎？

 

　　出軌後修復關係有一個基本原則，是兩個人要共同改變和付出，如果一方想重建，另一方卻想維持現狀，那麼修復關係可能只是一種內耗。

 

　　出軌之後，卻不願意回應伴侶要求而作出改變，以一些「我哋只係朋友」、「我無聯絡佢，係佢主動搵我，只係傾兩句」等理由作解釋，是一種思想與行為之間的落差(Discrepancy)，甚至在想將行為合理化，企圖減少婚姻關係的張力，也不需要面對自己的內疚。

 

　　「承諾不再出軌」，只是修補婚姻的Minimum Charge。

 

　　重建信任需要安全感滋養，如果出軌者仍然保持與第三者接觸，等於將被背叛者放置在創傷中，每一天重複被折騰。真正的修復，是出軌者願意承擔責任，不企圖淡化和辯解，真誠選擇去面對伴侶的創傷和需要。

 

　　出軌後修復婚姻，需要主動切斷與第三者關係，生活變得更透明，讓伴侶看到你的言行一致(Congruence)，減少不安，因為一個信任已經破產的人，不能單靠「我應承唔會再犯」，就能令別人對你沒有懷疑。

 

　　「再見亦是朋友」，在出軌後重建婚姻，只會增加毒素。

 

Tags:#出軌#愛情#兩性#性治療師#性治療#情感關係#Love Philosophy#性
Add a comment ...Add a comment ...
專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
更多性治療師手記文章
專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處