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夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇
Makeup
Editor’s Pick

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

TEXT:Angel SPHOTO:官方圖片

　　隨著五月將至，盛夏的氣息悄然而生，是時候讓衣櫥裡的小短褲與背心重新登場。衣服換季之餘，妝容也需同步染上夏日色彩！提到夏天，腦海中總會浮現陽光沙灘與沁涼的水果梳打；今季，各大美妝品牌紛紛推出充滿透明感的夏日唇妝。今次 DIVA 特別為讀者嚴選四款唇妝單品，邀你一同抹上這份專屬於炎炎夏日的魅力！

 

#1 shu uemura kinu care cc oil絹感潤護水光精華唇油

 

　　植村秀全新推出 kinu care cc oil絹感潤護水光精華唇油，專為亞洲肌膚而設，配方內含93%的護唇成分，添加了山茶花油、荷荷巴籽油及白芒花籽油，一抹即能塑造既水潤又豐滿的唇妝。特別設計的雙面刷頭令搽上唇色更為方便和「新手友好」，無需鏡子也能輕鬆塗出好唇妝！

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

shu uemura kinu care cc oil絹感潤護水光精華唇油 $330

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

 

　　系列推出一共八款色調，獨特之處在於色彩修正作用，當中「薄荷凍」和「冰透粉」最受矚目——雖然看似較新穎的色調，但能精準修飾唇部過度泛紅的狀況，在校正瑕疵的同時，也能提升妝感。

 

查詢/購買：shu uemura 

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

 

#2 Kanebo 持色水嫩活力唇膏、持色柔嫩霧感唇膏

 

　　連續兩年橫掃日本美容大賞 No.1、同時也是編者私心回購清單常客的 Kanebo 唇膏，今夏再度帶來驚喜。全新夏季彩妝限定系列以「色彩光韻 」為靈感，推出四款限定色唇膏。

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

Kanebo 持色水嫩活力唇膏、持色柔嫩霧感唇膏 $290

 

　　系列分為兩大質感：「Vibrant」 加入細緻珠光，細微的光影點綴能瞬間點亮妝容；而 「Breathe」 則追求優雅與柔和的色澤，為妝效增添幾分輕熟神韻。技術上，唇膏結合了品牌著名的 「5R Nuance Color」 與長效持色配方，不僅耐摩擦且不易脫妝，十分適合夏日之用。

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

 

查詢/購買：Kanebo 

 

#3 PAUL & JOE GLOSSY ROUGE 豐盈水漾唇蜜

 

　　身為果香香水的愛好者，編者對於充滿果汁感的美妝品同樣毫無抵抗力。今年PAUL & JOE 推出夏季彩妝系列「Savor The Color」，當中人氣產品Glossy Rouge 豐盈水漾唇蜜系列，推出三款全新夏日色調，唇蜜色調來自熱帶水果為靈感，分為是「#07 櫻桃果汁」、「#08 水亮玫瑰」、「#09 蜜桃果凍」，色澤透亮和水潤感十足。

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

PAUL & JOE GLOSSY ROUGE 豐盈水漾唇蜜 $220

 

　　唇蜜採用Smooth Oil平滑油技術，觸感滑順而不黏膩，值得一提是當中加入了橙花蜜、透明質酸等保濕成分，除了長效妝效，更有護唇作用，讓讀者們在炎夏的陽光下，輕鬆演繹出一份清爽夏日妝容。

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

 

查詢/購買：PAUL & JOE

 

#4 NARS Petal Play限量系列 Afterglow 悅光唇彩

 

　　今年NARS全新推出petal Play 限量彩妝系列，將柔光與花瓣帶入美妝產品，當中熱賣的afterglow悅光唇彩推出了「珠光柔杏色 #Leap Of Faith」 與「玫瑰粉調#New Dawn」，唇彩質感順滑，也易於推開，不會出現卡紋的情況。配方添加了富含抗氧化的紅桑莓籽油，能夠做到長達 8 小時的滋潤呵護。最令人愛不釋手的是換上限定花瓣造型的精緻包裝，是今年夏天化妝包裡的顏值擔當！

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

NARS Petal Play限量系列 Afterglow 悅光唇彩 $270

 

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

夏日降溫系唇妝！精選 4 款盛夏唇彩：植村秀全新唇油校色、Kanebo限定珠光色、PAUL & JOE果汁水潤唇

 

查詢/購買：NARS

Tags:#美妝#2026#2026春夏#Editor’s Pick#春夏美妝#LIPSTICK#NARS#唇彩#shu uemura#Kanebo#PAUL & JOE
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