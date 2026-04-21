2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

每年金像獎紅地毯，向來是眾星造型角力的首個舞台。在獎項揭曉之前，整體造型表現往往已先行定調。。今年「最佳衣著獎」由杜德偉與衛詩雅奪得，結果可謂順理成章。前者以黑色西裝配搭功夫式腰帶，在極簡輪廓中注入鮮明個人語言；後者則以透視珠片羽毛晚裝突圍，於華麗與輕盈之間取得平衡。

至於其他焦點造型，亦各自展現不同取向。舒淇以黑色西裝現身，風格更見收斂；章子怡選擇藍黑配色，在穩重基調中延伸其一貫氣場；廖子妤的銀色長裙線條俐落，呈現出清晰輪廓；陳法拉回歸港產片，以白色 CHANEL 造型作為起點，語調內斂；宣萱則以黑白對比構築造型重心，展現從容而鮮明的個人風格。

舒淇：Schiaparelli

久違金像獎紅地毯的舒淇，今年帶著新晉導演身份回歸，更她憑《女孩》獲得多項提名，最終奪得新晉導演。但她沒有選擇誇張的晚禮服，反而以 Schiaparelli 2026 春夏高級訂製的黑色西裝外套襯絲緞長裙，配上一副太陽眼鏡，那種「我來拿獎，但我很低調」的高冷感拿捏得恰到好處。據說這個造型是致敬 29 年前讓她嶄露頭角的《洪興十三妹》，當年的江湖氣，如今已沉澱成大將之風。

廖子妤：Ralph Lauren

憑《像我這樣的愛情》首度封后的廖子妤（Fish），在行紅地毯中選擇了 Ralph Lauren 銀色低胸長裙。這套造型完美演繹了何謂「撐得起」——沒有多餘設計，全靠個人的氣質撐場。Fish 曾笑言「沒信心就靠衣服」，但其實這條裙更像是她狀態的延伸：穩定、安靜。 這種「剛好」的分寸感，是她整個造型最關鍵的地方，簡單而優雅。

衛詩雅：Valentino

衛詩雅可說是當晚的大贏家，個人獲得兩個獎項；《再見UFO》奪得「最佳女配角」及「最佳衣著獎」。她在紅地毯穿上 Valentino 米色 Lace 透視珠片連身羽毛晚裝現身，若隱若現的透視剪裁，為整體造型增添一抹柔和質感，在輕盈與裝飾感之間取得某種微妙平衡。她在後台笑言為了這套戰袍，辛苦操練臀部肌肉，並笑說「無白操」。

章子怡：Giorgio Armani

憑《醬園弄．懸案》入圍「最佳女主角」的章子怡，選擇了 Giorgio Armani 2026 春夏系列壓軸亮相紅地毯。藍色刺繡短袖上身搭配黑色珠片晚裝長裙，露背設計點到即止，藍與黑的交錯在閃光燈下呈現出近乎深海的層次。不過，短袖剪裁與整體廓形略帶幾分熟齡端莊的氣息，與她一貫的凌厲氣場相比，多了一絲耐人尋味的轉變。

陳法拉： CHANEL

以《贖夢》首度角逐影后寶座的陳法拉，穿上由 Matthieu Blazy 親自操刀的 CHANEL 2026 春夏系列走紅地毯。白色絲緞長連身裙，剪裁內斂流暢，格調不落俗套。配戴了以 N°5 香水為靈感的鑽石耳環及幾何菱格紋珠寶，整體散發出一種從容而克制的知性美。

宣萱：Ralph Lauren

同樣選擇 Ralph Lauren，廖子妤走銀色珠片的閃耀路線，而宣萱則轉向另一種語調——以黑白經典對比作主軸，展現俐落而沉穩的風格。上身黑色皮革低胸剪裁，下身拼接白色透視薄紗，剛柔材質之間形成鮮明對照，亦令整體造型更見層次，呼應其一貫從容而不張揚的個人風格。

梁雍婷：DEMO

選擇穿上香港獨立設計品牌 DEMO Métier 2026 系列，以男裝結構剪裁的西裝上衣為基礎，胸前僅以兩條黑布交叉覆蓋，在大膽與克制之間拿捏出恰到好處的分寸。品牌創辦人 Derek Chan 一向以「柔性男裝美學」見稱，性別流動的設計語言，亦令這身造型在她身上呈現出更具延伸性的詮釋空間。

Men in Black

男星方面，今年紅地毯幾乎由全黑造型主導，然而細節處理才見高下。梁家輝以一身 Ralph Lauren 全黑造型配襯簡約 Qeelin 頸鏈亮相，在克制之中展現沉穩氣場，最終奪得影帝，可謂實至名歸；張繼聰則以黑白西裝配搭 Graff 珠寶，為傳統正裝注入一抹精緻亮點；古天樂選擇深藍色寬鬆剪裁西裝，配以 Cartier 胸針及腕錶，於低調基調中流露出不容忽視的份量感，雙料入圍「最佳男主角」（《私家偵探》及《尋秦記》）。

至於當晚最具話題性的男裝造型，則非杜德偉莫屬。他選穿 Ferragamo 低胸西裝套裝，腳踏 Christian Louboutin 皮鞋，焦點落在腰間一條帶有「中國功夫」語彙的黑色腰帶。東西元素的碰撞本具風險，但他卻以相對從容的姿態駕馭，令造型在傳統晚裝框架中開展出另一種可能，最終奪得「最佳衣著獎」及「最佳男配角」獎。