歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

12
五月
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力 亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演官方支付夥伴ㅤ與樂迷共享旅遊魅力
大型盛事 節慶活動
亞洲國際博覽館｜Visa 擔任《 Laufey: A Matter of Time Tour》 巡演...
推介度：
12/05/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
diva
全文搜索
Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場
Fashion News

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

TEXT:TaboPHOTO:官方圖片

　　每年金像獎紅地毯，向來是眾星造型角力的首個舞台。在獎項揭曉之前，整體造型表現往往已先行定調。。今年「最佳衣著獎」由杜德偉與衛詩雅奪得，結果可謂順理成章。前者以黑色西裝配搭功夫式腰帶，在極簡輪廓中注入鮮明個人語言；後者則以透視珠片羽毛晚裝突圍，於華麗與輕盈之間取得平衡。

　　至於其他焦點造型，亦各自展現不同取向。舒淇以黑色西裝現身，風格更見收斂；章子怡選擇藍黑配色，在穩重基調中延伸其一貫氣場；廖子妤的銀色長裙線條俐落，呈現出清晰輪廓；陳法拉回歸港產片，以白色 CHANEL 造型作為起點，語調內斂；宣萱則以黑白對比構築造型重心，展現從容而鮮明的個人風格。

 

舒淇：Schiaparelli

　　久違金像獎紅地毯的舒淇，今年帶著新晉導演身份回歸，更她憑《女孩》獲得多項提名，最終奪得新晉導演。但她沒有選擇誇張的晚禮服，反而以 Schiaparelli 2026 春夏高級訂製的黑色西裝外套襯絲緞長裙，配上一副太陽眼鏡，那種「我來拿獎，但我很低調」的高冷感拿捏得恰到好處。據說這個造型是致敬 29 年前讓她嶄露頭角的《洪興十三妹》，當年的江湖氣，如今已沉澱成大將之風。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@hongkongfilmawards

 

廖子妤：Ralph Lauren

　　憑《像我這樣的愛情》首度封后的廖子妤（Fish），在行紅地毯中選擇了 Ralph Lauren 銀色低胸長裙。這套造型完美演繹了何謂「撐得起」——沒有多餘設計，全靠個人的氣質撐場。Fish 曾笑言「沒信心就靠衣服」，但其實這條裙更像是她狀態的延伸：穩定、安靜。 這種「剛好」的分寸感，是她整個造型最關鍵的地方，簡單而優雅。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/Getty Image

 

衛詩雅：Valentino

　　衛詩雅可說是當晚的大贏家，個人獲得兩個獎項；《再見UFO》奪得「最佳女配角」及「最佳衣著獎」。她在紅地毯穿上 Valentino 米色 Lace 透視珠片連身羽毛晚裝現身，若隱若現的透視剪裁，為整體造型增添一抹柔和質感，在輕盈與裝飾感之間取得某種微妙平衡。她在後台笑言為了這套戰袍，辛苦操練臀部肌肉，並笑說「無白操」。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@michellewsn

 

章子怡：Giorgio Armani

　　憑《醬園弄．懸案》入圍「最佳女主角」的章子怡，選擇了 Giorgio Armani 2026 春夏系列壓軸亮相紅地毯。藍色刺繡短袖上身搭配黑色珠片晚裝長裙，露背設計點到即止，藍與黑的交錯在閃光燈下呈現出近乎深海的層次。不過，短袖剪裁與整體廓形略帶幾分熟齡端莊的氣息，與她一貫的凌厲氣場相比，多了一絲耐人尋味的轉變。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/CFP

 

陳法拉： CHANEL

　　以《贖夢》首度角逐影后寶座的陳法拉，穿上由 Matthieu Blazy 親自操刀的 CHANEL 2026 春夏系列走紅地毯。白色絲緞長連身裙，剪裁內斂流暢，格調不落俗套。配戴了以 N°5 香水為靈感的鑽石耳環及幾何菱格紋珠寶，整體散發出一種從容而克制的知性美。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/falachenfala

 

宣萱：Ralph Lauren

　　同樣選擇 Ralph Lauren，廖子妤走銀色珠片的閃耀路線，而宣萱則轉向另一種語調——以黑白經典對比作主軸，展現俐落而沉穩的風格。上身黑色皮革低胸剪裁，下身拼接白色透視薄紗，剛柔材質之間形成鮮明對照，亦令整體造型更見層次，呼應其一貫從容而不張揚的個人風格。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@jessicahsuan_official

 

梁雍婷：DEMO

　　選擇穿上香港獨立設計品牌 DEMO Métier 2026 系列，以男裝結構剪裁的西裝上衣為基礎，胸前僅以兩條黑布交叉覆蓋，在大膽與克制之間拿捏出恰到好處的分寸。品牌創辦人 Derek Chan 一向以「柔性男裝美學」見稱，性別流動的設計語言，亦令這身造型在她身上呈現出更具延伸性的詮釋空間。

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@rachellyt

 

Men in Black

　　男星方面，今年紅地毯幾乎由全黑造型主導，然而細節處理才見高下。梁家輝以一身 Ralph Lauren 全黑造型配襯簡約 Qeelin 頸鏈亮相，在克制之中展現沉穩氣場，最終奪得影帝，可謂實至名歸；張繼聰則以黑白西裝配搭 Graff 珠寶，為傳統正裝注入一抹精緻亮點；古天樂選擇深藍色寬鬆剪裁西裝，配以 Cartier 胸針及腕錶，於低調基調中流露出不容忽視的份量感，雙料入圍「最佳男主角」（《私家偵探》及《尋秦記》）。

　　至於當晚最具話題性的男裝造型，則非杜德偉莫屬。他選穿 Ferragamo 低胸西裝套裝，腳踏 Christian Louboutin 皮鞋，焦點落在腰間一條帶有「中國功夫」語彙的黑色腰帶。東西元素的碰撞本具風險，但他卻以相對從容的姿態駕馭，令造型在傳統晚裝框架中開展出另一種可能，最終奪得「最佳衣著獎」及「最佳男配角」獎。

 

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@hongkongfilmawards

 

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/Cartier

 

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/Qeelin

 

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場

Source/IG@hongkongfilmawards

 

Tags:#金像獎2026#舒淇#章子怡#香港電影#最佳衣著#衛詩雅#Schiaparelli#Valentino#梁雍婷#杜德偉#Ferragamo#DEMO#RalphLauren#CHANEL#GiorgioArmani#ChristianLouboutin
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處