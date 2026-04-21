上環全新三層高精品茶概念店：必飲浮‧鴛鴦！以茶入饌必食頭春六堡蔘香雞、正山小種牛小排

近年與茶結緣，加上我不是咖啡迷，所以一直也期待香港有間像樣的茶室，而不是滿街滿巷的珍奶水果茶飲店。香港人雖愛飲茶，得閒飲茶嘛！但真正「品茶」的又有多少？始終香港步調太快。

香港曾經是中國茶葉走向世界的重要轉口重鎮（特別是普洱茶，曾是全球最大集散及出口地之一），茶文化底蘊其實深厚得嚇人。只是，城市令人健忘。終於，在數月前，上環多了一間三層高的精品茶概念店——離念茶蒔。這不是又一間賣珍奶或水果茶的網紅店，而是一間真正想把「像樣的茶室」帶回香港的空間。

店主兼茶藝師趙玥洺（Ming）說，這是她繼觀塘「想爺爺了」和大圍「老去茶事」之後的第三個延伸，也是她對人生階段最誠實的感悟：「離念」是放下執著、無念地感受世界；「茶蒔」則是茶樹從種子到茁壯的成長過程，每一棵都獨一無二，就像每一個來喝茶的你我。成都的悠閒茶館、台灣的精緻茶空間，我們看過不少，也羨慕過不少。但「離念茶蒔」出現後，我忽然覺得：香港不需要再羨慕別人。我們有上環這個茶文化歷史重地，有像 Ming 這樣願意沉下心來做茶的人，有願意把茶樹成長歷程、人生感悟都放進一杯茶裏的態度。

地下層除了設有外帶茶飲外，還有精品選物區。裝潢設計以粗獷石材、泥土色調、綠色盆栽，配上紅泥地磚和落地玻璃摺門，霓虹燈招牌一亮，直接變成文青打卡熱點。這裏的感覺，像茶樹剛破土而出，野性又帶點文藝。拾級而上，一樓餐廳換成溫潤琥珀色調和大量木系素材，吊燈形狀像蓋碗，溫暖愜意。到了二樓活動空間，胡桃木與淡雅綠意交織，燈光柔和得像禪室，適合靜靜品茶、聽茶席、學評茶。三層空間，三種心境，把茶樹從萌芽、轉化到圓滿昇華的歷程，演繹得非常詩意。

外帶茶飲只有 16 款，貴精不貴多，全由茶藝師親自挑選精品原茶。重焙烏龍、野薑花烏龍、白蘭花茉莉綠茶、紅玉紅茶，每一款都有來頭。最吸睛的是他們首創的 Floating Dir-Tea 浮‧鴛鴦——把經典 Dirty 咖啡的概念搬到茶上，意式濃縮直接倒進混了茶底的燕麥奶表層，茶、咖啡、奶三層分明，冷熱交織，層次感爆棚。檸茶控絕對不能錯過「會上癮的凍檸茶」，用雪片梨香單叢拼炭焙鐵觀音打底，配油柑、檸檬和柑桔仔，茶韻悠長到真的會一杯接一杯。還有「香港茶蒔」系列，用本地老字號茶行（如林奇苑、福華）的茶葉做 On Tap 冷萃，濃郁鮮活，每次換茶行都有驚喜。

地下選物區有自家茶餅、茶葉禮盒，也有來自本地、內地、台灣的手作陶器茶具、陶泥飾品，以及本地製造的天然線香和茶味香氛。跟 Between Haru 合作的「大白兔糖曲奇」和「櫻花蝦乾雪球曲奇」，懷舊又精緻。二樓還會舉辦茶席、評茶教學、Tea Cocktail 分享、品茶音樂會等活動，Ming希望把茶文化以最貼地、最生活化的方式推廣開去。

一樓餐廳的以茶入饌菜單，是讓人眼前一亮的亮點。如酒香醉乳鴿，以烏龍茶配上糟滷把乳鴿浸熟，乳鴿浸得剛剛好，肉質嫩滑多汁，酒香輕柔而不搶戲，完美襯托出鴿肉本身的鮮甜。吃完之後，齒頰久久留著茶與酒交織的餘韻，令人回味。

頭春六堡蔘香雞是離念茶蒔茶食裏最有記憶點的主菜之一。肥厚的三黃雞用加入頭春六堡熟茶和野山蔘的秘製滷水慢熬，茶香與蔘香層層滲進雞肉裏，既溫補又不油膩。咬下去肉質嫩滑，幽幽的藥材香氣和六堡茶的陳韻交織，像喝了一碗升級版的茶版人蔘雞，暖到心裏去。師傅把茶當成真正的主角，而不是配角，這份用心吃得出來。吃完一隻，配杯熱茶，餘味悠長。

這道羊肚菌黑松露米形意粉吃起來比一般黑松露意粉更有層次，醬汁用羊肚菌、黑松露和幾種雜菌慢煮，加入少許忌廉調和，菌香濃郁帶點泥土氣息，黑松露的香氣明顯但不會過重。米形意粉吸飽了醬汁，每一口都軟中帶煙韌，咬下去能清楚感受到羊肚菌的脆嫩口感，以及黑松露細細的顆粒在舌尖散開。整體味道鮮美濃厚，卻不會過於油膩，素食者絕對能吃得滿足。

正山小種紅茶漬牛小排燒汁米形意粉很特別，安格斯牛小排肉質軟嫩、油脂豐富，不用紅酒，而是先用正山小種紅茶醃過，再低溫慢煮足足 24 小時。牛肉本身的濃郁肉香吃進嘴裏後，尾韻居然慢慢浮現出明顯的奶茶甜香，那種紅茶特有的煙燻與蜜糖感，和牛油脂融合得非常自然。米形意粉吸滿了秘製燒汁，這汁用大量蔬菜、牛肉和牛骨長時間熬成，帶著濃厚的肉香甜味，每一口都滑溜入味。

甜品也出色，茉莉香片奶凍‧香料芒果醬的奶凍用茉莉香片茶製成，入口香滑細膩，奶香濃郁之餘，清楚帶出茉莉花的清幽香氣，一點也不膩。配上的芒果醬特別之處在於加入了花椒和八角等香料，芒果的果香被襯得更鮮明，同時多了微微的麻香和甘草般的甜味，整體清新開胃，完全不甜膩。

川渝紅糖糍粑配豆腐雪糕的紅糖糍粑外層炸得金黃香脆，一咬下去內裏軟糯又有煙韌的口感，紅糖的香甜味濃而不膩。配上清爽的豆腐雪糕，熱的糍粑遇上冰冷的雪糕，冰火交融的對比非常明顯，甜香與淡淡的豆香互相襯托，吃起來既滿足又不會過甜。

地址：中環皇后大道中286號

營業時間：星期一至五 10am-9pm；星期六、日及公眾假期 10am-9pm

Instagram：chas_bythetime