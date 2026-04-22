女人愈是優秀，愈被群眾打壓，熟齡女子就不配談擇偶條件嗎？

早前冬季奧運的精彩賽事成為了城中熱話，當中奪金的兩位日本雙人花式滑冰選手更是圈粉無數。可有想過，退役後的他們，其實不過是個普通人，同樣也有著普通人的生活煩惱。

高橋成美是前女子花式滑冰選手，與同伴在雙人賽中得到過不俗的成績。退役後，她開始了專業評述員的生涯，偶爾也會在電視台綜藝節目中亮相。近期她以母胎單身的姿態，參加了「相親」的綜藝，並發表了她的擇偶條件，卻意外地被酸民狂噴，指責她心頭太高。

以為她想找的是高富帥嗎？並沒有，她的基本門檻是26至46歲，身高168厘米以上，年收入800萬日圓，折合約為港幣3萬4千元月薪而已。至於外表，她期望對方屬於長相清秀白皙的「鹽顏」，具備中等身材或帶點肌肉，強壯而且有明顯腹肌，但不能有體味。性格方面，需要寬容大度，在職場上展現自信，但談戀愛時會樂意多與伴侶見面。

而高橋自己呢？除了憑著出色的評述風格而廣受歡迎外，現年34歲的她亦是日本名牌大學畢業生，精通七國語言，年輕時曾代表國家前往世界各地出戰奧運等大型賽事，現任日本奧委會評議員，目標是成為「體育廳長官」。天生一副童顏的高橋，絕對是實幹型女性，而並非花瓶或讀稿機器。

相比起高橋自身的優秀背景，她的擇偶條件似乎不算過高吧！168厘米以上、月薪3萬餘元，搞得好像隨時在香港的24／7健身室裏也能找對人。問問身邊的女性朋友，她們設的最低門檻都在175厘米以上，達到180才算是理想型！

怎麼酸民會覺得高橋的要求過高呢？明明日本成年男性的平均高度也在171至172厘米區間，那麼，問題大概就出於年齡和工資吧！

他們似乎覺得一位年收800萬日元的男性，理應可以找一個更年輕貌美的對象；而潛台詞就是，管她有甚麼成就，一個沒戀愛經驗的34歲女性，憑甚麼去羅列要求？這場輿論風波背後，是人心的扭曲：他們恐懼強大而清醒的女性，更懼怕她們在認清狀況後，依然優雅地拒絕屈就。他們最想看到的是，像高橋這樣的女性會向現實低頭，自貶身價。

社會對年過三十的單身女士總是不太友善，從四方八面而來的冷嘲熱諷，每每叫人摸不著頭腦。他們會覺得沒人愛是基於你的外表問題、性格問題、職業問題等等，為何從來不說，是緣份問題？

別以為「大家女人」，所以女性會對同類仁慈一點，事實恰好相反，來自女人的批評多半都是頗涼薄的，彷彿只要將對方拉下神壇，掉進平庸的泥沼，自己那份委曲的婚姻或單身的焦慮就能得到救贖。她們喜歡從酸言酸語中尋找安全感，不能接受別人活得比自己好。

擇偶條件從來不是市場買賣，而是一個人對生活和愛情的堅持。與其說高橋的要求過高，不如認清這是社會性的集體焦慮，是對女性進步的後知後覺；女人愈優秀愈被打壓，正是父權社會的特質。

莫論電視台的相親綜藝成效如何，只要高橋能夠繼續維持那份從容自若，便已勝過了這場無謂的網絡審判。