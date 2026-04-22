WW2026｜Grand Seiko、Credor、Behrens 三大亞洲品牌亮點直擊

在2026年的Watches and Wonders鐘錶展上，亞洲製錶勢力以截然不同卻同樣迷人的姿態閃耀全場。Grand Seiko以「神秘瀑布」與「冰森林」等工藝傑作，展現日本自然美學與精準的巔峰。同屬Seiko集團的頂級品牌Credor，則透過金雕陀飛輪與傳奇設計師聯名的運動奢華腕錶，詮釋細膩光影與建築美學的融合。至於來自中國的獨立製錶品牌Behrens，大膽挑戰物理與設計的邊界，以僅重8克的超輕量腕錶及與Vianney Halter的聯名作品，帶來顛覆傳統的未來感與文化碰撞。以上三個亞洲品牌，正以深厚的文化底蘊與創新精神，不斷開拓高級製錶版圖。

1/ Grand Seiko Mystic Waterfall

這款限量50枚的腕錶，由Grand Seiko頂尖工匠搖籃Micro Artist Studio傾力打造，其設計靈感源自於日本長野縣山間深處、唯有在特定季節與光影下才能一見的「神秘瀑布」。一如Grand Seiko的多項前作，此錶不僅是計時工具，更是一件佩戴在腕間的藝術品。

其最令人驚嘆之處在於錶盤與錶殼的連貫性設計。工匠採用極為細膩的手工雕刻工藝，在40毫米的950鉑金錶殼上刻劃出如水流奔騰般的深淺紋路，這些紋路流暢地延伸至錶盤中心，營造出一種水霧繚繞、不斷擴散的視覺動感。錶盤的表面塗覆了特殊的半透明清漆，隨著光線角度的變換，泛起如同水花飛濺般的銀白色微光，生動再現瀑布衝擊岩石時所產生的美感。

腕錶搭載經過大師級調校的手動上鍊Caliber 9R02 Spring Drive機芯，其秒針滑動的靜謐感，與「神秘瀑布」的自然意象完美契合。翻至錶背，透過藍寶石水晶底蓋可以欣賞到機芯夾板上精緻的倒角處理與岩手山（Mt. Iwate） 形狀的發條盒結構，是致敬大自然與Grand Seiko極致匠心的完美傑作。

2/ “Ice Forest at Dawn” 18ct Gold Spring Drive U.F.A.

如果說Mystic Waterfall是美學的展現，那麼這款限量80枚的“Ice Forest at Dawn”，則是Grand Seiko對精準度的嚴格追求。此作品是品牌首枚具備U.F.A.超高精準度認證（Ultra Fine Accuracy）的18K黃金腕錶，重新定義貴金屬正裝錶的技術標竿。

錶殼尺寸37毫米，而錶盤採用的「冰森林」（Ice Forest）紋理是繼經典「雪花」與「白樺木」後的另一視覺突破。其設計捕捉了冬日森林被冰霜覆蓋、晶瑩剔透的景象。錶盤上垂直的纖細線條與不規則的結晶質感交織，呈現一種冷峻高雅的灰白銀調，與暖色調的黃金錶殼形成強烈視覺對比，散發成熟穩重的氣息。在精準度方面，此錶搭載全新Spring Drive Caliber 9RB2 U.F.A.機芯，將年誤差控制在驚人的+/-20秒內。

3/ Credor Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition

首度參與Watches and Wonders的Credor，是Seiko旗下的頂級奢華品牌，當中這款全球僅限量25枚的Goldfeather鏤刻陀飛輪，就是品牌的焦點之作。

作為Goldfeather系列的頂級作品，最引人入勝之處在於其精湛的「金雕工藝」。品牌的工匠直接在機芯橋板與錶盤結構上進行手工鏤刻，線條靈動且富有動感，宛如羽毛般輕盈卻又力透金屬。9時位置鏤空的設計讓佩戴者能一眼望穿陀飛輪的律動，光影在雕刻紋理間流轉，展現日式美學對「光」與「影」的深刻理解。38.5毫米鉑金錶殼提供恰到好處的質感，搭載厚度僅3.98毫米的自製Caliber 6850陀飛輪機芯，且錶殼的厚度只有8.6毫米，讓這枚高級複雜腕錶在配襯正裝時依然優雅內斂。

4/ Locomotive “Dawn Blue”

詮釋現代運動奢華的Locomotive系列承襲了傳奇設計師Gérald Genta於1979年為Credor創作的經典外型，今年推出的“Dawn Blue”版本則注入更多活力。錶盤採用極具辨識度的幾何織紋，靈感源自鐵路訊號燈的放射光譜，在不同光線狀況下，呈現從清晨曙光到深邃海藍般的色澤層次。

此錶選用高強度鈦金屬打造38.8毫米錶殼與一體式錶鏈，標誌性的六角螺絲錶圈與略帶稜角的輪廓，展現強烈的建築美感。腕錶具備100米防水性能，符合運動腕錶的基本要求。對於熱愛Gérald Genta設計基因，以及追求日本匠人細膩工藝的腕錶愛好者來說，這枚Locomotive “Dawn Blue”絕對值得留意。

5/ Behrens Pupil Ultralight 8g

中國獨立製錶品牌Behrens首次正式參展Watches and Wonders，這誠然是該品牌發展史上的重要里程碑。打響頭炮的Pupil Ultralight 8g是Behrens挑戰物理極限的作品。顧名思義，腕錶的重量只有8g（不含錶帶），34x39.6毫米錶殼採用航太級的碳纖維複合材料製造，品牌自製Cal. BM09手動上鍊機芯的夾板以輕量鈦金屬製造，並經過極大規模的鏤空處理，形成猶如建築桁架般的輕盈結構，視覺上通透而富未來感。此錶的設計靈感汲取自古蜀文明三星堆，將著名的「青銅縱目面具」意象融入機械結構中。錶盤上的指針運行亦有創新演繹，當分針運行一圈至12時位置時，時針以瞬跳方式顯示時間。限量生產僅9枚。

6. KWH Limited-Edition

KWH聯名限定款是Behrens與獨立製錶巨擘Vianney Halter（KWH為其工坊縮寫）深度合作的結晶。Vianney Halter以其獨特的Steampunk美學與對時間演繹的理解而聞名錶壇，而這款聯名作品正好完美承襲這種風格，也是一次中、法製錶哲學的靈魂碰撞。

35x41毫米陶瓷錶殼造型融合復古未來主義的圓潤線條，呈現一種實驗室儀器般的精緻感。品牌自製Cal. BM06手動上鍊機芯採用KWH招牌式的行星輪傳動系統，並結合Behrens擅長的非常規時間顯示軌跡——錶盤佈局將小時、分鐘與動力儲存分別置於獨立的立體視窗中，如同一個微縮的宇宙引擎在腕間跳動，將傳統的中軸佈局徹底打破。工藝細節方面，每一枚零件都經過極高標準的手工打磨與倒角處理，展現出大師級製錶的匠心。