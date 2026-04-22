WW2026｜從 0 Oxygen 到 Afniotech™，4款精選特殊材質腕錶

在製錶世界裏，物料從不只是規格表上的一個簡單名詞，而是真正影響佩戴感與個性關鍵。每逢錶展，材質自然成為焦點話題。這次，小編特別揀選幾枚 WW 新品，一起看看有沒有你一眼對上的那一枚。

Montblanc

Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen（限量700枚）

Iced Sea 系列 0 Oxygen 用「冰海冰川」作為材質靈感核心：錶盤層次以冰海冰磧取材的亞化石木材木屑為基底，再以透明樹脂薄片封存並呈現冰川紋理。為了打造這款層次豐富的錶盤，Montblanc的製錶師與法國霞慕尼山谷（Chamonix valley）的登山者合作，從冰海冰川的冰磧中取得亞化石木材。最終透過冷凍處理模擬冰磧的晶體條紋質感，讓木屑散落的自然美感在樹脂下被“凍結”。材質不只是裝飾，而是把冰川地質的結構記憶封進盤面，耐看又有觸感般的視覺深度。

Hublot

Big Bang Impact Bang（Spirit of Big Bang Impact腕表）

這一系列Big Bang Impact 以「碎片風格美學」把硬度與光影做成材質語言：採用黑色陶瓷與藍寶石等基底，並透過鐫刻、鑲貼與寶石鑲嵌等工藝，讓鑽石直接延伸到藍寶石表面。設計從錶圈延展至藍寶石錶盤，並環繞 6 點鐘方向的月相顯示區域。每一個鑲貼元素以微米級精度定位，重點在於材質結合的“硬碰硬”——藍寶石的高硬度承載鑽石的切割稜線，形成強烈的立體反光。這是品牌歷史上首次將鑽石直接鑲嵌於藍寶石之上，再度突破工藝界限。

IWC

Pilot’s Venturer Vertical Drive

Venturer Vertical Drive 的材質取向是「太空工具錶等級」：錶殼採用白色氧化鋯陶瓷與瓷化鈦金屬 Ceratanium®，用以提升耐用性與抗溫差性能。氧化鋯陶瓷的穩定性讓外觀與結構更能承受極端環境衝擊，而 Ceratanium® 則強化在高要求下的可靠度。整體強調可在太空任務中長時間維持狀態的材料表現：輕盈、耐用、抗熱應力，是這只工具錶的材質底層邏輯。

Panerai

Submersible GMT Navy SEALs Afniotech™ Experience（PAM01089）

Afniotech™ 是這只潛水/任務取向 GMT 的絕對主角：錶殼採用鉿含量超過 95% 的 Afniotech™ 合金，主打強度、抗腐蝕與吸收中子的能力。沛納海把這種源自鉿的稀有材料首次導入製錶，讓材質不只承擔防護，更具備在嚴苛環境中工作的“機能性”。在水下等極端條件下，Afniotech™ 的抗腐蝕與耐久屬性讓腕錶更接近專業儀器的標準：材料提供的不是光澤感，而是生存能力與穩定性。