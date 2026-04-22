2026金像獎紅毯珠寶焦點：宣萱配戴Tiffany & Co. Blue Book系列、舒淇以Tigre手鐲環點綴晚裝、盧慧敏搶眼Boucheron白金密鑲鑽石吊墜

第44屆香港電影金像獎完美落幕，紅地毯上的星光同樣令人目眩神迷。恭喜所有獲獎演員，在舞台上綻放光芒的同時，紅毯必然是一場珠寶與時尚的對話。今次 DIVA 編輯部特別為大家回顧紅毯上的高級珠寶焦點！

宣萱以一套Tiffany & Co. Blue Book高級珠寶系列成為全場焦點。她佩戴的鉑金與黃金項鍊及耳環，以未經優化的斯里蘭卡珍貴藍寶石作主角，藍色深邃而通透，配襯鑽石閃耀的層次感，令頸間與臉側輪廓更顯立體。當中的Bird on a Rock by Tiffany鉑金和黃金手鐲也是宣萱的最愛，小鳥的造型寓意出自由、希望和樂觀。宣萱表示喜愛如小鳥一樣為追求夢想。

先祝賀舒淇榮獲最佳電影，她以Cartier卡地亞動物與花卉系列點綴全黑晚裝。佩戴的鋪鑲鑽石 Tigre 手鐲環繞腕間，動感的老虎顯得十分有生氣；此外，造型老虎胸針及戒指也充滿獨特感，層層堆疊的佩戴方式讓整體造型更有層次。耳畔則以 Trinity單邊耳環點亮面部重心，既有品牌辨識度，也顯得無比高貴和優雅。全黑晚裝配搭著許許如生的動物與花卉系列，低調又不失優雅。

周秀娜以一身全黑禮服現身金像獎紅毯！她佩戴 佩戴Pomellato Nudo高級珠寶系列18K玫瑰金紅碧璽鑲鑽項鏈、耳環、戒指，以及Iconica系列18K 玫瑰金鑲鑽戒指。每款珠寶都以鑲鑽點綴紅碧璽，透過設計的流動感與色彩層次，呈現出甜美與高雅兼具的風格。

擔任「最佳美術指導」頒獎嘉賓的盧慧敏，則選擇配戴法國高級珠寶世家 Boucheron，她於紅地毯上配戴Nature Triomphante高級珠寶系列Plume de Paon白金密鑲鑽石吊墜耳環、短項錬、大號戒指，以及小號戒指。而在頒獎台上配戴Quatre Classique系列黃金、玫瑰金、白金密鑲鑽石和棕色PVD項錬，以項圈形式配戴，將法式精工的典雅氣度展現得淋漓盡致：線條感與材質光澤在鏡頭下形成溫潤而華麗的對比，讓整體造型更顯從容。